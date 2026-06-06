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Прямая онлайн-трансляция Ролан Гаррос 2026: Мирра Андреева, Хвалиньска, Алиса Октябрёва, сетка, расписание, где смотреть финалы

Октябрёва бьётся за титул юниорского «РГ»! А Мирра Андреева ждёт своей очереди. LIVE!
Даниил Сальников
Прямая онлайн-трансляция «Ролан Гаррос» — 2026
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В субботу на грунтовом «Шлеме» разыгрываются трофеи в нескольких разрядах. На корты выйдут и две россиянки.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию предпоследнего, 14-го игрового дня на грунтовом «Шлеме» – «Ролан Гаррос». В субботу продолжатся финалы. Среди прочих за титул поспорят и женщины в одиночном разряде. Главный трофей разыграют россиянка Мирра Андреева (восьмой номер посева) и Майя Хвалиньска (Q) из Польши, которая выбила из сетки до этого Анну Калинскую и Диану Шнайдер. Таже за титул среди девушек поспорит Алиса Октябрёва — её соперницей будет китаянка Синьжань Сунь. За всеми подробностями игрового дня следите в нашем лайве.

«Ролан Гаррос» — 2026. Женщины. Турнирная сетка
«Ролан Гаррос» — 2026. Девушки. Турнирная сетка
Ролан Гаррос — девушки. Финал
06 июня 2026, суббота. 13:30 МСК
Алиса Октябрёва
Россия
Алиса Октябрёва
А. Октябрёва
Не начался
1 2 3
         
         
Синьжань Сунь
Китай
Синьжань Сунь
С. Сунь
Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:00 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
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