Октябрёва бьётся за титул юниорского «РГ»! А Мирра Андреева ждёт своей очереди. LIVE!

В субботу на грунтовом «Шлеме» разыгрываются трофеи в нескольких разрядах. На корты выйдут и две россиянки.

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию предпоследнего, 14-го игрового дня на грунтовом «Шлеме» – «Ролан Гаррос». В субботу продолжатся финалы. Среди прочих за титул поспорят и женщины в одиночном разряде. Главный трофей разыграют россиянка Мирра Андреева (восьмой номер посева) и Майя Хвалиньска (Q) из Польши, которая выбила из сетки до этого Анну Калинскую и Диану Шнайдер. Таже за титул среди девушек поспорит Алиса Октябрёва — её соперницей будет китаянка Синьжань Сунь. За всеми подробностями игрового дня следите в нашем лайве.