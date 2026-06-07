«Я уволена? Красная карточка?» Мирра устроила сюрприз на пресс-конференции Кончиты

В ошеломительный успех Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос» — 2026 огромный вклад внесла Кончита Мартинес, которая за два с лишним года работы стала для россиянки куда больше, чем просто тренер. На пресс-конференции испанка рассказала, ставят ли они целью подняться на вершину мирового рейтинга, сможет ли Мирра регулярно брать «Шлемы», а также забавно ответила на вопрос своей юной подопечной.

«С работой потенциал Мирры раскрывается естественным образом»

— Гордитесь вашей работой с Миррой, которая привела к её первому «Шлему»?

— Очень горжусь, сказать по правде, не могу это скрывать. Это был длинный путь, со взлётами и падениями. Ей 19, она учится, набирается опыта. На этом турнире она была предельно сфокусирована, очень хорошо вела себя на корте, сохраняла спокойствие. Очень горжусь работой и тем, как открыта она была, слушала и делала то, что надо, чтобы выиграть «Шлем».

— На корте Мирра упомянула ваш собственный финал здесь с Мэри. Есть ощущение, что взяли личный реванш?

— Да, то было тяжёлое поражение, но сейчас ощущения потрясные. Конечно, хотелось бы выиграть «Ролан Гаррос» как игрок, но когда заканчиваешь карьеру и смотришь на свои достижения, то я ей довольна. А теперь отличная карьера тренера, Мирра выиграла этот «РГ», и это нечто особенное. И Гарбинье здесь была, первый игрок, с которой я выиграла «Шлем» в качестве тренера. Мы с ней обнялись. Так что эмоций очень много. Мне нравится эта работа, нравится теннис, это моя страсть. Счастливее не бывает.

— Ещё не так давно Мирра могла быть напряжённой, расстраивалась, а на этом турнире показала такое спокойствие. Когда-нибудь сомневались, что она дойдёт до такого спокойствия или что именно вы сможете привести её к этому?

— Не особо, потому что она очень молода, и, даже хотя она выиграла «Ролан Гаррос», впереди ещё длинный путь, ей надо продолжать учиться. Знала, что ей придётся измениться, чтобы выигрывать большие турниры. Да, иногда были сомнения, что если что-то не менять, то сильно затрудняешь себе жизнь. Она молодец, что была открытой, хотела меняться, упорно работала для этого. И вы сами видите, когда она работает, её потенциал раскрывается естественным образом. Таков путь. Будем ли мы теперь всегда видеть её такой? Надеюсь на это. Уверена, будут и взлёты, и падения, нам ещё много над чем надо работать, но я в предвкушении от её будущего.

— Знали перед турниром, что эти изменения произошли?

— Этот процесс шёл прямо на турнире, здесь у неё тоже бывали взлёты и падения. Она делала свою работу на матчах, ей удавалось сохранять спокойствие. На старте турнира всегда больше нервов, всякое случается, эмоции вырываются. Однако я рада, что она держалась, продолжала работать и смогла это делать на протяжении двух недель.

— Хвалиньска – очень необычный, загадочный соперник для первого финала «Шлема». Как готовились?

— Мы старались следовать рутине. Я смотрела видео, матчи, просматривала статистику. Хорошо, что мне удалось посмотреть на неё вживую. Это очень непростой соперник, нам надо было быть агрессивными, но в то же время терпеливыми. Думаю, у Мирры стало лучше это получаться после пятого гейма. Я её подготовила как могла, дала много информации. Вчера на тренировке её немного захлёстывали эмоции, однако это моя работа. И сегодня на разминке она уже была полностью готова. Она не делала так много укороченных, как в других матчах, игра Мирры доставляла ей большие неудобства.

«У неё нет пределов. Только небо — предел»

— Мирра сказала, что с ней непросто работать. А вы как считаете?

— Ну, иногда непросто, обманывать не буду. Она очень милая девушка вне корта, но на тренировках иногда бывает непросто, когда она не готова слушать, дышать, работать с эмоциями даже на тренировке. Ведь если не делать это на тренировке, то как же ты будешь делать это на матче? Но когда она пашет, слушает и делает всё, что надо, то у неё нет пределов. Только небо – предел.

— Как думаете, Мирра должна регулярно доходить до финалов и выигрывать «Шлемы»?

— Это процесс. Мы работаем вместе уже пару лет. Победа в первом «Шлеме» придаёт уверенности, однако в то же время она ещё многое может улучшить, продолжать развитие, но это хорошие новости. Нам надо оставаться скромными и быть готовыми работать дальше. Ничто не даётся легко. Один из самых сложных моментов был после Индиан-Уэллса, Майами, но грунтовый сезон сложился потрясающе по всем параметрам, не только в результате. Ну и результаты пришли. Если она продолжит становиться лучше, будет больше достижений. Главное – не терять голову.

— Мирра стала лидером Чемпионской гонки, и многие говорят, что по чистому теннису она лучшая в мире. Как думаете, готова она стать первой ракеткой? Вы ставите это целью или ещё слишком рано?

— Каждый день – это возможность стать лучше. А когда хорошо делаешь свою работу, результаты придут. Если это случится – здорово. Это потрясающий игрок, и, если мы продолжим работать каждый день и она продолжит прогрессировать, выигрывать титулы, рейтинг придёт вместе с этим.

— Мирра говорила, что уже год работает с психологом, расскажите об этом.

— У нас потрясающая команда. Думаю, я смогла собрать вокруг Мирры классную команду – это не только психолог, но и фитнесс-тренер, все делают отличную работу. Мне было важно, чтобы Мирра проработала те вещи, которые в этом нуждались. Кажется, мы ещё в 2024-м, после Уимблдона обсуждали то, что надо привлечь ещё одного специалиста. Она начала с ней работать перед АО-2025, и всё было хорошо.

«Самое лучшее — я всегда обыгрываю её в Uno! Я уволена?»

На этом моменте Кончита расплылась в улыбке, заметив в зале Мирру, которая решила устроить сюрприз и тоже задать ей вопрос на пресс-конференции. «Ой, надеюсь, она ничего меня не спросит! Если спросишь, то надо на испанском, потому что это был последний вопрос на английском. Извини», — сказала Мартинес. И Мирра задала вопрос (на английском):

— Привет, вопрос такой. Что самое лучшее в работе с Миррой Андреевой?

— (смеётся). Самое лучшее, это когда мы играем в Uno и я всегда её обыгрываю.

— Это всё?

— Да, всё.

— Хорошо, ну, веселись!

«Это всё, что она сказала!» — в своём фирменном стиле добавила за кадром Мирра.

«Меня уволят. Я уволена? Уволена? Красная карточка? Нет? Ну ладно», — пошутила Кончита, обращаясь к своей подопечной.

Ещё одно подтверждение того, что они с Кончитой – крепкая и очень гармоничная команда.