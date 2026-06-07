Зверев и Коболли бьются за титул «РГ»! Кому достанется первый «Шлем» в карьере? LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию заключительного, 15-го игрового дня на грунтовом «Шлеме» – «Ролан Гаррос». В воскресенье завершатся все финалы. Главный трофей в этот день разыграют мужчины в одиночном разряде. До решающего сражения добрались немец Александр Зверев (второй номер посева) и итальянец Флавио Коболли (10). На пути к финалу Коболли отдал соперникам лишь два сета, а полуфинал вообще не состоялся из-за снятия Маттео Арнальди. Самым статусным соперником для итальянца стал Феликс Оже-Альяссим (4). Зверев тоже потерял только две партии, а наиболее высокий номер посева был у Якуба Меншика (26).