Счастливая Мирра в куртке с посланием к себе и значком! Первые минуты триумфа на «РГ»

Поначалу – и немного в конце – было волнительно, но Мирра Андреева – чемпионка «Большого шлема»! Отдав два гейма подряд после счёта 5:0 во втором сете, на приёме она реализовала первый же матчбол в финале с полькой Майей Хвалиньской и рухнула на землю, закрыв лицо руками.

Точно так же свой дебютный титул ТБШ в 2004 году праздновала один из главных кумиров Мирры – Мария Шарапова.

Первые эмоции Мирры Андреевой после победы на «Ролан Гаррос» Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Поднявшись, Мирра победно вскинула руки и побежала в свой бокс, где крепко обнялась со своим тренером Кончитой Мартинес, мамой Раисой, которая весь матч сидела, как натянутая стрела, и всей остальной командой. Откуда-то Мирре сунули в руки собаку – но не её Рэсси, а беленькую болонку. Видимо, это был пёс кого-то из группы поддержки Мирры.

Закончив с тёплыми объятиями, Мирра вернулась на корт и переоделась. Ей приготовили специальное одеяние – чёрные кроссовки и куртку с надписью на английском – «Я хочу поблагодарить себя. Мирра».

Трофей вручала Мэри Пирс – двукратная чемпионка ТБШ, которая в финале «Ролан Гаррос» — 2000 обыграла как раз Мартинес. Широко улыбаясь, россиянка подняла над головой Кубок Сюзанн Ленглен, но через несколько секунд скорчила милую неуклюжую рожицу – это кто-то подсказал ей, что от радости она забыла выйти вперёд, на пьедестал.

Ну, это ведь только первый титул мэйджора, первый опыт.

Мирра – самая молодая победительница «Ролан Гаррос» с 1992 года, когда титул взяла Моника Селеш. И третья самая молодая чемпионка ТБШ в XXI веке – после Марии Шараповой (2004) и Эммы Радукану (2021).

Выйдя на правильное место, Мирра подняла кубок ещё раз. Светясь от счастья, она начала свою речь, в которой переходила с английского на французский и обратно на английский.

«Хочу поздравить Майю, невероятные три недели. Прошла всю квалификацию, выиграла столько матчей, победила много классных соперниц. Вы с командой проделали потрясающую работу. Ты очень сложная соперница, не хочу больше с тобой играть. Желаю тебе удачи на остаток сезона. Ну ладно, надеюсь, мы с тобой в будущем сыграем ещё много финалов (улыбается)!

Не знаю, надо ли благодарить Мэри Пирс, ты же моего тренера обыграла в финале! Шучу, конечно, благодарю тебя. Спасибо всем, кто делал этот турнир таким комфортным и уютным для меня. Я смотрела «Ролан Гаррос» по телевизору с детства. Я мечтала выиграть этот турнир и до сих пор не могу поверить, что держу этот трофей в руках.

Спасибо моей команде. Знаю, со мной иногда сложно, но спасибо, что доводите меня до предела, заставляете работать, даже когда я не хочу. Спасибо, Кончита, что делишься со мной опытом, даёшь столько советов», — на этом моменте камеры выхватили Кончиту, которая послала своей подопечной сердечко. Все в боксе Мирры уже успели переодеться в футболки в её честь.

Мирра Андреева с командой и близкими Фото: Anadolu via Getty Images

Когда Мирра в своей речи дошла до родных, её мама, смахивая слезу, послала ей воздушный поцелуй: «Огромное спасибо родителям, папа сейчас смотрит по телевизору. Спасибо, что всегда верили в меня, всегда поддерживали. Спасибо моему психологу Алексису, который тоже смотрит из Флориды. Спасибо, что даёшь мне много советов и делаешь меня лучше. В эти две недели я пыталась использовать всё, о чём ты говорил. Кажется, получилось неплохо!

Извините, что так долго, но я ещё хочу поблагодарить себя за веру в себя, за то, что отдавалась на 100%, даже когда было тяжело, что каждый день стараюсь становиться лучше как личность и как игрок. За веру в то, что могу побороть своих демонов. Только я знаю, насколько тяжело это далось, как сильно я нервничала эти две недели. Спасибо большое мне!».

Закончила Мирра на русском языке, обратившись к своему детскому тренеру и наставнику Кириллу Крюкову: «Кирилл Александрович, знаю, вы тоже смотрите по телевизору. Спасибо вам большое за вашу поддержку, за то, что всегда помогаете и верите в меня».

Ну и в конце церемонии состоялось вручение ещё одного вожделенного приза – того самого секретного значка за победу! Как и хотела, Мирра в Париже собрала их все.