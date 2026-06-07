Старшая из сестёр Золотарёвых выиграла 3-й турнир в году! Она всё ближе к дебюту в топ-200

Новая неделя – новые чемпионы! В эти выходные – 6 и 7 июня – молодые россияне вновь сразились за трофеи на турнирах серии ITF. Рассказываем, кто добился успеха, а кто провёл отличные матчи, но остановился в шаге от трофея.

Стартуем с девушек и сразу обращаем внимание на турнир серии W15 в Куршумлия-Баня (Сербия). Там до третьего трофея в сезоне и 18-го – в карьере – добралась Анастасия Золотарёва! 24-летняя уроженка Сочи на соревнованиях отстояла первый номер рейтинга и взяла кубок. В финале старшая из сестёр Золотарёвых не оставила шансов третьей сеяной Лидии Енчевой из Болгарии – 6:4, 6:2.

В рейтинге WTA Золотарёва расположилась на 232-й строчке. Параллельно с выступлением на уровне ITF Анастасия участвует в квалификациях соревнований WTA. Например, она играла на отборочном турнире в Рабате в середине мая, где уступила Вере Звонарёвой.

Анастасия Золотарёва Фото: Tao Zhang/Getty Image

Остальные женские финалы на этой неделе пришлись на парный разряд. Причём два из трёх матчей завершились отказами. Например, на крупном турнире категории WTA-125 в Макарске (Хорватия) россиянка Екатерина Овчаренко должна была в паре с бразильской спортсменкой Ингрид Гамаррой-Мартинс сразиться за трофей. Однако их пара снялась до выхода на корт и пустила к кубку вторых сеяных Симону Вальтерт/Исабелле Хаверлаг.

На турнире серии W15 в Монастире (Тунис) по такому же сценарию сложился финал 22-летней россиянки Марии Андриенко и немки Карлы Бартель. Девушки снялись с решающей встречи с дуэтом Лурдес Айяла/Берта Пассола.

Известно, что Мария Андриенко играет на уровне NCAA, выступая и параллельно обучаясь в Алабамском университете. Родилась спортсменка в Барнауле, там же она начала свой теннисный путь.

Мария Андриенко и Карла Бартель Фото: ​​из личного архива Руслана Тюкаева

А вот 19-летней Марии Масиянской пришлось провести полноценный матч в финале турнира W15 в Куршумлия-Баня. В паре с румынкой Александрой Ириной Ангел они в решающей встрече уступили первым сеяным, хозяйкам корта Элене Милованович/Наталии Сенич – 2:6, 4:6.

У парней в паре тоже случился отказ, но на этот раз – в пользу нашего дуэта! 23-летний Егор Агафонов и 25-летний Александр Лобанов на соревнованиях категории M15 в Цахкадзоре (Армения) дошли до трофея на отказе поляков Кацпера Книттера/Яна Выгоны. Для Егора эта победа стала 16-й в карьере, для Александра – 13-й.

В одиночке россияне разыграли два финала. Первый – на том же турнире в Цахкадзоре (Армения). 20-летний уроженец Пензы Руслан Тюкаев боролся за первый взрослый трофей! Увы, 1059-й номер рейтинга ATP уступил четвёртому сеяному Лоренцо Бокки – 3:6, 3:6

Три года назад Тюкаев рассказывал о своих кумирах и игроках, с которыми мечтает сразиться.

«В детстве восхищался игрой Новака Джоковича, позже стал наблюдать за Роджером Федерером. А сейчас всё больше смотрю за нашими российскими теннисистами, за Андреем Рублёвым и Даниилом Медведевым. Хочется, чтобы наши спортсмены были лучшими везде. Очень переживаю за них и радуюсь успехам. Хотелось бы играть с кем-нибудь из названных мной теннисистов, почувствовать, насколько ещё мой путь долгий», — поделился Тюкаев в интервью для «Пенза СМИ».

Руслан Тюкаев Фото: из личного архива Руслана Тюкаева

23-летний Антон Аржанкин второй раз в этом году поборолся за взрослый кубок. Увы, до победы вновь добраться не удалось. Причём на этот раз россиянин уступил разгромно – 1:6, 0:6. Однако в рейтинге ATP Антон продолжит восхождение. По итогам турнира Аржанкин займёт наивысшую для себя 864-ю строчку. Напомним, до этого спортсмен несколько лет играл за американский колледж на уровне NCAA.

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