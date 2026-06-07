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Прямая онлайн-трансляция финала Ролан Гаррос 2026: Александр Зверев, Флавио Коболли, сетка, расписание, где смотреть

Зверев и Коболли бьются за титул «РГ»! Кому достанется первый «Шлем» в карьере? LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция финала «Ролан Гаррос» — 2026
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В воскресенье завершится грунтовый «Шлем». Разыгрывается трофей в мужском одиночном разряде.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию заключительного, 15-го игрового дня на грунтовом «Шлеме» – «Ролан Гаррос». В воскресенье завершатся все финалы. Главный трофей в этот день разыграют мужчины в одиночном разряде. До решающего сражения добрались немец Александр Зверев (второй номер посева) и итальянец Флавио Коболли (10). На пути к финалу Коболли отдал соперникам лишь два сета, а полуфинал вообще не состоялся из-за снятия Маттео Арнальди. Самым статусным соперником для итальянца стал Феликс Оже-Альяссим (4). Зверев тоже потерял только две партии, а наиболее высокий номер посева был у Якуба Меншика (26).

«Ролан Гаррос» — 2026. Мужчины. Турнирная сетка
Ролан Гаррос (м). Финал
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Флавио Коболли
14
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Расписание воскресенья
Live Даниил Сальников

Расписание воскресенья

В воскресенье на «Ролан Гаррос» пройдёт мужской финал. Начало — в 16:00 по московскому времени. За всеми подробностями матча можно следить в нашей текстовой трансляции.

Ролан Гаррос (м). Финал
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Флавио Коболли
14
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Комментарии
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