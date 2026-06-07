Зверев — новый чемпион «Ролан Гаррос». Он в пяти сетах одолел Коболли

В воскресенье, 7 июня, на Открытом чемпионате Франции состоялся мужской финал. На титул претендовали немецкий теннисист русского происхождения Александр Зверев, посеянный под вторым номером, и 14-й номер рейтинга ATP итальянец Флавио Коболли (10). Оба игрока сражались за крупнейший титул в карьере. И если у Зверева, третьей ракетки мира, за плечами было три поражения в трёх финалах турниров «Большого шлема» (US Open — 2020, «Ролан Гаррос» — 2024 и Australian Open — 2025), то Коболли впервые играл в матче за трофей на мэйджоре.

Итальянец на этом турнире провёл на один матч меньше, чем его соперник. Флавио не пришлось играть полуфинал ввиду того, что его соотечественник Маттео Арнальди снялся из-за болезни. Зверев же в 1/2 финала одолел Якуба Меншика — 7:5, 6:2, 3:6, 6:3.

Фаворитом отчётной встречи считался Александр. Вместе с тем горький опыт поражений в предыдущих финалах ТБШ говорил не в его пользу. «Для Коболли это дебют в финале, да и в полуфинале он был впервые. Итальянец играет здорово, я видел множество его матчей. Зверев же идёт к мечте о победе в турнире «Большого шлема». Он побеждал на Олимпиаде, хорошо играл с Алькарасом. И сейчас Александр — фаворит. Единственное, для победы ему надо быть психологически железным. Если дрогнет — проиграет», — такое мнение высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков в интервью «Чемпионату».

Зверев вёл 3-1 по личным встречам, в том числе 2-1 — на грунте. Он выиграл в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2025 (6:2, 7:6 (7:4), 6:1), на траве Галле-2025 в четвертьфинале (6:4, 7:6 (8:6)), а весной этого года сначала уступил на грунте Мюнхена в полуфинале (3:6, 3:6), а затем победил на мадридском грунте в четвертьфинале (6:1, 6:4). Знаменитый Джон Макинрой оценивал шансы примерно как 70 на 30 в пользу Зверева. «Я бы дал ему [Коболли] один шанс из трёх. Около 30%. Он явный андердог, но очень талантлив. Он отличный атлет.

Флавио будет свеж, будет нервничать, но и Зверев тоже — и это решающий момент. Все говорят, что победа может открыть для него шлюзы. Если Коболли выиграет, возможно, обретёт уверенность в матчах с теми, кого раньше не мог обыграть, и станет больше верить в себя. Так что у Коболли есть шанс, даже немного больше, чем просто «шанс боксёра», — сказал Макинрой в эфире TNT Sports.

Александр Зверев Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В первом сете Зверев полностью переиграл Коболли, хотя и не демонстрировал какого-то космического уровня, допуская неточности. Немец в стартовом гейме взял чужую подачу, реализовав четвёртый брейк-пойнт. В остальном у Александра не было проблем. Флавио уступал сопернику буквально по всем компонентам, смог взять только один гейм и закончил партию с ужасным соотношением активно выигранных очков и невынужденных ошибок (3/16). Зверев в седьмом гейме использовал первый сетбол на приёме — 6:1 за 35 минут. Примечательно, что четверть этого времени занял стартовый гейм, а остальные пролетели быстро.

Александр Зверев Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Второй сет проходил в равной борьбе. Коболли поначалу по-прежнему ничего не мог поделать на приёме, но хотя бы свои геймы стал уверенно забирать. А в седьмом гейме итальянец воспользовался ошибками Зверева (были и две двойные) и со второго брейк-пойнта взял его подачу, после того как Александр на важнейшем мяче в сравнительно простой ситуации сорвал кросс с форхенда, — 4:3 с брейком. Флавио вошёл во вкус, подтвердил брейк, а в девятом гейме попытался не доводить дело до подачи на партию, однако большего, чем несколько «ровно», не добился. После этого, впрочем, Коболли без проблем закрыл сет — 6:4 за 55 минут.

Флавио Коболли Фото: Dan Istitene/Getty Images

По ходу третьей партии небольшой перевес был у Зверева. На первой подаче Александр забирал почти все очки, и Коболли в таких условиях не мог рассчитывать на брейк-пойнты. Более того, итальянец в четвёртом гейме сам ушёл с двойного брейк-пойнта. А когда казалось, что тай-брейка не миновать, Флавио преподнёс царский подарок оппоненту — даже несколько подарков, то есть ошибок с форхенда. Так он отдал 10-й гейм, хотя вёл в нём 30:0, и Зверев оказался в одном сете от титула — 6:4 за 47 минут.

В четвёртой партии уровень тенниса ощутимо просел: игроки стали чаще ошибаться и дарить друг другу очки. Коболли, проигравший предыдущий сет, недолго унывал, потому что на старте новой партии последовал ответный подарок от Зверева: две двойные ошибки, одна из которых на брейк-пойнте, — и есть брейк. Однако в этом сете немец проявил характер. Александр в шестом гейме смог прибавить на приёме, вышел на тройной брейк-пойнт, упустил его, а вот с четвёртой попытки добился своего (Флавио допустил неточность) и вернул брейк — 3:3.

Но характер имелся и у Коболли. Итальянец уже в следующем гейме заработал брейк-пойнт приёмом навылет (ему неоднократно в этом матче удавалось подобное), а затем и реализовал его. Однако и второго брейка Флавио, у которого пропала качественная первая подача, не хватило для победы в этой партии! Зверев в 10-м гейме пару раз здорово попал чётко по линии и за счёт этого не дал сопернику подать на сет — 5:5.

Перед 11-м геймом Александр получил предупреждение за затяжку времени. Он удержал подачу, а на переходе к нему ненадолго выбежал физиотерапевт, промассировавший правую ногу, — полноценного медицинского перерыва не понадобилось. Коболли тоже взял свой гейм, и партия закончилась тай-брейком. В нём Зверев вёл 3:1, но проиграл четыре мяча подряд (не обошлось без двойной ошибки) и уже не догнал оппонента. Коболли упустил первый из двух сетболов, пробив смэшем с хафкорта куда-то в коридор, однако на втором провёл классную атаку и перевёл этот финал в пятую партию — 7:6 (7:5) за 1 час 16 минут.

Финал Коболли — Зверев Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Решающий сет Зверев начал с брейка — опять-таки благодаря неточностям от Коболли. Второй гейм немец начал с двух двойных подряд, но собрался, ушёл с брейк-пойнта и удержал подачу, а потом сделал и второй брейк. Коболли, получив 0:3 на старте партии, вызвал физиотерапевта, который промял мышцы ноги, чтобы не допустить судорог.

Медицинского перерыва при этом не было. Итальянец мог отыграть один брейк, но упустил все три брейк-пойнта. На втором из них Флавио, погоняв перед этим Зверева как следует, пробил смэшем в сетку. И Александр подтвердил и второй брейк — 4:0. Коболли смог взять только один гейм. В седьмом гейме Зверев принял на титул, использовав второй матчбол, — 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1 за 4 часа 19 минут. И рухнул на корт после этого и разрыдался!

Вот так Зверев впервые стал чемпионом ТБШ. Он почти шесть лет шёл к этому титулу, если вести отсчёт с US Open 2020 года, первого проигранного финала. Этот трофей оказался для немца 25-м в карьере, в том числе 10-м – на грунте. Александр стал первым немецким чемпионом «Ролан Гаррос» в Открытую эру и первым немцем за 30 лет, выигравшим мэйджор (после Бориса Беккера, взявшего Australian Open — 1996).

Все титулы Александра Зверева

Также Зверев стал лишь третьим немецким чемпионом ТБШ в Открытую эру — после Беккера и Михаэля Штиха. И третьим чемпионом, родившимся в 90-е годы, — после Доминика Тима и Даниила Медведева. По количеству выигранных матчей на «Ролан Гаррос» (45) Александр теперь занимает чистое 10-е место.

Кроме того, Зверев за титул заработал € 2,8 млн, а Коболли за выход в финал — € 1,4 млн. В рейтинге ATP Александр идёт третьим, а в Чемпионской гонке — вторым. Флавио в этих списках теперь идёт 10-м и четвёртым соответственно.