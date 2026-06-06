Мирра за титул «Ролан Гаррос» заработала € 2,8 млн. Больше, чем все остальные россияне!

За две недели 19-летняя Андреева получила треть от общей суммы за всю предыдущую карьеру. А Медведев не попал в топ-10 наших на турнире.

До завершения Открытого чемпионата Франции — один день. На турнире осталось определить чемпионов в мужском одиночном и женском парном разрядах. Российские теннисисты уже завершили борьбу, и самое время посмотреть, кто сколько призовых заработал.

На «Ролан Гаррос» выступили 13 российских одиночников — четверо мужчин и девять женщин. В парных разрядах наши мужчины не играли, а вот женщин было девять, в том числе пять одиночниц. В смешанном парном разряде выступили три россиянки — из числа тех, кто был заявлен в женской паре. Таким образом, всего от России на парижском мэйджоре отыграли 17 спортсменов/спортсменок.

На первом месте, разумеется, обосновалась Мирра Андреева. 19-летняя россиянка завоевала титул и заработала за это € 2,8 млн, что по текущему курсу составляет примерно $ 3 млн 227 тыс. Это самые крупные призовые Андреевой за один турнир. За всю предыдущую карьеру россиянка заработала $ 9 671 731. Получается, что за эти две недели Мирра заработала треть от того, что за всё предыдущее время!

Вторую строчку заняла Диана Шнайдер. И это тоже вполне объяснимо, так как Шнайдер пробилась в полуфинал в одиночном разряде, за что заработала внушительные € 750 тыс. Ещё € 9500 Диана получила за выступление в парном разряде. Правда, в этом виде она выбыла в первом круге. € 759 500 — вот сколько увезёт Шнайдер из Парижа. По текущему курсу это составляет примерно $ 875 тыс. (Суммы с точностью до доллара станут известны в ближайший понедельник, когда WTA обновит данные.) За всю предыдущую карьеру её заработок составляет $ 5 174 264. Таким образом, Диана за две недели заработала 17% от суммы, которая накопилась у неё за всё время выступлений до этого «Ролан Гаррос».

Замкнула первую тройку Анна Калинская. Она покинула турнир стадией раньше, чем Шнайдер, то есть в четвертьфинале, и получит за это € 470 тыс. В долларах США это примерно $ 542 тыс. Изначально россиянка планировала выступить и в парном разряде вместе с Сораной Кырстей, однако этот дуэт снялся до начала состязаний. До текущего турнира общие призовые Калинской за карьеру составляют $ 6 463 106. Так что Анна не только в абсолютном, но и в процентном соотношении относительно предыдущих результатов заработала меньше, чем Шнайдер, — 8,4%.

Анна Калинская Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Наилучший результат среди мужчин показал Андрей Рублёв. Он оказался единственным россиянином, сумевшим пробиться во вторую неделю в мужском одиночном разряде. Рублёв, дошедший до четвёртого круга, получит за это достижение € 285 тыс., или примерно $ 328 тыс. На фоне общих призовых Андрея за карьеру — $ 33 349 128 — эта сумма выглядит не столь внушительно и составляет, как нетрудно увидеть, менее 1%.

Ну а Даниил Медведев, который за карьеру заработал больше всех остальных соотечественников ($ 51 722 242), в этот раз проиграл в первом круге и ожидаемо не попал даже в первую десятку. € 87 тыс. (примерно $ 100 тыс.) почти неощутимы на общем фоне. Медведев разделил места с 11-го по 13-е с Анной Блинковой и Романом Сафиуллиным, показавшим такие же результаты.

В результате получилось, что € 2,8 млн призовых Мирры Андреевой — это больше, чем у всех остальных россиян, вместе взятых! 16 других наших участников в общей сложности заработали € 2 588 500.

Призовые россиян на «Ролан Гаррос» — 2026, €