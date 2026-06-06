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Ролан Гаррос — 2026: сетки, результаты, расписание, где смотреть, Мирра Андреева стала чемпионкой ТБШ, кто ещё из россиян

По стопам Шараповой! Мирра через 12 лет после Марии выиграла «Ролан Гаррос»
Александр Насонов
Мирра Андреева
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Андреева возглавила Чемпионскую гонку WTA и стала седьмым представителем России, взявшим ТБШ в одиночке.

В субботу, 6 июня, на «Ролан Гаррос» состоялся финальный матч в женском одиночном разряде. Одной из его участниц стала 19-летняя Мирра Андреева. Юная россиянка, игравшая свой первый финал турнира «Большого шлема», стремилась войти в историю и присоединиться к славной группе соотечественников и соотечественниц, бравших мэйджоры в прежние годы.

Соперницей Андреевой по финалу была 24-летняя Майя Хвалиньска. И это настоящая сенсация, ведь Хвалиньска, будучи 114-й ракеткой мира, пробилась в решающий матч в статусе квалифаера. Полька, для которой этот финал стал дебютным на уровне WTA, в третий раз подряд играла с теннисисткой из России — в 1/4 финала она прошла Анну Калинскую, в полуфинале — Диану Шнайдер. А Мирра, чья статистика в предыдущих финалах — пять побед и два поражения, в полуфинальном матче «Ролан Гаррос» не оставила реальных шансов украинке Марте Костюк, которая до этого вообще не проигрывала на грунте в текущем сезоне.

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Что говорили теннисистки перед финалом

Андреева признавалась, что соперница является для неё загадкой. «Последние две недели она играет потрясающе, даже три недели, с квалификации. Будет очень интересный матч. Мы с ней раньше не встречались. Я не знаю, как она играет, её стиль. Но мы постараемся как можно лучше подготовиться к финалу», — говорила россиянка на пресс-конференции после победы в полуфинале.

А Хвалиньска заявила, что нацелена на титул. «Надеюсь, я смогу отпраздновать этот день. Конечно, будет напряжённо. Я обязательно захочу победить, обязательно выложусь на полную. Я сердечно приглашаю всех болельщиков смотреть, болеть и держать кулачки. Спасибо за вашу поддержку на протяжении трёх недель, но давайте будем мотивированы ради этого дня», — цитирует её Eurosport.

Майя Хвалиньска

Майя Хвалиньска

Фото: Dan Istitene/Getty Images

Совет Мирре дала Диана Шнайдер, уступившая польке в 1/2 финала. «По-моему, ей нужно идти к сетке. И, мне кажется, в последнее время Мирра делает это очень хорошо. В последних матчах она уверенно действует у сетки. Чувствую, для неё будет важно держать свою подачу — она хорошо подаёт с самого начала. Так что — смелость и умение идти к сетке», — сказала Диана на пресс-конференции.

Как эксперты оценивали шансы участниц

Перед матчем не было недостатка в прогнозах. И большинство экспертов видели фаворитом Андрееву. «Хвалиньска легко прошла квалификацию. Хотя можно подумать: как такое может быть, что игрок из квалификации играет в финале «Ролан Гаррос»? Однако она играет здорово, хорошо двигается и видит корт. Против неё крайне неудобно. Для меня участие Хвалиньски в финале — сюрприз.

Андреева впервые сыграет в финале турнира «Большого шлема». Мирра обыграла Костюк, и все начинают: «Абсолютный фаворит финала!» Но украинка совершила много невынужденных ошибок, и Андреева, конечно, фаворит, но ей будет очень непросто», — сказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков в интервью «Чемпионату».

Бывший тренер Марии Шараповой и Серены Уильямс Рик Маччи объяснил, за счёт чего Мирра должна добиться успеха. «Первый из множества «Больших шлемов» – в меню у Русского кролика. Она будет номером один в мире, если сохранит позитивность мышления и стойкость духа.

У Андреевой самый большой набор инструментов. Она лучше всех в этом виде спорта понимает геометрию корта, меняет направление мяча в начале розыгрыша и выполняет удачные угловые удары, направляя мяч в коридор. Её подача стала мощнее, и это ей тоже поможет добиться успеха», — написал он в соцсети X.

Мирра Андреева

Мирра Андреева

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Однако были и осторожные оценки шансов российской теннисистки. «Полька иногда находит очень неожиданные решения. Она справа крутит, делает хорошо укороченные. Во время полуфинала тренер Мирры Кончита Мартинес находилась на трибунах и наблюдала за соперницей. Да, стиль игры оригинальный, но я думаю, что будет проделана большая аналитическая работа, потому что нужно быть очень хорошо готовой тактически, плюс Диана [Шнайдер] тоже может что-то подсказать Мирре. Мартинес была очень грамотным игроком, у неё был опыт больших побед на турнирах «Большого шлема», она умела себя подводить к важным матчам.

Без нервов не обойдётся, девочка в 19 лет впервые вышла в финал турнира «Большого шлема». Я вспоминаю, как в своё время примерно в таком же возрасте до финала «Ролан Гаррос» дошла Наташа Зверева, зажалась и проиграла Штеффи Граф со счётом 0:6, 0:6. Я надеюсь, что у Мирры [Андреевой] получится реализовать всё задуманное», — такое мнение высказал заслуженный тренер России по теннису Александр Каливод, чьи слова приводит ТАСС.

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Матч начался с двойной ошибки в исполнении Хвалиньски, которая первые два мяча отправила в сетку. Полька с первого же гейма стала применять излюбленные укороченные, но Андреева была готова. Россиянка при первой возможности переходила в атаку, и это помогло. После очередного «ровно» Мирра вышла на третий брейк-пойнт, а в следующем розыгрыше проатаковала кроссом с бэкхенда и добилась брейка. Однако подтвердить его Андреева не сумела. Атакуя, она ошибалась и так подарила сопернице несколько очков, а на втором брейк-пойнте не выдержала в обмене свечками и допустила неточность по длине — 1:1.

Хвалиньска и третий гейм начала с двойной ошибки. В этот раз Андреева смогла реализовать второй брейк-пойнт. Мирра тоже была не против перебрасываться полусвечками, и в такой игре полька ошибалась; так состоялся второй брейк россиянки. Но и его подтвердить не удалось: Андреева дала две двойные ошибки, в том числе на брейк-пойнте, и счёт вновь сравнялся — 2:2.

Далее Хвалиньска неожиданно по такой игре под ноль взяла подачу, но и Мирра следом впервые взяла свой гейм — 3:3. Стабильности не хватало обеим теннисисткам, и волновались они обе, а у Андреевой ещё и первая подача проходила значительно реже. Тем не менее во второй половине первого сета россиянка уже лишь изредка отдавала очки, с каждым геймом всё меньше и меньше. Майя не переставала ошибаться, и в итоге всё закончилось брейком под ноль в исполнении Мирры — 6:3 за 43 минуты. Начиная с 2:3, она выиграла четыре гейма подряд, отдав лишь четыре очка на этом отрезке.

Мирра Андреева

Мирра Андреева

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Начало второй партии стало продолжением первой. Хвалиньска никак не могла выпутаться из ошибок — Андреева этим пользовалась и повела 2:0, сделав брейк во втором гейме. После этого пришлось серьёзно поволноваться, когда россиянка подарила сопернице тройной брейк-пойнт. Однако Мирра сохранила голову холодной в этот напряжённый момент и, забрав пять мячей подряд, подтвердила брейк — 3:0.

Это подкосило польку, которая в следующем гейме не взяла ни одного мяча на своей подаче. Андреева оказалась в двух геймах от титула — 4:0. При 5:1 она подавала на матч. И тут случилась осечка. Хвалиньска боролась до конца и использовала второй брейк-пойнт, не дав сопернице подать на титул. Однако Мирру это не смутило, и точку она поставила в высшей степени эффектно — брейком под ноль! 6:3, 6:2 за 1 час 22 минуты — и в России появилась новая чемпионка ТБШ!

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Мирра Андреева стала седьмым представителем России — чемпионом ТБШ в одиночном разряде (после Евгения Кафельникова, Марата Сафина, Анастасии Мыскиной, Марии Шараповой, Светланы Кузнецовой и Даниила Медведева; список их титулов смотрите в конце материала). Она поднялась на первое место в Чемпионской гонке WTA. И оказалась первым тинейджером, выигравшим «Ролан Гаррос», со времён Иги Швёнтек в 2020 году. Также она стала самой молодой чемпионкой «РГ» с 1992 года, когда победила 18-летняя Моника Селеш. В понедельник Мирра окажется шестой ракеткой мира — это было известно ещё до финала.

Андреева стала третьей самой молодой чемпионкой ТБШ в XXI веке (после 17-летней Марии Шараповой на Уимблдоне-2004 и 18-летней Эммы Радукану на US Open — 2021). Она завоевала третий титул в сезоне (после Аделаиды и Линца) и догнала Арину Соболенко. Россиянка взяла шестой титул в карьере, в том числе третий — с участием всех сильнейших (после Дубая и Индиан-Уэллса в 2025-м). Мирра выиграла 36-й матч в сезоне, в том числе 22-й — на грунте; больше нет ни у кого. Также она одержала седьмую победу в семи встречах с теннисистками не из топ-100 в этом сезоне. Андреева завоевала третий титул на грунте (после Ясс-2024 и Линца-2026). Что касается Хвалиньски, то она взлетит на 93 места в рейтинге WTA и станет 21-й ракеткой мира, а в Чемпионской гонке — сразу на 116 мест и станет 14-й.

Кроме того, Андреева за титул заработала € 2,8 млн, а Хвалиньска — ровно вдвое меньше, € 1,4 млн.

Все титулы Мирры Андреевой

СезонТитулы
2026«Ролан Гаррос», Линц, Аделаида
2025Индиан-Уэллс, Дубай
2024Яссы

Все чемпионы и чемпионки ТБШ из России в одиночных разрядах

Чемпион/чемпионкаТурниры
Евгений Кафельников«Ролан Гаррос» — 1996, Australian Open — 1999
Марат СафинUS Open — 2000, Australian Open — 2005
Анастасия Мыскина«Ролан Гаррос» — 2004
Мария ШараповаУимблдон-2004, US Open — 2006, Australian Open — 2008, «Ролан Гаррос» — 2012, «Ролан Гаррос» — 2014
Светлана КузнецоваUS Open — 2004, «Ролан Гаррос» — 2009
Даниил МедведевUS Open — 2021
Мирра Андреева«Ролан Гаррос» — 2026
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