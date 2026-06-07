Мирра отпраздновала титул «РГ» в стиле Шараповой. Завоюет ли она столько же «Шлемов»?

Россиянка Мирра Андреева стала чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв польку Майю Хвалиньску (6:3, 6:2) в финальном матче.

Победу Мирра отпраздновала в стиле легендарной пятикратной победительницы турниров «Большого шлема» Марии Шараповой – упала на корт и закрыла руками глаза.

Шарапова в этом году заглянула на «Ролан Гаррос» в день четвертьфинала Мирры с Сораной Кырстей. Решающий поединок в Париже Мария не посещала, но всё равно следила за успехом своей соотечественницы.

«Горжусь тобой, Мирра. Празднование говорит само за себя. В восторге, но не удовлетворена. Это признак чемпионки», – написала Шарапова в соцсети.

Мария Шарапова поздравила Мирру Андрееву с титулом «Ролан Гаррос» Фото: страница Марии Шараповой в соцсетях

На чемпионской пресс-конференции Андреева отдельно коснулась темы Шараповой, которая была для неё вдохновляющим примером с детских лет.

«Конечно же, я помню, как Мария играла, как побеждала. Сколько титулов она тут выиграла? Два? Да, точно, два! Я видела, кстати, что она была здесь, в Париже. Не знаю, смотрела ли она матч, но я думала о том, что, если она смотрит, мне ещё больше хотелось бы показать классную игру. Светлана Кузнецова тоже была здесь, она отправила мне голосовое сообщение. Советовала насладиться первым финалом «Шлема». Надеюсь, они обе смотрели этот финал и обе получили удовольствие», — сказала Мирра.

Россия может похвастаться большим числом топовых теннисисток в новейшей истории. Мария Шарапова, Светлана Кузнецова и Анастасия Мыскина побеждали на ТБШ, а теперь компанию им составила Мирра.

Конечно же, чаще всего Андрееву сравнивают с Шараповой. Дебютную победу на «Шлеме» они добыли в довольно раннем возрасте тинейджеров. Мария взяла титул Уимблдона-2004 в 17 лет, одолев в финале Серену Уильямс. Мирра отпраздновала триумф на «Ролан Гаррос» в 19.

Именно празднование Шараповой с того самого Уимблдона Андреева повторила в Париже. Мария это оценила.

Мирра Андреева повторила празднование Марии Шараповой Фото: кадры из трансляции

Пока рано прогнозировать, сколько турниров «Большого шлема» выиграет Мирра за карьеру, однако на одном она точно не захочет остановиться. Андреевой ещё нужно много работать, чтобы сравняться с Шараповой по титулам мэйджоров, а также чтобы собрать карьерный «Шлем» с триумфами на всех соревнованиях данной категории. «Ролан Гаррос» уже есть, остались Australian Open, Уимблдон и US Open.

Для Мирры нет ничего невозможного. Теоретически она может даже превзойти Марию. Сейчас конкуренция в WTA-туре в целом всё-таки послабее, чем в эпоху прайма Шараповой, когда доминировала 23-кратная чемпионка ТБШ Серена Уильямс, немало престижных трофеев взяли её сестра Винус, бельгийки Жюстин Энен и Ким Клейстерс, а китаянка Ли На, белоруска Виктория Азаренко, чешка Петра Квитова, россиянка Светлана Кузнецова выиграли по паре ТБШ.

Самой грозной силой в начале этого сезона выглядели Арина Соболенко и Елена Рыбакина, но Андреева уже обошла обеих в Чемпионской гонке WTA и очень скоро вполне может стать первой ракеткой мира. Титул «Ролан Гаррос» должен добавить Мирре психологической уверенности, а в игровом плане у неё в целом всё в порядке,

Конечно, пределов для совершенствования не существует, но Андреева является едва ли не самой универсальной теннисисткой тура. Да, грунт, возможно, наиболее удобное для неё покрытие, однако на траве и харде она тоже является более чем конкурентоспособной. У Мирры практически идеальный баланс между защитой и атакой, в то время как те же Соболенко и Рыбакина часто «плывут» и совершают немереное количество невынужденных ошибок, когда их втягивают в долгие розыгрыши и не дают действовать первым номером.

Прямо сейчас Андреева празднует победу на «Ролан Гаррос», но очень скоро начнётся подготовка к Уимблдону, где она будет одной из реальных претенденток на титул. Мирра может обратиться за советами к Шараповой, которая пару лет назад встречалась с ней в Лондоне и уже дала несколько рекомендаций. Номер телефона Марии для дальнейшего общения у Андреевой есть.

«Я видела Марию только один раз, на Уимблдоне-2024. Мы немного поболтали, минут 20-30. Раньше не было возможности, и, когда моя команда спросила, хочу ли я с ней встретиться, я сказала: «О боже!» Я очень нервничала перед встречей с ней, но она была очень добра, и на самом деле теперь у меня есть её номер телефона. Она дала мне его и сказала, что, если мне что-то понадобится, я могу позвонить или написать ей и она поможет. Я пока не писала, потому что не знаю, что сказать.

Конечно, теннис сейчас поменялся, но на 100% могу сказать, что Мария – пример для подражания для многих, в том числе и для меня. Очень впечатляет и то, как она вела себя на корте с самого начала карьеры и как играла. Пересматривала некоторые матчи – в частности, когда Мария выиграла финал US Open у Жюстин Энен. Смотрела всю игру, которая почему-то попалась мне в рекомендациях. Всё, что я увидела, – и по игре, и по поведению – произвело на меня большое впечатление. Поэтому и говорю, что она есть и будет для меня одним из примеров.

На Уимблдоне-2024 мы с ней поговорили недолго, но я спрашивала те вещи, которые были важны для меня. Мне было интересно понять, как она с этими вещами справлялась на протяжении карьеры. Разговор с ней мне во многом помог. После него я стала чуть-чуть по-другому думать про свою карьеру и лучше осознавать некоторые моменты. Рассказывать о них подробнее не буду, хочу оставить это при себе. Но наш разговор в Лондоне оказался для меня очень полезным», – рассказывала Андреева в 2025 году.

Одно можно сказать точно, Мирра – самая успешная российская теннисистка со времён Шараповой. Андреева пишет свою историю, однако брать что-то лучшее от предшественницы и ориентироваться на её успех вполне нормально и даже полезно. Так делают великие спортсменки, а такой у Мирры есть все шансы стать в обозримом будущем.