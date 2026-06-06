Уроженка Москвы выиграла юниорский «РГ»! Октябрёва отдала сопернице в финале всего 3 гейма

В субботу, 6 июня, на юниорском «Ролан Гаррос» — 2026 проводилось решающее сражение среди девушек. За трофей грунтового мэйджора боролись 15-летняя китаянка Синьжань Сунь и 17-летняя Алиса Октябрёва, родившаяся в Москве. Но обо всём по порядку.

Путёвку в финал Октябрёва завоевала после поединка, выигранного у четвёртой сеяной Яны Ковачковой. Тот матч получился нервным для обеих теннисисток: в стартовой партии Алиса вела со счётом 5:4, но не сумела подать на сет, а в решающем отрезке встречи не смогла поставить победную точку с первой попытки. В итоге сражение завершилось за 2 часа 18 минут со счётом 5:7, 6:4, 6:3 в пользу уроженки Москвы.

Тренер юниорской сборной России по физической подготовке Павел Осипов оценил успехи Октябрёвой в столице Франции, а ещё рассказал, что спортсменка тренируется в Чехии, а не в нашей стране. «Причины, по которым она на этот [юниорский] турнир заявилась, я не знаю. Тем не менее очевидно, что это игрок очень высокого уровня. Она молодец и двигается в своём формате. Я пристально слежу за всеми нашими юниорами с 2021 года, со многими из них мы пересекаемся на сборах, с кем-то работаем лично. Насколько я знаю, Алиса играет и выступает бо́льшую часть времени в Чехии. Так что лично мы не пересекались, только в Париже первый раз увиделись. У нас есть ряд игроков, которые живут и тренируются не в России, но имеют российское гражданство», — поделился Осипов с «Чемпионатом».

Сама Алиса заявила, что не просто тренируется в Чехии, но и получит паспорт этой страны в скором времени. «Мы очень давно пытались это [сменить гражданство] сделать. Несколько лет назад я была близка – помешала [политическая ситуация между Россией и Украиной], всё стало намного сложнее. Потом ещё раз была близко – но в Чехии сменилось правительство, их политика, потому что Чехия очень поддерживает Украину. Полгода назад правительство снова изменилось, стало легче. Я уже получила одобрение. Как вернусь в Чехию, буду решать, как получить паспорт. Надеюсь, через месяц-два уже всё будет», – приводит слова Октябрёвой Sports.

Алиса Октябрёва Фото: Daniel Kopatsch/Getty Images

Также накануне юниорского финала «Ролан Гаррос» — 2026 Октябрёва отметила, что считает себя чешкой, а в России была всего один раз в жизни. «Я на русском общаюсь только дома с родителями, а вся остальная жизнь очень давно на чешском. Я живу в Чехии с одного годика. Честно говоря, считаю себя чешкой – у меня и с русским поэтому проблемы, в Праге школа, друзья, тренеры – всё на чешском. Для меня Прага – дом. Возвращаться домой – значит, ехать в Прагу. Тренироваться там не всегда просто из-за погоды, но всё равно это навсегда мой дом. В России за всю жизнь я была только один раз – на турнире до 14 лет Christmas Cup», — цитирует теннисистку Sports.

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев и вовсе открестился от Алисы, заявив, что наша страна непричастна к её успехам. «К воспитанию Октябрёвой мы не имеем отношения. Она уже давно живёт в Чехии, куда переехала с родителями. Так что она давно не наша», – приводит слова Тарпищева ТАСС.

Тем не менее нужно отметить, что Октябрёва родилась в Москве и в данный момент у неё только гражданство России. Стоит сказать, что на юниорском «Ролан Гаррос» — 2023, где Алиса добралась до полуфинала, теннисистка тоже выступала со спортивным гражданством нашей страны. Тогда она уступила путёвку в решающий матч Алине Корнеевой, которая позже и завоевала заветный титул.

За трофей на французском ТБШ Алиса боролась с 15-летней китаянкой Синьжань Сунь. В рейтинге WTA юная теннисистка сейчас занимает 650-ю строчку, а вот в юниорской мировой классификации она располагается на втором месте. За карьеру в своей возрастной категории спортсменка уже выиграла 10 трофеев, три из которых она завоевала в сезоне-2026. На уровне ITF Сунь тоже отличилась: в 2025-м она победила в финалах двух турниров ранга W15.

Синьжань Сунь Фото: Daniel Kopatsch/Getty Images

Алиса и Синьжань до старта решающего поединка на «Ролан Гаррос» — 2026 встречались всего однажды, и победу тогда праздновала Октябрёва. Теннисистки сошлись в полуфинале соревнования категории W35 в Монастире, где уроженка Москвы разгромила китаянку со счётом 6:2, 6:1. Отметим, что это сражение прошло на хардовом покрытии.

Первая половина стартового сета вышла крайне нестабильной: спортсменки взяли по чужой подаче — 1:1. А следом каждая ещё раз сделала брейк — 2:2. Дальше Алисе удалось совладать с нервами и сначала выиграть чужой гейм — 3:2, и затем увеличить преимущество — 4:2. Оставшиеся два гейма Октябрёва взяла под ноль — 6:2 за 36 минут.

По проценту попадания первой подачи теннисистки практически сравнялись: 65% у Синьжань и 63% — у Алисы. Октябрёва в этом сете исполнила две подачи навылет, а вот Сунь подобным не отметилась. Кроме того, уроженка Москвы допустила меньше двойных ошибок (1), чем китаянка (2).

Во второй партии со стороны Синьжань вообще не было борьбы: Октябрёва сделала брейк на старте — 1:0, после чего подтвердила его — 2:0. Дальше Алиса выиграла ещё один чужой гейм — 3:0 — и уверенно взяла свой — 4:0. Наконец, Сунь удалось размочить счёт, однако на большее её не хватило — 1:4. Победную точку в матче Октябрёва поставила на приёме — 6:2, 6:1 за 1 час 6 минут.

Таким образом, уроженка Москвы взяла юниорский «Ролан Гаррос» — 2026! Последний раз из представительниц России турнир «Большого шлема» такой возрастной категории выигрывала Алина Корнеева (Australian Open — 2023 и «Ролан Гаррос» — 2023).

«Ролан Гаррос» проходит с 24 мая по 7 июня. Следите за всеми событиями на «Чемпионате».