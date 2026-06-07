«Что же будет, когда она достигнет пика формы?» Великие предрекают Мирре безумное будущее

Первая ракетка России Мирра Андреева стала чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв в решающем матче главную сенсацию турнира Майю Хвалиньску (6:3, 6:2). Эксперты и звёзды тенниса активно следили за финалом грунтового ТБШ и по его окончании стали делиться мнениями, куда завоёванный трофей приведёт 19-летнюю спортсменку.

Триумф в финале французского турнира принёс Мирре уже 36-ю победу в текущем сезоне! Кроме того, россиянка в этом году выиграла уже 22-е сражение на грунтовом покрытии. Наша теннисистка также завоевала шестой титул в карьере, третий в сезоне и дебютный — на ТБШ. А ещё в коллекции Андреевой теперь собрались трофеи на соревнованиях каждой категории — WTA-250, WTA-500, WTA-1000 и ТБШ.

В ближайший понедельник Мирра поднимется с восьмого места в мировой классификации на шестое, а в Чемпионской гонке WTA она займёт первую строчку! До победы на «Ролан Гаррос» Андреева располагалась на пятой позиции, тогда как лидерство в битве за попадание на Итоговый турнир принадлежало представительнице Казахстана Елене Рыбакиной, завоевавшей трофей на Australian Open — 2026.

Очевидно, что легенды тенниса не могли пропустить финал главного грунтового соревнования в женской одиночке. Так, сразу после титульной встречи между Миррой и Майей Хвалиньской олимпийская чемпионка Елена Веснина поделилась мыслями по поводу игры теннисисток. Экс первая ракетка мира в паре отдельно выделила грамотную тактику россиянки в борьбе с соперницей. «В этом финале на ней [Андреевой] как будто было давление всего мира, все ждали и говорили, что она должна. Но одно дело – говорить, а другое — сделать. Мирра тактически грамотно провела этот матч, показала всем, как надо играть против теннисистки такого плана. Хвалиньска на грунте показала невероятное разнообразие в теннисе, с ней было очень неудобно играть», — заявила Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников попытался объяснить, что пошло не так со стороны Андреевой в стартовой партии. В первом отрезке поединка россиянке удалось взять свою подачу только в шестом гейме. «Начало матча было не очень, но это объяснимо — всё-таки первый финал, нервничала [Андреева]. Со счёта 3:3 в первом сете — молодец: начала играть в тот теннис, в который должна была. В начале матча был сумбур. Может, там действительно было так ветрено, что доставляло ей дискомфорт», — подчеркнул Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Мирра Андреева с трофеем «Ролан Гаррос» — 2026 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Семикратный обладатель трофеев ТБШ Матс Виландер тоже отметил некачественную игру нашей теннисистки в начале матча. Знаменитый швед добавил, что после стабилизации подачи Андреева вцепилась в трофей мёртвой хваткой. «В 19 лет она [Мирра] уже добилась своего, но я думаю, что она никогда этого не признает, поэтому эти слова скажу я: она знала, что выиграет этот матч уже через 20 минут. Я в этом убеждён!

Когда счёт в первом сете был 4:3, мне кажется, она поняла, что это её битва, которую она должна выиграть. Казалось, после этого момента она стала немного терпеливее. В начале она немного больше сомневалась: «Что я здесь вообще делаю?». Она допустила пару двойных ошибок, и было трудно подавать при ветре, но потом она успокоилась и поняла, как играть, особенно с учётом ветра», — сказал Виландер в прямом эфире на TNT Sports.

Четырёхкратная чемпионка мэйджоров в парном разряде Ренне Стаббс заявила, что Мирра заметно выросла в ментальном плане. «Она [Андреева] научилась справляться с давлением и не позволила ветру, сопернице или чему-либо ещё сегодня нарушить её позитивный настрой. Это была борьба, но, когда ты продолжаешь делать правильные вещи, всё получается», – написала Стаббс в соцсетях.

Со словами звезды тенниса невозможно поспорить, ведь за последние пару месяцев Андреева действительно стала лучше себя контролировать и спокойнее относиться к проигрышам. На мартовском турнире в Индиан-Уэллсе россиянка должна была защищать очки за титул, однако не справилась с эмоциями и сенсационно уступила Катержине Синяковой в третьем круге. По ходу того матча Мирра кидала ракетку, била себя, а по окончании битвы покинула корт в слезах и сказала что-то гневное в адрес зрителей на трибунах.

После драматичного поражения от чешки Мирра одержала 24 победы и проиграла всего четыре поединка! Причём с Андреевой справлялись не «случайные пассажиры», а высококлассные соперницы: девятая ракетка мира Виктория Мбоко, двукратная чемпионка ТБШ Кори Гауфф, вторая ракетка мира Елена Рыбакина и украинка Марта Костюк, которая превосходно провела грунтовую серию соревнований.

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев тоже отметил, что Мирра добилась значительного прогресса. «Андреева показала очень цельную игру в четвертьфинале и полуфинале «Ролан Гаррос» — настоящий взрослый женский теннис, в котором играла психологически ровно, всё время поддавливала, где надо — отыгрывала, где надо — рисковала. Мне очень понравились её последние три игры, можно дать очень высокую оценку. Мирра стала настоящим взрослым мастером», — сообщил президент ФТР в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Тарпищев также подробно разобрал игру Андреевой в титульном поединке на «Ролан Гаррос». «Мирра сыграла финал тактически очень грамотно. Она хорошо использовала игру внутри корта, потому что ясно: если человек атакует оттуда, то времени на подготовку удара у соперника гораздо меньше. Мирра с самого начала нервничала, как и соперница, но стремилась создавать ситуации, чтобы атаковать внутри корта. Таким образом, она не дала ввязать себя в ту игру, в которую ввязалась Шнайдер, атакуя из-за задней линии», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Рик Макки, бывший тренер Серены Уильямс, высоко оценил теннисный интеллект Андреевой, а также выделил её подачу. «Первый из множества «Больших шлемов» – в меню у Русского кролика. Она будет номером один в мире, если сохранит позитивность мышления и стойкость духа. У Андреевой самый большой набор инструментов. Она лучше всех в этом виде спорта понимает геометрию корта, меняет направление мяча в начале розыгрыша и выполняет удачные угловые удары, направляя мяч в коридор. Её подача стала мощнее, и это ей тоже поможет добиться успеха», – написал Макки в соцсетях.

Мирра Андреева Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Обладатель титула US Open — 2003 Энди Роддик тоже похвалил Мирру за впечатляющий набор технических инструментов в её игровом арсенале, однако отметил, что россиянка пока не является лучшей в мире. Американец добавил, что Андреева в данный момент не на одном уровне с Еленой Рыбакиной и Ариной Соболенко. «Она [Мирра] доминировала в начале прошлого года, потом были средние результаты по её собственным стандартам, а затем на грунте она просто включила газ. Она становится только сильнее. Ещё пару лет назад она только входила в свою физическую форму, а теперь она сильна на старте, быстра. Вы видите, как её ноги рвут корт, когда она бежит за укороченным? Подача очень хорошая, в ней есть движение и запас — я не вижу, чтобы она когда-нибудь использовала всю свою силу на подаче. Она всё ещё прогрессирует. Она всё ещё в процессе развития, даже несмотря на свой текущий уровень.

Она умеет переключаться между «свечками» и игрой с передней ноги. У неё есть оба варианта. Пожалуй, больше, чем у кого-либо в женском теннисе. Но это не значит, что она сейчас лучшая в мире. Я не готов списывать со счетов Соболенко и Рыбакину. Не думаю, что Мирра с ними на одном уровне пока. Они играют в теннис «сквозь тебя» — когда они бьют очень сильно, их трудно обыграть. У Андреевой же больше вариантов для верной тактики, она универсальна, может играть в разный теннис.

Способна ли она так же «проходить» соперниц, как эти две? Нет. Сможет ли когда-нибудь? Возможно. Но ей ещё нужно время, чтобы научиться пользоваться всеми своими инструментами. И это пугает — что будет, когда она достигнет пика своей формы?» — сказал Роддик в своём подкасте.

Победитель семи турниров «Большого шлема» Джон Макинрой похвалил многие аспекты игры нашей теннисистки, но также добавил, что её триумфу на «Ролан Гаррос» во многом поспособствовали различные обстоятельства. «Она [Андреева] немного похожа на Жоао Фонсеку, потому что только начинает во всём разбираться. Она испытывала давление, и какое-то время ей было трудно с этим справиться. Однако я думаю, что присутствие Кончиты Мартинес очень помогает, и постепенно, но уверенно можно было видеть, как всё приближается к победе, и все карты складывались в её пользу.

В финале она могла бы играть с [Ариной] Соболенко. Вместо этого она сражается с девушкой, которая прошла квалификацию. Так что, знаете, определённо были моменты, которые складывались в её пользу, но она создаёт для себя такие ситуации, и это начинает приносить свои плоды. Она мощная и становится только сильнее, сейчас она в лучшей форме и хорошо прогрессирует. Она также не очень предсказуема, и это тоже делает её такой грозной. Поэтому меня не удивляет, что это [триумф на ТБШ] произошло, возможно, немного раньше, чем я думал, учитывая некоторых других игроков, которые, возможно, испытывали проблемы с уверенностью в себе, например, [Ига] Швёнтек. Так что время для неё сложилось просто идеально», — подчеркнул Макинрой в эфире TNT Sports.

Сейчас Андреева радуется триумфу в столице Франции, однако вряд ли она захочет остановиться на достигнутом. Дальше Мирре предстоят соревнования на травяном покрытии, где ей надо как следует подготовиться к новому «Шлему» — знаменитому Уимблдону. Будем следить за прогрессом нашей звёздочки!