Октябрёва бьётся за титул юниорского «РГ»! А Мирра Андреева ждёт своей очереди. LIVE!
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В субботу на грунтовом «Шлеме» разыгрываются трофеи в нескольких разрядах. На корты выйдут и две россиянки.
Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию предпоследнего, 14-го игрового дня на грунтовом «Шлеме» – «Ролан Гаррос». В субботу продолжатся финалы. Среди прочих за титул поспорят и женщины в одиночном разряде. Главный трофей разыграют россиянка Мирра Андреева (восьмой номер посева) и Майя Хвалиньска (Q) из Польши, которая выбила из сетки до этого Анну Калинскую и Диану Шнайдер. Таже за титул среди девушек поспорит Алиса Октябрёва — её соперницей будет китаянка Синьжань Сунь. За всеми подробностями игрового дня следите в нашем лайве.
Ролан Гаррос — девушки. Финал
06 июня 2026, суббота. 13:30 МСК
Алиса Октябрёва
А. Октябрёва
Не начался
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Синьжань Сунь
С. Сунь
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