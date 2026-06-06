«Русские девушки особенные». Наши теннисистки сошлись в финале «РГ»-2004 и очаровали Париж

На «Ролан Гаррос» — 2026 мог состояться российский финал, но поражение Дианы Шнайдер в полуфинале с сенсационной полькой Майей Хвалиньской сорвало её встречу с Миррой Андреевой.

В 2000-х битвы россиянок за титулы на турнирах «Большого шлема» были не таким уж редким явлением. Начало славным традициям положил финал «Ролан Гаррос» — 2004 между Анастасией Мыскиной и Еленой Дементьевой.

Россия почти полтора 10-летия после распада СССР ждала титула на ТБШ в женском одиночном разряде. Как ни странно, этот вопрос постоянно откладывался, несмотря на солидное представительство страны в топ-10 рейтинга WTA. На том же «Ролан Гаррос» — 2004 в первую десятку посева вошли Анастасия Мыскина, Надежда Петрова, Елена Дементьева, Вера Звонарёва, а Светлана Кузнецова расположилась на 11-м месте. Совсем юная Мария Шарапова занимала 18-ю позицию, но её звёздный час настал примерно через месяц на Уимблдоне.

Вполне ожидаемо россиянки далеко зашли по сетке на «РГ»-2004. Впервые в истории турниров «Большого шлема» до четвертьфинальной стадии смогли добраться сразу три отечественные теннисистки: Анастасия Мыскина, Елена Дементьева и Мария Шарапова. «Ролан Гаррос» массово называли «русским нашествием».

Елена Дементьева на «Ролан Гаррос» — 2004 Фото: Corbis via Getty Images

«В раздевалках стали чаще говорить именно на русском, чем на более привычном английском языке. Рано или поздно что-то подобное должно было произойти. Русские девушки какие-то особенные. Никого не боятся и всегда, даже в проигрышных ситуациях, рвутся к победе. И на этом они не остановятся», — сказала тогдашняя первая ракетка мира Жюстин Энен и оказалась более чем права.

В четвертьфинале «РГ»-2004 из россиянок прекратила выступление только Шарапова, уступившая аргентинке Паоле Суарес (1:6, 3:6) в первую очередь из-за нехватки опыта. Анастасия Мыскина выбила американку Винус Уильямс (6:3, 6:4), а Елена Дементьева прошла француженку Амели Моресмо. В полуфинале Мыскина без проблем разобралась с ещё одной представительницей США Дженнифер Каприати (6:2, 6:2), Дементьева с «баранкой» победила Суарес (6:0, 7:5).

Вот так сформировался российский финал. У Мыскиной и Дементьевой были свои сильные и слабые стороны, однако отдать кому-то явное предпочтение в битве за титул было сложно.

«Дементьевой надо ещё работать над подачей. Не над силой удара, а над точностью и вариативностью. Заметьте, она очень часто не попадает первую подачу и даже в удачных матчах отдает за счёт этого порядка 20% мячей. Плюс надо улучшить атакующую игру. Что до Мыскиной, то тут в игровом, тактическом плане почти нет претензий. Нужна скорость. Если эти задачи будут решены, то всё возможно. Будущий год вообще может стать триумфальным для российского женского тенниса. Ещё так называемый второй эшелон заиграет в полную силу — тогда всё наше будет. Прогноз на исход финала? Как у теннисного специалиста у меня, конечно, есть некоторые мысли. Но я не могу их высказать. Просто неудобно. Не хотелось бы обижать ни одну из девочек. Какая, в конце концов, разница, кто из них победит!» — говорил перед финалом президент федерации тенниса Шамиль Тарпищев.

Анастасия Мыскина и Елена Дементьева во время финала «Ролан Гаррос» Фото: Corbis via Getty Images

Победила в конечном счёте Анастасия Мыскина, причём с очень убедительным счётом 6:1, 6:2. Какая-то надежда на интригу и напряжённый матч сохранялась очень непродолжительное время в начале встречи, когда теннисистки устроили размен геймов. В дальнейшем Мыскина полностью захватила инициативу на корте.

У Дементьевой практически ничего не получалось. Точность первой подачи Елены составила всего 47% (против 63% у Анастасии). При этом Дементьева сделала 10 двойных ошибок (пять – у Мыскиной) и допустила 33 невынужденных против 17 у соперницы. Активно выигранных очков у Елены при этом тоже было меньше – 11 против 12. Победа Мыскиной была абсолютно закономерной.

«Сидя в раздевалке и ожидая вызова на корт, я вдруг начала рыдать. Ревела по-настоящему. Почему — не знаю. Просто захотелось поплакать. И, если честно, то меня и сейчас ещё трясёт. Просто не могу осознать всё случившееся. Когда ты на корте, в азарте, то тебе всё равно, против кого играешь. А вот потом, когда видишь, как твоя подруга плачет, сердце разрывается», — заявила Мыскина, которая испытывала двойственные чувства после триумфа.

Анастасия Мыскина с кубком «Ролан Гаррос» Фото: Clive Brunskill/Getty Images

«Меня просто лихорадило. Перехватывало дыхание, сердце колотилось. И ничего с собой поделать не могла. Понимала, что надо что-то менять в игре. Нужно наладить подачу. Но не знала как, и вынуждена была просто наблюдать за тем, как Настя выигрывает мяч за мячом. Ну да ладно. Зато теперь я понимаю, что такое финал турнира «Большого шлема». И знаю, над чем работать», — сказала Дементьева.

Финал между Мыскиной и Дементьевой на «Ролан Гаррос» действительно заложил основу для дальнейшего прорыва отечественного тенниса на мировой арене.

Мария Шарапова выиграла Уимблдон-2004, одолев в финале Серену Уильямс. В том же году состоялась ещё одна российская битва за титул ТБШ – Светлана Кузнецова победила Елену Дементьеву в решающем матче US Open. На какое-то время столь явное доминирование сбавило обороты. Мария Шарапова взяла US Open – 2006, но почти все остальные мэйджоры доставались иностранкам.

Ситуация изменилась в 2008-м. Шарапова выиграла Australian Open, а подиум на Олимпиаде в Пекине был полностью российским в лице Елены Дементьевой, Динары Сафиной и Веры Звонарёвой. В сезоне-2009 состоялся финал «Ролан Гаррос», где Кузнецова победила Сафину. В 2010-х Россия довольствовалась только двумя «Шлемами» Шараповой в Париже (2012, 2014), а в этом 10-летии ещё не знала побед на мэйджорах, однако ситуация может измениться в случае успеха Мирры Андреевой в титульном матче этого года.