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Ролан Гаррос 2026: победа Мирры Андреевой, команда, кто привёл к титулу, тренер Кончита Мартинес, родители, сестра

За ними Мирра — как за каменной стеной. Кто привёл Андрееву к первому титулу на «Шлеме»
Анна Агапова
Кто привёл Андрееву к первому титулу на «Шлеме»
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Рассказываем про тех, без кого не состоялась бы победа 19-летней россиянки в финале «Ролан Гаррос».

Мирра Андреева — чемпионка «Ролан Гаррос» — 2026. 19-летняя россиянка стала самой молодой победительницей грунтового ТБШ с 1990 года и третьей самой юной обладательницей трофея «Большого шлема» в XXI веке. В финале Мирра обыграла польку Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2. За этим триумфом стоит работа не только самой Андреевой, но и всего её окружения. Рассказываем, кто является неотъемлемой частью команды россиянки и вносит вклад в её успех.

Тренер. Кончита Мартинес

Мирра начала работать с Кончитой весной 2024-го, через два года после того, как переехала в теннисную академию Elite Tennis во Франции. Мартинес — победительница Уимблдона-1994. На других ТБШ она тоже выступала достойно: на Australian Open (1998) и «Ролан Гаррос» (2000) она добиралась до решающего матча, а на US Open в 1995 и 1996 годах выходила в полуфинал. Всего в арсенале испанки 33 титула на уровне WTA.

Мирра Андреева и Кончита Мартинес

Мирра Андреева и Кончита Мартинес

Фото: Robert Prange/Getty Images

Стоит отметить и то, что Мартинес — тренер чемпионок. Самыми успешными её подопечными были Гарбинье Мугуруса (Уимблдон-2017, WTA-1000 в Дубае-2021, WTA-500 в Чикаго-2021, Итоговый турнир – 2021) и Каролина Плишкова (WTA-1000 в Риме-2019, WTA-500 в Токио-2018, Чжэнчжоу-2019 и Брисбене-2019, WTA-250 в Истбурне-2019). Теперь к ним прибавилась ещё и Мирра Андреева.

Во многих интервью Мирра отмечала, что у неё прекрасные взаимоотношения с Кончитой и она счастлива работать именно с ней: «С самого начала наших рабочих отношений мне сразу показалось, что у нас отличное взаимопонимание. На первом совместном турнире всё уже было прекрасно, мне было с ней очень комфортно. Она говорила, что чувствовала то же самое. Слава богу, не я одна. Мы обе очень энергичные и понимаем, когда нужно быть активными и когда успокоиться и отнестись ко всему серьёзно. Да, я полностью ей доверяю. Думаю, она знает обо всём, что происходит в моей жизни. Не знаю, хорошо это или плохо, но как есть. Я просто очень счастлива, что она со мной».

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Спарринг-партнёр. Алексей Ватутин

Российский теннисист Алексей Ватутин вошёл в команду Мирры Андреевой в декабре 2025-го. В прошлом Ватутин — 136-я ракетка мира. Он один раз выступал в основной сетке турниров «Большого шлема» — на «Ролан Гаррос» — 2019, а на уровне ATP провёл девять матчей. Официально Алексей свою профессиональную карьеру не завершал, но то, что он работает с Миррой уже полгода, может указывать на его переквалификацию в тренера.

Мирра Андреева и Алексей Ватутин

Мирра Андреева и Алексей Ватутин

Фото: Из личного архива Ватутина

Как рассказывал сам Ватутин, в конце прошлого года ему написала Мирра и попросила потренироваться с ней несколько дней во Франции. На третий день тренировок наставник Андреевой Кончита предложила поехать Алексею на австралийскую серию турниров вместе с россиянкой. С тех пор теннисист является неотъемлемой частью команды Мирры и её постоянным спарринг-партнёром, а иногда даже заменяет Мартинес на соревнованиях. На «пятисотнике» в Линце в апреле текущего года, куда не полетела Кончита, Ватутин поддерживал Андрееву в боксе. Этот турнир спортсменка выиграла. «Кончита мне очень доверяет. Она знает, что я заинтересован в результатах Мирры и не пытаюсь перетянуть одеяло. Мы много советуемся друг с другом, Кончита всегда прислушивается, если я что-то замечаю и говорю», — так высказывается Алексей о своей тренерской работе.

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Фитнес-тренер. Азуз Симчич

Мирра начала работу с фитнес-тренером Азузом Симчичем в апреле прошлого года. Ранее специалист был в штабе второй ракетки мира представительницы Казахстана Елены Рыбакиной. Уже в самом начале сотрудничества Андреева отметила, что стала лучше чувствовать себя на корте и лучше по нему передвигаться: «100%! Я чувствую, что я быстрее, что я сильнее, что я стала лучше во всём (улыбается). Конечно, за такой короткий период не особо чувствуется разница. Но у нас другая разминка перед матчами, немного другой план на тренировки. Поэтому пока меня всё устраивает. Однако как только я начну сильно уставать, он пойдёт сразу на пенсию. Уволю его! (Смеётся.) Я, конечно, шучу. Но посмотрим», — говорила Мирра в интервью BB Tennis.

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Юниорский тренер. Кирилл Крюков

Важную роль в становлении Мирры сыграл её тренер на юниорском уровне — Кирилл Крюков. С ним Андреева сотрудничала после переезда из Красноярска в Сочи около 10 лет. Вместе они выиграли престижнейший турнир Orange Bowl и другие соревнования среди юниоров. «Кирилл Александрович, я знаю, что вы тоже смотрите по телевизору, телефону, спасибо за вашу поддержку и за то, что вы всегда помогаете и верите в меня», — сказала Мирра по-русски на церемонии награждения после победы в финале, не забыв про ещё одного важного человека в своей карьере.

Первый тренер. Марина Павлова

От Марины Алексеевны сёстры Андреевы получили самую важную базу в теннисе. Девочки пришли на занятия в шесть лет. С Эрикой тренер занималась около семи лет, с Миррой — четыре года. По её словам, сёстры шли с большим удовольствием на занятия каждый день, независимо от дня недели или каких-то праздников и дней рождений.

«Хорошенькие, симпатичненькие. Мирра с маленького возраста была общительная, Эрика – более молчаливая. Что очень интересно: с самого раннего возраста они были малявки, но трудолюбивые. Не надо было их заставлять. Особенно, конечно, этим отличалась Эрика: играла одну корзину, вторую, третью. С тренировки было не выгнать. По Мирре сразу было видно, что она талантливая и сильно отличается от детей её возраста. У неё было заметно хорошее чувство мяча, координация. Всё у неё сразу стало легко получаться. Но она тоже старалась. У них у обеих ещё с малышовского возраста было желание выиграть. Ни одна, ни вторая не любили уступать», — так вспоминала детство девочек Марина Алексеевна в интервью «Чемпионату».

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Психолог

Немаловажный человек в команде Андреевой — психолог. Его имени теннисистка не раскрывает, но не раз отмечала то, что занятия с ним ей очень помогают справиться с переживаниями накануне важных матчей: «У неё немного нестандартное общение и подход к работе, много китайских техник по дыханию, удержанию фокуса. Я чувствую, что мне всё подходит и нравится, поэтому пока всё работает», — отметила Мирра на пресс-конференции после финального матча.

Мама. Раиса Андреева

Именно мама Мирры, Раиса, отдала дочерей в теннис, так как сама была большой поклонницей этого вида спорта. Она присутствовала на всех тренировках Мирры и Эрики, а когда талант сестёр начал раскрываться, уволилась с работы и полностью посвятила себя сопровождению девочек на турнирах. Раиса стала инициатором переезда семьи из Красноярска в Сочи, где сёстры Андреевы могли в комфортной обстановке продолжить заниматься теннисом. Сейчас мама Мирры поддерживает дочь на самых важных матчах и остаётся неотъемлемой частью её команды.

Мирра и Раиса Андреевы

Мирра и Раиса Андреевы

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Юная теннисистка признаётся, что иногда мама вовлечена в её игру даже больше, чем она сама: «Иногда да, больше, чем хотелось бы, потому что она сама раньше играла. Поэтому иногда, например, во время матча, если я ошибаюсь на каком-то лёгком мяче, я смотрю на Кончиту в своём боксе, потом — на неё, потому что она сидит рядом с Кончитой, и вижу, как она показывает мне движение — форхенд или бэкхенд. И я такая: «А, да, понятно». Иногда это может быть тяжело, но я понимаю, что она хочет мне помочь и желает мне лучшего. Однако порой сложно это игнорировать, и я думаю: «Можно, ты не будешь ничего говорить?» Иногда я тоже могу выплеснуть эмоции, но стараюсь держать их внутри», — говорила Андреева в прошлом году на подкасте Tennis Insider Club.

Интересно и то, почему Раиса дала такие необычные имена. В интервью «Матч ТВ» она рассказывала, что ключевым фактором было наличие твёрдой буквы «Р»: «Все началось с Эрики. Есть такой цветок — Эрика, он очень красивый. Мы решили, что красивому ребёнку нужно красивое имя. А потом поняли, что в полном имени есть много букв Р — Эрика Александровна Андреева. Второго ребёнка назвали так, что в её имени есть две буквы Р. Наличие твердой Р — это главное, почему мы выбрали такие имена».

Папа. Александр Андреев

О папе чемпионки «Ролан Гаррос» известно не так много. Александр занимается бизнесом, однако иногда приезжает и на соревнования младшей дочери. В одном из интервью Мирра рассказывала, что именно папа был её главным спонсором: благодаря ему в детстве у неё была возможность участвовать в турнирах, он организовывал все поездки. Он нёс финансовую нагрузку до появления крупных спонсоров — после того как мама оставила работу ради того, чтобы посвящать себя дочерям и их теннисной карьере. «Помощь была от папы, и она до сих пор есть. И папа у нас такой главный спонсор в семье, поэтому я не знаю сейчас, что бы мы делали без него», — сказала Андреева в эфире YouTube-канала «Лучший теннисный подкаст».

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Сестра. Эрика Андреева

Мирра Андреева и Эрика Андреева

Мирра Андреева и Эрика Андреева

Фото: Robert Prange/Getty Images

Старшая сестра Мирры Эрика — тоже профессиональная теннисистка. Однако пока её карьера развивается не так быстро. 21-летняя Эрика занимает 230-ю строчку рейтинга и играет сейчас на турнирах уровня ITF. Во многих интервью Андреева-младшая отмечала, что именно благодаря старшей сестре начала прогрессировать в теннисе и играть на больших турнирах: «Если бы она не начала играть в теннис раньше меня, я не думаю, что играла бы так хорошо и так быстро. Она начала участвовать в некоторых турнирах, когда мне это было не нужно, и она показала мне путь. Благодаря ей мне было легче сразу начать играть на крупных турнирах. Если бы не она, я не думаю, что участвовала бы в этом турнире в этом году», — заявила Мирра после матча на «пятисотнике» в Штутгарте в 2025-м, где играла как раз с Эрикой.

Любопытно, что счёт в личных встречах сестёр Андреевых — 1-1. Эрика была сильнее два года назад на турнире WTA-1000 в Ухане, а вот Мирра оказалась победительницей в Штутгарте-2025. Правда, старшая сестра снялась с поединка во второй партии из-за травмы.

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Собака. Рэсси

Ещё один немаловажный член команды Андреевой — собака по кличке Рэсси, о которой теннисистка мечтала очень давно. Мама Мирры, Раиса, обещала дочери подарить питомца, как только россиянка поднимется в топ-20 рейтинга. Однако Мирра сказала, что будет готова принять нового члена семьи, только когда будет твердо знать, что сможет дать ему всё, что требуется.

Мирра Андреева с собакой Рэсси

Мирра Андреева с собакой Рэсси

Фото: Из личного архива Мирры Андреевой

Бернедудль Рэсси появилась в жизни Андреевой в конце прошлого сезона. С тех пор собака периодически стала оказываться с Миррой на турнирах, а сама спортсменка признаётся, что ей тяжело даётся разлука с любимым питомцем, когда нет возможности взять его с собой: «Главное — это невозможность видеть свою собаку каждый раз, потому что мы много путешествуем. Иногда собака должна оставаться дома. Не видеть её – самое сложное», — сказала россиянка на одной из послематчевых конференций на «Ролан Гаррос».

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