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Как Мирра Андреева выиграла Ролан Гаррос — 2026, всё главное о победе россиянки

Мирра, ты просто космос! 19-летняя девушка сделала счастливой всю Россию
Павел Панышев
Мирра Андреева
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Андрееву критиковали и ругали, а она ответила долгожданным титулом на турнире «Большого шлема».

Мирра Андреева — чемпионка «Ролан Гаррос» — 2026! Молодая сибирячка, прошедшая к 19 годам через волну критики и хейта, не только впервые вышла в финал турнира «Большого шлема», но и с ходу стала его чемпионкой.

Все рукоплещут Андреевой:
«Королева Франции! Талант поколения!» Спортивный мир в восторге от титула Мирры на «РГ»
«Королева Франции! Талант поколения!» Спортивный мир в восторге от титула Мирры на «РГ»

Ещё в конце 2025 года у Мирры всё валилось из рук: не удалось попасть даже на Итоговый турнир WTA. Андреева пропустила туда Елену Рыбакину, которая в итоге стала чемпионкой. Были проблемы у россиянки и по ходу нынешнего сезона. Чего только стоит эмоциональный срыв, когда Мирра прямо по ходу одного из матчей обратилась к своему боксу, крикнув в слезах: «Я не чемпионка, я лузер!»

Мирра Андреева с трофеем «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева с трофеем «Ролан Гаррос»

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

В том числе через подобные вещи нужно было пройти Андреевой-младшей, чтобы наконец-то добиться главной для себя победы на сегодняшней день. Победы, которая сделала счастливой всю Россию.

Мирра стала третьей самой молодой чемпионкой мэйджора в XXI веке после Марии Шараповой и Эммы Радукану. И нашей первой чемпионкой «Большого шлема» за 12 лет. Не просто так присутствовавшая на турнире Шарапова обратилась к Андреевой с трогательной речью.

Долгожданный «Шлем» Мирры:
По стопам Шараповой! Мирра через 12 лет после Марии выиграла «Ролан Гаррос»
По стопам Шараповой! Мирра через 12 лет после Марии выиграла «Ролан Гаррос»

«Горжусь тобой, Мирра. Это празднование говорит само за себя. В восторге, но ещё не удовлетворена. Признак настоящего чемпиона», — заявила Мария.

Кто-то говорит, что Мирре Андреевой сильно повезло с турнирной сеткой, но ведь нет никакой вины россиянки в том, что из соревнований последовательно выбывали Елена Рыбакина и Ига Швёнтек, Кори Гауфф и Арина Соболенко. Нынешний «Ролан Гаррос» — как с мужской, так и женской стороны — вообще получился уникальным. Тем интереснее было за ним наблюдать.

Нынешний титул Андреевой добыт в непростое для России время, в тяжёлой политической обстановке, на волне санкций и отстранений. Так что победа нашей звёздочки (а точнее, уже полноценной звезды) стала ещё более важной и нужной.

Теннис Мирры, как правильно замечают эксперты и журналисты, стал более взрослым. Андреева подтянула подачу, улучшила форхенд, начала допускать минимум невынужденных ошибок, сильно прибавила в игре на задней линии. На самом старте финального матча с полькой Майей Хвалиньской было несколько срывов и нервных ситуаций (когда соперницы обменялись брейками), но затем Мирра плотно взяла инициативу в свои руки и не отдала её уже до самого конца.

Показательно и то, как Мирра в торжественной чемпионской речи отдельно поблагодарила своего психолога. Работа в этом направлении, безусловно, тоже видна. Россиянка всё больше и чаще старается держать себя в руках, не растрачивая попусту эмоции и силы.

Мирра Андреева с трофеем «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева с трофеем «Ролан Гаррос»

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

И, конечно, отдельно нужно сказать про дуэт Мирры с её тренером Кончитой Мартинес. В 2000 году испанка играла в финале на грунтовых кортах Парижа, будучи действующей теннисисткой (уступила титул Мари Пирс, которая в итоге награждала в этот раз Мирру), в 2016 году привела к чемпионству соотечественницу Гарбинье Мугурусу, а теперь добилась триумфа с Миррой.

Дуэт Андреева — Мартинес тоже подвергался регулярной и серьёзной критике на протяжении длительного времени, но, как мы видим, терпение и взаимное доверие в итоге сыграли свои роли. Для Мирры Кончита уже давно больше, чем просто тренер.

I want to thank myself (хочу поблагодарить себя) стало фирменным выражением Мирры Андреевой после побед на турнирах. Мы тебя тоже благодарим, Мирра. Всё только начинается.

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Новости. Теннис
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