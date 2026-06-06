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Ролан Гаррос — 2026: сколько заработали российские теннисисты, какие призовые у Мирры Андреевой, Дианы Шнайдер, Даниила Медведева

Мирра за титул «Ролан Гаррос» заработала € 2,8 млн. Больше, чем все остальные россияне!
Александр Насонов
«Ролан Гаррос» — 2026: сколько заработали россияне
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За две недели 19-летняя Андреева получила треть от общей суммы за всю предыдущую карьеру. А Медведев не попал в топ-10 наших на турнире.

До завершения Открытого чемпионата Франции — один день. На турнире осталось определить чемпионов в мужском одиночном и женском парном разрядах. Российские теннисисты уже завершили борьбу, и самое время посмотреть, кто сколько призовых заработал.

На «Ролан Гаррос» выступили 13 российских одиночников — четверо мужчин и девять женщин. В парных разрядах наши мужчины не играли, а вот женщин было девять, в том числе пять одиночниц. В смешанном парном разряде выступили три россиянки — из числа тех, кто был заявлен в женской паре. Таким образом, всего от России на парижском мэйджоре отыграли 17 спортсменов/спортсменок.

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На первом месте, разумеется, обосновалась Мирра Андреева. 19-летняя россиянка завоевала титул и заработала за это € 2,8 млн, что по текущему курсу составляет примерно $ 3 млн 227 тыс. Это самые крупные призовые Андреевой за один турнир. За всю предыдущую карьеру россиянка заработала $ 9 671 731. Получается, что за эти две недели Мирра заработала треть от того, что за всё предыдущее время!

Вторую строчку заняла Диана Шнайдер. И это тоже вполне объяснимо, так как Шнайдер пробилась в полуфинал в одиночном разряде, за что заработала внушительные € 750 тыс. Ещё € 9500 Диана получила за выступление в парном разряде. Правда, в этом виде она выбыла в первом круге. € 759 500 — вот сколько увезёт Шнайдер из Парижа. По текущему курсу это составляет примерно $ 875 тыс. (Суммы с точностью до доллара станут известны в ближайший понедельник, когда WTA обновит данные.) За всю предыдущую карьеру её заработок составляет $ 5 174 264. Таким образом, Диана за две недели заработала 17% от суммы, которая накопилась у неё за всё время выступлений до этого «Ролан Гаррос».

Замкнула первую тройку Анна Калинская. Она покинула турнир стадией раньше, чем Шнайдер, то есть в четвертьфинале, и получит за это € 470 тыс. В долларах США это примерно $ 542 тыс. Изначально россиянка планировала выступить и в парном разряде вместе с Сораной Кырстей, однако этот дуэт снялся до начала состязаний. До текущего турнира общие призовые Калинской за карьеру составляют $ 6 463 106. Так что Анна не только в абсолютном, но и в процентном соотношении относительно предыдущих результатов заработала меньше, чем Шнайдер, — 8,4%.

Анна Калинская

Анна Калинская

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Наилучший результат среди мужчин показал Андрей Рублёв. Он оказался единственным россиянином, сумевшим пробиться во вторую неделю в мужском одиночном разряде. Рублёв, дошедший до четвёртого круга, получит за это достижение € 285 тыс., или примерно $ 328 тыс. На фоне общих призовых Андрея за карьеру — $ 33 349 128 — эта сумма выглядит не столь внушительно и составляет, как нетрудно увидеть, менее 1%.

Ну а Даниил Медведев, который за карьеру заработал больше всех остальных соотечественников ($ 51 722 242), в этот раз проиграл в первом круге и ожидаемо не попал даже в первую десятку. € 87 тыс. (примерно $ 100 тыс.) почти неощутимы на общем фоне. Медведев разделил места с 11-го по 13-е с Анной Блинковой и Романом Сафиуллиным, показавшим такие же результаты.

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В результате получилось, что € 2,8 млн призовых Мирры Андреевой — это больше, чем у всех остальных россиян, вместе взятых! 16 других наших участников в общей сложности заработали € 2 588 500.

Призовые россиян на «Ролан Гаррос» — 2026, €

МестоТеннисистОдиночкаПараМикстСумма
1Мирра Андреева2 800 0002 800 000
2Диана Шнайдер750 0009500759 500
3Анна Калинская470 000470 000
4Андрей Рублёв285 000285 000
5Карен Хачанов187 000187 000
6Алина Корнеева130 000130 000
7Людмила Самсонова87 00022 500109 500
8-9Анастасия Захарова87 00014 500101 500
8-9Елена Приданкина87 00014 500101 500
10Екатерина Александрова87 000950096 500
11-13Даниил Медведев87 00087 000
11-13Анна Блинкова87 00087 000
11-13Роман Сафиуллин87 00087 000
14Вера Звонарёва41 000250043 500
15Ирина Хромачёва14 500500019 500
16Александра Панова9500500014 500
17Мария Козырева95009500
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