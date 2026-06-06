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Что сказала Мирра Андреева после победы на Ролан Гаррос — 2026: Шарапова, Кузнецова, Кончита, психолог, решение быть бойцом

«Надеюсь, Шарапова и Кузнецова смотрели и им понравилось». Мирра — о триумфе на «РГ»
Елена Кузнецова
Мирра Андреева
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Полная пресс-конференция Андреевой после завоевания своего первого титула «Большого шлема».

После победы на «Ролан Гаррос» — 2026 Мирра Андреева провела традиционную чемпионскую пресс-конференцию, где подробнее рассказала о своей работе с психологом (это она научила её дыхательным техникам), о таинственной собаке, с которой праздновала на корте (оказалось, это собачка Кончиты Мартинес по имени Луна), о своём кумире Марии Шараповой и подбадривающем голосовом сообщении от ещё одной российской чемпионки «РГ», Светланы Кузнецовой, перед финалом, о том, как будет праздновать и выбирать наряд для фотосессии, а также многом другом. Читаем.

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«К этому привыкаешь. Сделаю всё возможное, чтобы испытать это ещё»

— До сих пор не могу поверить, что провожу пресс-конференцию с трофеем. Это была моя большая мечта, и я счастлива, что смогла выложиться на полную и выиграть.

— Думаю, вы представляли этот момент. Можно сравнить с тем, как на самом деле?
— Честно, много раз визуализировала. Не только про этот турнир, просто мечтала, представляла, как всё будет, когда это случится, где. Естественно, в жизни ощущения гораздо лучше, чем в мечтах! Потрясающее чувство, смотрю на этот кубок и понимаю, что это правда и я могу называть себя чемпионкой ТБШ.

— Теперь у вас есть один из этих трофеев. Чувствуете, что теперь регулярно готовы за них бороться?
— Вроде как да. Это особенные эмоции. Сейчас я уже думаю о том, как буду готовиться к травяному сезону. Мне кажется, к такому привыкаешь, и я сделаю всё возможное, чтобы испытать это второй раз.

— Как готовились к сопернице, про неё мало что известно, она не играла на таком уровне? Может, с Дианой советовались? И расскажите про значок.
— С Дианой не говорила. На её месте я бы, с одной стороны, гордилась, но с другой — была бы очень разочарована поражением. Не хотела ей докучать. Майя потрясающе играла эти три недели. Очень тяжело пройти через квалификацию и до самого финала, играть на таком высоком уровне. Конечно, нервничала, потому что никогда с ней не играла. Имела какое-то представление о её стиле игры, Кончита мне рассказала, но играть против соперника, с которым прежде не встречался, особенно в финале «Шлема», это совсем другое. Так что я сильно нервничала. И условия сегодня были сложными, ветер дул во все стороны, я даже не понимала, куда именно. Рада, что смогла приспособиться к этим условиям чуть быстрее, чем она.

— Что этот трофей говорит о вашей работе и взаимоотношениях с Кончитой?
— Разделить свой первый «Шлем» с ней – это нечто особенное. Мы провели огромную работу вместе как на корте, так и вне его. Много хороших моментов пережили, плохие тоже были, особенно в конце прошлого года. Так что очень приятно видеть её радость, она сказала, что очень гордится мной. Слышать это – что-то особенное.

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«Надеюсь, Шарапова и Кузнецова смотрели финал и им понравилось»

— Месяц назад в Мадриде с вами было что-то не так. Как смогли дойти оттуда досюда?
— Не скажу, что была какая-то серьёзная перезагрузка, что я как-то серьёзно поменяла подход к матчам. Мой психолог говорит, что ты всегда можешь выбрать, каким будешь на корте, как будешь играть и каким человеком покажешь себя. И я решила, что выберу быть бойцом. Ещё смотрела много матчей Роджера отсюда и чувствовала… Естественно, у меня не будет такой же ауры, но я хочу вести себя похожим образом на корте. Может, это тоже помогло. Я хотела хорошо выглядеть на корте, не беситься, не расстраиваться. И людям приятнее смотреть, когда игрок старается, бьётся.

— Вы на виду с 15 лет, уже тогда вам предрекали большие успехи. Тяжело было развиваться как игроку при таком внимании?
— Не знаю. Поначалу кажется – боже мой, меня узнают и тут, и там, я в соцсетях, в интернете, все меня знают. Но в какой-то момент думала, что вообще хочу забыть о соцсетях. Не скажу, что мне это сильно мешало, внимание мне нравится. Просто был момент в карьере, когда не хотела, чтобы меня постили в соцсетях.

— Помните победу Шараповой на «Ролан Гаррос»? Вас она вдохновляла?
— Конечно, помню! Она потрясающе играла на грунте, выиграла два «Шлема». Знала, что она тоже была в Париже. Не знаю, смотрела ли она финал, надеялась, что смотрела. Думала – если она смотрит, будет здорово показать хороший теннис. Знаю, что и Света Кузнецова тоже здесь была, она мне голосовое отправила перед матчем, для позитивного настроя. Я это очень ценю. Надеюсь, они обе смотрели финал и им понравилось.

— Чья собака была, когда вы праздновали на корте?
— Это не моя, а Кончиты. Она была здесь в начале недели, потом уехала, но вернулась на финал. Очень приятно, что они обе приехали. Я люблю собак. А этой 11 лет, немного бабушка. Её зовут Луна. Было очень приятно разделить этот момент с собакой, пусть даже и не моей.

— Вы вели 5:0 во втором сете, потом Майя выиграла два гейма. О чём думали, когда не смогли подать на матч? И у вас на корте была тетрадка, это ваш дневник? Насколько он безумный, что пишете там?
— Конечно, я не хотела проигрывать эти два гейма, особенно на своей подаче. Но сказала себе – всё нормально. С этой стороны ветер дул вперёд, и не получалось бить на всю мощь, как привык, потому что мяч улетал. На другой стороне мне больше нравилось, и я подумала – всё нормально, не получилось на этой стороне, попробую взять гейм на той.

А в тетрадке я всегда пишу перед матчами и после матчей. Перед матчами записываю что-то по тактике, технические моменты, а также всякое мотивирующее и подбадривающее, что может помочь во время матча. А после пишу о том, как сложился матч, как играла соперница, чтобы быть готовой, когда мы встретимся в следующий раз.

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«Выиграть «Ролан Гаррос» первым «Шлемом» — это идеально»

— Думали в детстве, что именно «Ролан Гаррос» будет вашим первым «Шлемом»?
— Хотела бы я это знать! Когда меня спрашивали, какой «Шлем» я хочу выиграть первым, я всегда отвечала, что это вообще неважно. «Шлем» — это «Шлем», какой бы ни был первым, я буду нереально счастлива. Очень рада, что именно «Ролан Гаррос» стал первым, мне нравится играть на грунте, я почти всю жизнь играю на этом покрытии. Ещё и по-французски немного говорю, так что думала, что будет идеально, если первым будет «Ролан Гаррос». Счастлива, что выиграла свой первый «Шлем» здесь.

— В вашей речи на корте вы поблагодарили саму себя. Расскажите о ваших взаимоотношениях с собой, как они теперь изменятся?
— Не думаю, что что-то изменится. Может, на пару-тройку дней, но в остальном я останусь такой же. Это вроде как моя фишка теперь – упоминать это в своей речи. В первый раз я сказала так шутки ради, чтобы все посмеялись. Ну а потом уже поняла – почему бы не благодарить саму себя, это же я работаю, нервничаю. Очень важно благодарить себя.

— Есть ли время почитать комментарии после победы? И как планируете отмечать, будет ли время на это?
— В целом я обычно никакие комментарии не читаю – ни когда всё хорошо, ни когда всё плохо. На меня это не очень влияет. Конечно, когда всё суперхорошо, все за тебя рады, желают хорошего. Но когда хоть чуть-чуть идёт не так, все сразу по всем фронтам про тебя могут многое сказать. Поэтому я комментарии никогда не читаю.

Сегодня 100% будем отмечать, здесь посидим все вместе, приехало очень много родных, друзей. Может, выпью бокал шампанского, может, сок – как пойдёт. Завтра мне придётся здесь ещё один день побыть, но время попраздновать будет.

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«У моего психолога нестандартный подход, китайские техники. Мне нравится»

— Кто придумал вчера надеть футболку сборной Франции на разминку? И сегодня при 3:2 не показалось, что может быть очень сложная игра?
— Футболку мне подарили Nike, поскольку сейчас Франция выиграла что-то, Лигу чемпионов? Я не очень слежу за футболом. Мне подарили такую футболку с моим именем. Мне показалось, будет прикольно, если я надену её, может, больше французских фанатов придёт поболеть за меня в финале. Посыл был таким.

Знала, что матч будет очень сложным. Мы первый гейм сыграли за семь минут, я поняла – приехали, прекрасное начало! В начале было тяжело, четыре гейма у каждого был брейк, было сложно адаптироваться по кондициям и по ветру. Я с самого начала знала, что матч будет сложным, но особенно прочувствовала это после первого гейма.

— Вы говорили про работу с психологом, насколько это важно. Как это было в начале, расскажите вообще, что это за человек.
— Мы начали с ней работать в конце 2024 года. Поговорили с командой, решили попробовать добавить нового человека в команду. Агент нашёл психолога, который работал с другими игроками – не могу называть имён с кем. Сначала мы разговаривали каждую неделю, перед каждым турниром. И если мне надо во время турнира поговорить, как сейчас, к примеру. Я чувствовала, что очень сильно нервничаю перед полуфиналом, перед финалом. Мы с ней созвонились, быстрый получасовой разговор. У неё немного нестандартное общение и подход к работе, много китайских техник по дыханию, удержанию фокуса. Я чувствую, что мне всё подходит и нравится, поэтому пока всё работает.

— Из этой новой рутины победителя какая часть вам нравится больше всего? И не собираетесь ли подарить «ПСЖ» такую же футболку, в которых сегодня была вся ваша команда?
— Не думаю, что футболку получится подарить. Я вообще не знала, что они сделали такие футболки! Это агент из Nike сидел на трибунах, это был мини-сюрприз. У меня тоже такой футболки пока нет, постараюсь достать.

По рутине самое первое – момент выигрыша на корте. С этим ничто не сравнится. Наверное, это самый любимый момент, когда понимаешь на корте, что ты выиграл, и судья говорит: «Гейм, сет, матч». Это самое лучшее ощущение в моей жизни. И потом в целом праздновать с командой, не знаю сколько дней подряд. Сегодня – точно, завтра уже не знаю. Просто расслабиться, уже не думать, что ты ешь, пьёшь, когда тебе спать, когда вставать, про всё это можно забыть хотя бы на пару денёчков.

— Есть ли уже в голове образ, какую хотелось бы причёску, платье на чемпионскую фотосессию?
— Посмотрим, я хочу об этом поговорить с мамой и сестрой. Пока идей никаких нет. Надо поговорить, какие будут платья, наряды, что они думают по этому поводу. Но в целом я люблю натуральный макияж, причёску и наряд, никогда ничего суперъяркого и экстравагантного не делаю. Думаю, всё будет в таком натуральном, цветочном, девчачьем виде.

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