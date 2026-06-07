Мирра, ты просто космос! 19-летняя девушка сделала счастливой всю Россию

Мирра Андреева — чемпионка «Ролан Гаррос» — 2026! Молодая сибирячка, прошедшая к 19 годам через волну критики и хейта, не только впервые вышла в финал турнира «Большого шлема», но и с ходу стала его чемпионкой.

Ещё в конце 2025 года у Мирры всё валилось из рук: не удалось попасть даже на Итоговый турнир WTA. Андреева пропустила туда Елену Рыбакину, которая в итоге стала чемпионкой. Были проблемы у россиянки и по ходу нынешнего сезона. Чего только стоит эмоциональный срыв, когда Мирра прямо по ходу одного из матчей обратилась к своему боксу, крикнув в слезах: «Я не чемпионка, я лузер!»

Мирра Андреева с трофеем «Ролан Гаррос» Фото: Matthew Stockman/Getty Images

В том числе через подобные вещи нужно было пройти Андреевой-младшей, чтобы наконец-то добиться главной для себя победы на сегодняшней день. Победы, которая сделала счастливой всю Россию.

Мирра стала третьей самой молодой чемпионкой мэйджора в XXI веке после Марии Шараповой и Эммы Радукану. И нашей первой чемпионкой «Большого шлема» за 12 лет. Не просто так присутствовавшая на турнире Шарапова обратилась к Андреевой с трогательной речью.

«Горжусь тобой, Мирра. Это празднование говорит само за себя. В восторге, но ещё не удовлетворена. Признак настоящего чемпиона», — заявила Мария.

Кто-то говорит, что Мирре Андреевой сильно повезло с турнирной сеткой, но ведь нет никакой вины россиянки в том, что из соревнований последовательно выбывали Елена Рыбакина и Ига Швёнтек, Кори Гауфф и Арина Соболенко. Нынешний «Ролан Гаррос» — как с мужской, так и женской стороны — вообще получился уникальным. Тем интереснее было за ним наблюдать.

Нынешний титул Андреевой добыт в непростое для России время, в тяжёлой политической обстановке, на волне санкций и отстранений. Так что победа нашей звёздочки (а точнее, уже полноценной звезды) стала ещё более важной и нужной.

Теннис Мирры, как правильно замечают эксперты и журналисты, стал более взрослым. Андреева подтянула подачу, улучшила форхенд, начала допускать минимум невынужденных ошибок, сильно прибавила в игре на задней линии. На самом старте финального матча с полькой Майей Хвалиньской было несколько срывов и нервных ситуаций (когда соперницы обменялись брейками), но затем Мирра плотно взяла инициативу в свои руки и не отдала её уже до самого конца.

Показательно и то, как Мирра в торжественной чемпионской речи отдельно поблагодарила своего психолога. Работа в этом направлении, безусловно, тоже видна. Россиянка всё больше и чаще старается держать себя в руках, не растрачивая попусту эмоции и силы.

Мирра Андреева с трофеем «Ролан Гаррос» Фото: Clive Brunskill/Getty Images

И, конечно, отдельно нужно сказать про дуэт Мирры с её тренером Кончитой Мартинес. В 2000 году испанка играла в финале на грунтовых кортах Парижа, будучи действующей теннисисткой (уступила титул Мари Пирс, которая в итоге награждала в этот раз Мирру), в 2016 году привела к чемпионству соотечественницу Гарбинье Мугурусу, а теперь добилась триумфа с Миррой.

Дуэт Андреева — Мартинес тоже подвергался регулярной и серьёзной критике на протяжении длительного времени, но, как мы видим, терпение и взаимное доверие в итоге сыграли свои роли. Для Мирры Кончита уже давно больше, чем просто тренер.

I want to thank myself (хочу поблагодарить себя) стало фирменным выражением Мирры Андреевой после побед на турнирах. Мы тебя тоже благодарим, Мирра. Всё только начинается.