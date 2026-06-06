«Королева Франции! Талант поколения!» Спортивный мир в восторге от титула Мирры на «РГ»

Россиянка Мирра Андреева уверенно обыграла польку Майю Хвалиньску (6:3, 6:2) в финале «Ролан Гаррос». Для Андреевой это первый титул на турнире «Большого шлема».

19-летняя Мирра взяла шестой кубок в карьере и третий – в сезоне. Ранее в этом году она стала чемпионкой на «пятисотниках» в Линце и Аделаиде, но «Ролан Гаррос», конечно, является абсолютной вершиной в карьере россиянки на данный момент.

Мирра сравнялась с Ариной Соболенко по количеству титулов на уровне тура в нынешнем сезоне. Теперь баланс Андреевой в финалах – 6-2. Кроме того, она одержала 36-ю победу в сезоне-2026 – лучший показатель в женском туре. Также Андреева лидирует по числу выигранных матчей на грунте в 2026-м – 22 победы при трёх поражениях.

По итогам «Ролан Гаррос» Андреева поднимется на шестую строчку в рейтинге WTA и вырвется в лидеры Чемпионской гонки, заметно опередив вторую Арину Соболенко – 4928 очков против 4510. Это значит, что Мирра фактически гарантировала себе поездку на Итоговый в конце сезона, и у неё есть хорошие шансы отнять у той же Соболенко звание первой ракетки мира ближе к концу года, хотя списывать со счетов Елену Рыбакину (4388 очков) тоже не стоит, ведь дальше будут более удобные для неё турниры на траве и харде.

Андреева – первая россиянка с 2014-го, выигравшая ТБШ. Тогда Мария Шарапова победила на «Ролан Гаррос», взяв свой пятый титул на турнирах такого уровня. Мирра стала четвёртой представительницей России, победившей на «Шлеме» в одиночном разряде в Открытой эре – после Анастасии Мыскиной («Ролан Гаррос» — 2004), Светланы Кузнецовой (US Open — 2004 и «Ролан Гаррос» — 2009) и Шараповой (Уимблдон-2004, US Open — 2006, Australian Open — 2008 и «Ролан Гаррос» — 2012 и 2014). Евгений Кафельников, Марат Сафин и Даниил Медведев брали мэйджоры у мужчин, так что в целом Мирра – седьмой игрок из России с таким престижным статусом.

Мирра Андреева с кубком «Ролан Гаррос» и собакой Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В возрасте 19 лет 39 дней Андреева стала самой молодой чемпионкой «Ролан Гаррос» с 1992-го. Тогда 18-летняя Моника Селеш завоевала свой третий подряд титул в Париже. Первый трофей на «Ролан Гаррос» американка взяла в 1990-м в возрасте 16 лет. В целом Андреева – третья самая молодая чемпионка турниров «Большого шлема» в XXI веке после Марии Шараповой (17 лет 76 дней, Уимблдон-2004) и Эммы Радукану (18 лет 302 дня, US Open — 2021). Также она стала первым тинейджером после Иги Швёнтек, выигравшим титул в женской сетке «Ролан Гаррос». В 2020-м польке на момент победы было 19 лет 132 дня. Кроме того, Андреева – первый игрок (как среди женщин, так и среди мужчин), родившийся после 2005 года, который завоевал титул мэйджора в одиночном разряде.

За победу на турнире Мирра получит € 2,8 млн призовых или $ 3,2 млн. Теперь её призовые за карьеру составляют $ 12,8 млн. Финалистка Майя Хвалиньска заработала € 1,4 млн ($ 1,6 млн). За карьеру – $ 2,5 млн.

После триумфа Андреева подбежала к своему боксу и обняла собаку. Перед церемонией награждения россиянка надела куртку со ставшей знаменитой надписью «Я хочу поблагодарить себя». Мирра в шутку произнесла эту фразу после титула в Аделаиде в начале года, после чего выражение стало вирусным. Андреева снова повторила её на сцене «Ролан Гаррос» впридачу к благодарности тренеру Кончите Мартинес, родителям и всем остальным членам команды. Часть речи Мирра произнесла на французском, а к одному из своих российских тренеров Кириллу Крюкову обратилась на русском.

«Хочу поблагодарить себя. За то, что верила в себя, всегда выкладывалась на 100%, даже когда было тяжело. Я старалась становиться лучше как игрок и человек. Я верила, что у меня получится, боролась со внутренними демонами. Только я знаю, как мне было тяжело, как сильно я нервничала. И спасибо себе за то, что так много работала и так старалась», — сказала Андреева.

Мирра Андреева отмечает титул «Ролан Гаррос» с командой Фото: Matthew Stockman/Getty Images

114-я ракетка мира Хвалиньска вышла из квалификации и преподнесла много сенсаций на этом «РГ», но Мирра не растерялась из-за её необычного стиля игры с обилием резаных ударов и свечей. Россиянка практически не ошибалась и при первой же возможности уверенно переходила в атаку, так что её победа более чем заслуженная. Спортивный мир делает Андреевой восторженные комплименты.

«Мирра побеждает на турнире «Большого шлема». В свои 19 лет Андреева заявляет миру женского тенниса, что готова творить историю. Первый титул она взяла до того, как ей исполнится 20 лет. Похоже, это только начало и далеко не единственный трофей. Насколько же важна роль Кончиты Мартннес в успехе Андреевой. Первым человеком, которого она хотела обнять после победы, была именно тренер. После довольно бурного прошлого года, когда дела шли не совсем гладко и Мирра тяжело переживала поражения, Кончита знала, как с этим справиться. Самая молодая победительница «Ролан Гаррос» с 1992 года, когда это удалось Монике Селеш. Смелое заявление. Похоже, если всё пойдет по плану, эта карьера будет выдающейся», — отметил испанский журналист Хосе Морон.

«Мы всегда знали, что Мирра Андреева станет чемпионкой ТБШ. На «Ролан Гаррос», где все ставили на Арину Соболенко, Елену Рыбакину, Кори Гауфф и Игу Швёнтек, она продемонстрировала своё превосходство. Мирра отпраздновала титул в стиле Марии Шараповой, упав на колени и закрыв глаза», — написал французский обозреватель Бастиан Фашан.

«19-летняя Мирра Андреева победила Майю Хвалиньску и завоевала свой первый (и, вероятно, не последний) титул на турнирах «Большого шлема». Мирра выиграла 10 из последних 12 геймов. Самая молодая чемпионка в женском одиночном разряде на «Ролан Гаррос» со времён Селеш в 1992-м. Талант поколения», — подчеркнул португальский журналист Жозе Моргаду.

Мирра Андреева и Майя Хвалинська на церемонии награждения Фото: Anadolu via Getty Images

«Нелегко оправдывать звание восходящей звезды на долгие годы, но как же круто Мирра Андреева на этой неделе подтвердила все ожидания и превзошла прогнозы. Она буквально разгромила всех соперниц и одержала крупную победу на «Ролан Гаррос», — восхитился американский обозреватель Бен Ротенберг.

«Теннисистки, одержавшие наибольшее количество побед в своих первых 20 матчах на «Ролан Гаррос»: Крис Эверт — 19, Маргарет Корт — 19, Моника Селещ — 19, Ига Швёнтек — 18, Мирра Андрева — 18. Нет слов, одни восхищения», — отметил аккаунт The Tennis Letter.

«Мирра Андреева — королева Франции и парижского грунта! В свои 19 лет она уже завоевала свой первый титул «Ролан Гаррос», — написало британское издание The Spectator.

«Я невероятно рада и горда за Мирру и за то, как она провела этот турнир и финал! В этом финале на ней как будто было давление всего мира, все ждали и говорили, что она должна. Но одно дело говорить, а другое — сделать. Мирра тактически грамотно провела этот матч, показала всем, как надо играть против теннисистки такого плана. Хвалиньска на грунте показала невероятное разнообразие в теннисе, с ней было очень неудобно играть. Поздравляю Мирру! Это великий день для неё самой, её семьи, команды и для всех нас! Мы этого очень долго ждали», — сказала олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Прекрасно! Было бы ещё лучше, конечно, с флагом и гимном, в том числе для самой Мирры. Но это в любом случае замечательно. Я её поздравляю, мы за неё болели. Тем более не так часто на «Ролан Гаррос» побеждают такие молодые теннисистки. Андреева — отличная спортсменка. Только удачи, к следующим титулам!» — заявила депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Победа Мирры — победа года, а может, и 10-летия! Гордость, радость и счастье! Вот что значит олимпийский опыт Парижа. Соперница была очень мотивирована, прошла из квалификации, чуть ли не впервые. Мы гордимся Миррой, она огромная молодец», — сказал известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Мирра – большая молодец. 6:3, 6:2 – офигеть! Вот так сибирячка взяла, им показала всем, как не сгибаются россиянки. До этого была Маша Шарапова, тоже сибирячка. Девочки молодцы», – передаёт слова четырёхкратного олимпийского чемпиона по плаванию Александра Попова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

«Главная опасность была в финале — это нервы, но Андреева с ними справилась. Продолжила играть во взрослый теннис, который она начала показывать с четвертьфинала. До победы во Франции я предполагал, что она будет в пятёрке по итогам года, а сейчас реально быть в тройке, если учитывать, что всех лихорадит, за исключением, пожалуй, Арины Соболенко и Кори Гауфф», — цитирует президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева ТАСС.

«Первый турнир «Большого шлема»! Это будет уже запротоколировано. Мы все очень рады за Мирру. Начало матча было не очень, но это объяснимо — всё-таки первый финал, нервничала. Со счёта 3:3 во втором сете — молодец: начала играть в тот теннис, в который должна была. В начале матча был сумбур. Может, там действительно было так ветрено, что доставляло ей дискомфорт. В любом случае — молодец! Мы искренне рады за Мирру. Я безумно счастлив из-за её успеха», — сказал легендарный российский теннисист Евгений Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Горжусь тобой, Мирра. Празднование говорит обо всём. Счастлива, но не удовлетворена. Признак чемпионки», — написала Мария Шарапова в соцсетях.