«Будто Гагарин прибыл на Землю». Кафельников взял 2 титула «РГ»-1996 — это «вечный» рекорд

30 лет назад в Париже произошло знаменательное событие для российского и мирового тенниса. Евгений Кафельников стал чемпионом «Ролан Гаррос» в одиночном и парном разрядах, чего после него никто не делал вообще на всех турнирах «Большого шлема».

В нынешних реалиях рекорд Кафельникова выглядит фактически «вечным» и невозможным для повторения. Вспоминаем, как он шёл к этому выдающемуся успеху.

Евгений Кафельников – бывшая первая ракетка мира, чемпион Олимпиады-2000 и победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде («Ролан Гаррос» — 1996 и Australian Open – 1999).

Данные достижения чаще всего упоминаются при его представлении, но стоит отметить, что Кафельников выиграл ещё и четыре титула на турнирах «Большого шлема» в парном разряде. Первый из них — именно на «Ролан Гаррос» — 1996. Россиянин и чех Даниэль Вацек в финале разобрались с французом Ги Форже и швейцарцем Якобом Хласеком (6:2, 6:3).

Евгений Кафельников на «Ролан Гаррос — 1996 Фото: Gary Prior/ALLSPORT

Хорошо, что эта встреча не отняла много сил, потому что в первую очередь для России был важным титул 22-летнего Евгения Кафельникова в одиночном разряде. Никто из представителей СССР и бывших советских республик ранее никогда не выигрывал турниры «Большого шлема».

До триумфальной победы Кафельникова в Париже наивысшего успеха на мэйджорах в мужском одиночном разряде добивался тбилисец Александр Метревели. В 1973 году он вышел в финал Уимблдона и уступил чемпионский титул чеху Яну Кодешу. На следующий год в финале неофициального чемпионата мира по теннису на траве играла москвичка Ольга Морозова. Часто вспоминают выход в финал «Ролан Гаррос» — 1989 минчанки Натальи Зверевой, но, к сожалению, не в положительном контексте. В решающем матче Зверева получила две «баранки» от легендарной немки Штеффи Граф (0:6, 0:6).

Именно Кафельников сломал этот отрицательный тренд. Как Евгений пришёл к феноменальному успеху в Париже? На «Ролан Гаррос» 22-летний россиянин был шестым сеяным. Выше котировались американцы Пит Сампрас, Андре Агасси, Майкл Чанг, австриец Томас Мустер и хорват Горан Иванишевич. Сампрас и Иванишевич не блистали на грунте, поэтому их серьёзными претендентами на титул не считали. В эту группу к Кафельникову, Мустеру, Чангу, Агасси можно было добавить двукратного чемпиона «Ролан Гаррос» американца Джима Курье и чилийца Марсело Риоса.

Фавориты начали вылетать довольно быстро. Агасси выбыл во втором круге, Чанг – в третьем, матёрый грунтовик Мустер и Риос – в четвёртом. Кафельников в это время делал свою работу более чем спокойно. Россиянин прошёл испанцев Гало Бланко, Феликса Мантилью, Франсиско Клавета и шведа Томаса Юханссона без потери сета. Только в четвертьфинале Евгений впервые на турнире отдал партию в противостоянии с нидерландцем Рихардом Крайчеком (6:3, 6:4, 6:7, 6:2).

В полуфинале Кафельников разрушил мечты легендарного Пита Сампраса о карьерном «Шлеме». Американец едва ли не серьёзнее всего за время выступления в туре настроился взять титул в Париже. В основном он приезжал во Францию, по сути, отбывать номер. Пит вылетал в первом-втором кругах «Ролан Гаррос» в 8 из 13 случаев участия. Но в 1996 году всё было иначе. Сампрас сенсационно обыграл Курье с камбэком после отставания 0:2 по сетам в четвертьфинале и впервые вышел в полуфинал на Кафельникова. Пит потратил много сил и только в стартовой партии навязал борьбу Евгению (6:7, 0:6, 2:6).

Пит Сампрас не справился с Евгением Кафельниковым на «Ролан Гаррос — 1996 Фото: Clive Brunskill/ALLSPORT

Кафельников находился в прекрасной спортивной форме. Помешать взять титул ему могла только ментальная составляющая. Перед решающим матчем с немцем Михаэлем Штихом россиянин серьёзно волновался. Счёт личных встреч был 6-3 в пользу Евгения, но именно на ТБШ он Штиху проигрывал (US Open — 1994). Кроме того, Михаэль уже становился победителем Уимблдона-1991, а в 1994 году выходил в финал US Open, в то время как Кафельников впервые добрался до битвы за титул на мэйджоре.

Россиянин выиграл финал со Штихом в трёх сетах (7:6, 7:5, 7:6), однако по счёту видно, что легко на корте ему не было. Переломной стала вторая партия, в которой Кафельников уступал 2:5, но затем взял пять геймов подряд. В целом в каждом сете развернулась напряжённая борьба. Дважды дело доходило до тай-брейков, которые Кафельников забирал с одинаковым счётом 7:4.

За свои победы Кафельников в общей сложности получил $ 840 тыс.: $ 700 тыс. в одиночном разряде и $ 140 тыс. — в парном.

«Когда мне было 20 лет, все говорили, что я стану первой ракеткой мира. Тогда я был молод и верил в это. Сейчас я стал старше и мудрее и знаю, что мне ещё надо много работать над улучшением своей игры. Некоторые на родине не очень меня жалуют, потому что я не даю много интервью и не люблю рассказывать о своей личной жизни. Возможно, я стану национальным героем, однако хочу всегда оставаться таким, как сейчас, со своей семьёй и людьми, которых я действительно люблю», — прокомментировал свой триумф Кафельников.

Михаэль Штих и Евгений Кафельников после финала «Ролан Гаррос» — 1996 Фото: VCG via Getty Images

«Сделал всё, что мог. Не я проиграл, а Кафельников выиграл», — сказал Штих после матча.

До этого «Ролан Гаррос» в одиночном и парном разрядах одновременно выигрывал легендарный австралиец Кен Розуолл в далёком 1968 году, когда только началась Открытая эра. На Australian Open подобное делали Род Лэйвер (1969), Розуолл (1972), Джон Ньюкомб (1973), Стефан Эдберг (1987), на Уимблдоне — Ньюкомб (1970) Джон Макинрой (1981, 1983-1984), на US Open – те же Ньюкомб (1973) и Макинрой (1979, 1981).

Как видно, Кафельников стал единственным теннисистом относительно современной эпохи 1990-х, кто взял «Шлем» в одиночном и парном разрядах. И, вероятно, последним. Сейчас звёзды ATP-тура практически не выступают в паре или в крайнем случае снимаются, если более-менее далеко заходят в одиночке. Не всегда они выдерживают даже стандартную пятисетовую нагрузку, как показал пример Янника Синнера в этом году. Хотя, казалось бы, медицина и технологии сделали шаг вперёд по сравнению с эпохой Кафельникова.

Французская газета L'Équipe в 1996 году следующим образом описала триумф Евгения: «Он будто Юрий Гагарин, который снова прибыл на Землю». Эта характеристика во многом имеет под собой основание.

Кафельников стал первым чемпионом ТБШ из России в одиночном разряде, проложив путь для будущих успехов Марата Сафина, Даниила Медведева, а также подав пример девушкам-теннисисткам, которые доминировали в 2000-х. Кроме того, титул одиночного и парного разрядов на одном мэйджоре у мужчин любители тенниса уже вряд ли когда-то увидят. Именно триумфы Кафельникова на «Ролан Гаррос» — 1996 будут вспоминать как нечто уникальное и неповторимое.