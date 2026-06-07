Где сыграют Мирра, Медведев и Шнайдер в июне. Расписание турниров месяца

Отгремел второй в сезоне турнир «Большого шлема» — «Ролан Гаррос». Весь тур переезжает на изумрудное травяное покрытие, где три ближайшие недели будут проходить подготовительные соревнования перед Уимблдоном. А потом ещё две недели теннисисты проведут на самом известном в мире теннисном состязании.

ATP-250. Хертогенбосх (Нидерланды). 8-14 июня

Трава, открытые корты.

Топ-участники: Феликс Оже-Альяссим (пятая ракетка мира на дату заявки на турнир), Алекс де Минор (8/WC), Даниил Медведев (9), Артур Риндеркнеш (24), Таллон Грикспор (31), Уго Умбер (33), Денис Шаповалов (37), Хауме Мунар (38).

Полный заявочный лист.

Травяной турнир в Хертогенбосхе появился в 1990 году. В стартовом розыгрыше до финала добрался советский теннисист Александр Волков. В 2011-м чемпионом стал Дмитрий Турсунов, а рекордсменами по количеству титулов являются австралиец Патрик Рафтер (1998-2000) и француз Николя Маю – по три (2013, 2015, 2016). В 2022-м в решающем матче проиграл Даниил Медведев. Он заявился на турнире и в этом году, получив третий номер посева.

ATP-250. Штутгарт (Германия). 8-14 июня

Трава, открытые корты.

Топ-участники: Бен Шелтон (6), Тейлор Фриц (7), Александр Бублик (11), Иржи Легечка (13), Томми Пол (18), Фрэнсис Тиафо (22), Алехандро Давидович-Фокина (23), Корентен Муте (30).

Полный заявочный лист.

Турнир в Штутгарте разыгрывается с 1916 года. До 2014 года соревнования проводились на грунте, а с 2015-го перебрались на траву. Статус турнира менялся с ATP-500 до ATP-250 и обратно. В 1996 году до финала добирался Евгений Кафельников, а в 2002-м титул завоевал Михаил Южный. В нынешнем розыгрыше сетку возглавили американцы Бен Шелтон и действующий чемпион Тейлор Фриц.

Тейлор Фриц Фото: Dan Istitene/Getty Images

WTA-500. Лондон (Великобритания). 8-14 июня

Трава, открытые корты.

Топ-участницы: Елена Рыбакина (2), Аманда Анисимова (6), Виктория Мбоко (9), Белинда Бенчич (12), Марта Костюк (15), Ива Йович (17), Людмила Самсонова (21), Лейла Фернандес (23).

Полный заявочный лист.

Этот британский турнир разыгрывался в Фулхэме с 1881 по 1889 год, потом переехал в Лондон, где проводился с перерывами до 1974 года. Последней чемпионкой стала советская теннисистка Ольга Морозова. А спустя 50 лет с лишним лет появился в календаре WTA-тура с высокой категорией 500. Победительницей-2025 стала Татьяна Мария. Сетку нынешнего розыгрыша возглавили Елена Рыбакина и Аманда Анисимова.

Елена Рыбакина Фото: Clive Brunskill/Getty Images

WTA-250. Хертогенбосх (Нидерланды). 8-14 июня

Трава, открытые корты.

Топ-участницы: Екатерина Александрова (14), Клара Таусон (18), Элисе Мертенс (22), Эмма Наварро (35), Сара Бейлек (37), Анастасия Потапова (38), Джаниче Чен (40), Лоис Буассон (43).

Полный заявочный лист.

Женский турнир в Хертогенбосхе начался на шесть лет позже мужского – в 1996 году. Чемпионками тут становились среди прочих и россиянки Анна Чакветадзе (2007), Надежда Петрова (2012), Екатерина Александрова (2022, 2023) и Людмила Самсонова (2024), а финалистками были Елена Дементьева (2002), Динара Сафина (2006, 2008), Наталья Вихлянцева (2017) и Вероника Кудерметова (2023). В нынешнем розыгрыше сетку возглавила Александрова.

ATP-500. Галле (Германия). 15-21 июня

Трава, открытые корты.

Топ-участники: Александр Зверев (3), Феликс Оже-Альяссим (5), Бен Шелтон (6), Даниил Медведев (7), Тейлор Фриц (8), Александр Бублик (10), Флавио Коболли (12), Андрей Рублёв (13), Карен Хачанов (15).

Полный заявочный лист.

Турнир в Галле проводится с 1993 года. Поначалу он относился к категории ATP-250, но с 2015-го увеличил свой статус до ATP-500. 10 раз чемпионом тут становился Роджер Федерер и ещё трижды доходил до финала. Три титула (1997, 1998, 2002) и одно поражение в финале (1996) на счету россиянина Евгения Кафельникова. Финалистами также были Марат Сафин (2005), Михаил Южный (2013), Андрей Рублёв (2021, 2023) и Даниил Медведев (2022, 2025). В прошлом году битву за титул Даниил проиграл Александру Бублику из Казахстана. Оба заявлены и в нынешнем розыгрыше, как и ещё два россиянина – Рублёв и Карен Хачанов.

ATP-500. Лондон (Великобритания). 15-21 июня

Трава, открытые корты.

Топ-участники: Алекс де Минор (9), Лоренцо Музетти (11), Иржи Легечка (14), Лучано Дардери (16), Валантен Вашеро (18), Кэмерон Норри (22), Алехандро Давидович-Фокина (23), Артур Риндеркнеш (24).

Полный заявочный лист.

Турнир появился в 1881 году, а с 1890-го перебрался в своё нынешнее место проведения – на корты The Queen's Club. В Открытую эру пять раз на этом турнире отличился Энди Маррей, по четыре победы на счету Джона Макинроя, Бориса Беккера, Ллейтона Хьюитта и Энди Роддика. Двукратным чемпионом является Карлос Алькарас (2023, 2025), который в этом году из-за травмы не сможет защитить титул. Заявочный список нынешнего розыгрыша возглавили финалисты трёх последних лет Алекс де Минор, Лоренцо Музетти и Иржи Легечка.

WTA-500. Берлин (Германия). 15-21 июня

Трава, открытые корты.

Топ-участницы: Арина Соболенко (1), Елена Рыбакина (2), Кори Гауфф (4), Джессика Пегула (5), Аманда Анисимова (6), Элина Свитолина (7), Мирра Андреева (8), Виктория Мбоко (9), Екатерина Александрова (14), Людмила Самсонова (20), Анна Калинская (22/LD).

Полный заявочный лист.

Чемпионат Германии проводился с 1894 по 1978 год в Гамбурге, с 1979 по 1990-й – в Западном Берлине, а с 1991-го – в объединённом Берлине. До 2008 года соревнования разыгрывались на грунте, а после перерыва возродились в 2021-м на траве. Чемпионками тут становились Надежда Петрова (2006), Динара Сафина (2008) и Людмила Самсонова (2021), до финала доходили та же Петрова (2005), Светлана Кузнецова (2007), Елена Дементьева (2008) и Анна Калинская (2024). На нынешний розыгрыш заявились девять теннисисток из топ-10 рейтинга WTA.

WTA-250. Ноттингем (Великобритания). 15-21 июня

Трава, открытые корты.

Топ-участницы: Ива Йович (17), Лейла Фернандес (24), Мари Боузкова (27), Елена Остапенко (29), Энн Ли (30), Жаклин Кристиан (33), Майя Джойнт (34), Сара Бейлек (35).

Полный заявочный лист.

История турнира в Ноттингеме начинается с 1887 года. Женская сетка исчезала на какой-то период из календаря, а вновь появилась в 2011-м на уровне ITF, а с 2015-го – как WTA-250. Россиянки до финала тут пока не добирались и на нынешний розыгрыш не заявлялись. А заявочный список возглавили Ива Йович и Лейла Фернандес.

Ива Йович Фото: Luke Walker/Getty Images for LTA

ATP-250. Мальорка (Испания). 21-27 июня

Трава, открытые корты.

Топ-участники: Александр Бублик (10), Лучано Дардери (17), Фрэнсис Тиафо (22), Алехандро Давидович-Фокина (23), Игнасио Бусе (31), Таллон Грикспор (33), Корентен Муте (34), Алехандро Табило (36).

Полный заявочный лист.

Мужской турнир на Мальорке появился в 2021 году, и первым чемпионом тут стал россиянин Даниил Медведев, для которого это до сих пор единственный травяной титул. Действующим чемпионом тут является нидерландец Таллон Грикспор, а заявочный список нового розыгрыша возглавил Александр Бублик.

ATP-250. Истбурн (Великобритания). 22-27 июня

Трава, открытые корты.

Топ-участники: Тейлор Фриц (9), Валантен Вашеро (19), Артур Риндеркнеш (25), Франсиско Серундоло (26), Томас Мартин Этчеверри (28), Рафаэль Ходар (29), Жоао Фонсека (30), Уго Умбер (32).

Полный заявочный лист.

Мужской турнир в Истбурне появился в 2009 году, и первым чемпионом тут стал россиянин Дмитрий Турсунов. Рекордсменом по количеству титулов тут является американец Тейлор Фриц – четыре (2019, 2022, 2024, 2025), который заявлен на турнир и в этом розыгрыше.

WTA-500. Бад-Хомбург (Германия). 21-27 июня

Трава, открытые корты.

Топ-участницы: Ига Швёнтек (3), Элина Свитолина (7), Мирра Андреева (8), Каролина Мухова (10), Линда Носкова (12), Екатерина Александрова (14), Наоми Осака (16), Ива Йович (17), Диана Шнайдер (23), Анна Калинская (24), Людмила Самсонова (27).

Полный заявочный лист.

Турнир в Бад-Хомбурге появился в календаре в 2021 году. Первые три розыгрыша относились к категории WTA-250, а с 2024-го статус был увеличен до WTA-500. Чемпионкой-2024 стала Диана Шнайдер. На нынешний розыгрыш она тоже заявилась вместе с Миррой Андреевой, Екатериной Александровой, Анной Калинской и Людмилой Самсоновой.

WTA-250. Истбурн (Великобритания). 22-27 июня

Трава, открытые корты.

Топ-участницы: Жасмин Паолини (13), Мэдисон Киз (19), Елена Остапенко (31), Жаклин Кристиан (32), Сара Бейлек (35), Элизабетта Коччаретто (38), Джаниче Чен (40), Барбора Крейчикова (41).

Полный заявочный лист.

Женский турнир в Истбурне разыгрывается с 1974 года. 11 раз чемпионкой тут становилась Мартина Навратилова. Отличались и россиянки Светлана Кузнецова (2004), Екатерина Макарова (2010), Елена Веснина (2013) и Дарья Касаткина (2024), которая потом перешла под флаг Австралии. Финалистками также были советская теннисистка Наталья Зверева (1988), россиянки Анастасия Мыскина (2002, 2006), Вера Душевина (2005), Надежда Петрова (2008) и та же Касаткина (2023). Действующей чемпионкой является австралийка Майя Джойнт.

Grand Slam. Уимблдон. Лондон (Великобритания). 29 июня — 12 июля

Трава, открытые корты.

Топ-участники: Янник Синнер (1), Александр Зверев (3), Новак Джокович (4), Феликс Оже-Альяссим (5), Бен Шелтон (6), Даниил Медведев (7), Тейлор Фриц (8), Алекс де Минор (9), Андрей Рублёв (13), Карен Хачанов (15).

Полный заявочный лист.

Уимблдон – единственный турнир «Большого шлема», который разыгрывается на траве. Он является старейшим в туре: проводится с 1877 года. За многолетнюю историю соревнований до финала мужского одиночного разряда из отечественных теннисистов добирался только Александр Метревели (1973). Рекордсменом по количеству титулов тут является Роджер Федерер (8). По семь побед на счету Пита Сампраса и Новака Джоковича. Действующим чемпионом тут является Янник Синнер. В нынешнем розыгрыше в заявку по рейтингу попали три россиянина – Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов.

Grand Slam. Уимблдон. Лондон (Великобритания). 29 июня — 11 июля

Трава, открытые корты.

Топ-участницы: Арина Соболенко (1), Елена Рыбакина (2), Ига Швёнтек (3), Кори Гауфф (4), Джессика Пегула (5), Аманда Анисимова (6), Элина Свитолина (7), Мирра Андреева (8), Екатерина Александрова (14), Людмила Самсонова (20), Анна Калинская (22), Диана Шнайдер (25), Анастасия Захарова (79), Вероника Кудерметова (86), Анна Блинкова (99).

Полный заявочный лист.

Рекордсменкой Уимблдона всех времён по количеству титулов является американка Мартина Навратилова – девять. В Открытую эру также по семь раз отличились Штеффи Граф и Серена Уильямс. В 2004 году чемпионкой стала россиянка Мария Шарапова. Также до решающего матча добирались Ольга Морозова (1974), Вера Звонарёва (2010) и та же Шарапова (2011). Действующей победительницей соревнований является Ига Швёнтек из Польши.