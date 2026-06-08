Мирра возглавила Чемпионскую гонку, но не гарантировала путёвку на Итоговый! Все расклады

Завоевав титул на грунтовом мэйджоре в Париже, Мирра Андреева возглавила Чемпионскую гонку WTA. Как обычно, в конце сезона состоится Итоговый турнир, в котором примут участие восемь сильнейших теннисисток. Можно ли сказать, что Андреева уже квалифицировалась на Итоговый турнир? Давайте разбираться.
Если вкратце, то ответ — пока ещё нет! Но вероятность того, что Мирра не попадёт на Итоговый, теперь крайне мала. Вместе с тем 100-процентной гарантии ещё нет. Одно место на Итоговом из восьми возможных отдаётся чемпионке ТБШ, занявшей в гонке какое-либо из мест с восьмого по 20-е (если таковая будет, конечно). Ниже 20-го места Андреева, на счету которой 4928 очков, уже не опустится — это математически невозможно. В розыгрыше попросту нет такого количества очков, чтобы преследовательницы массово обошли российскую теннисистку, хотя каждая из них по отдельности теоретически может это сделать.
Но что будет, если Мирра выпадет из восьмёрки, а один из оставшихся ТБШ завоюет теннисистка, которая финиширует затем на одном из мест с восьмого по 20-е? В таком случае россиянка действительно не попадёт на Итоговый. Места на этот турнир сначала получает первая семёрка, а потом уже восьмая путёвка отходит лучшей чемпионке ТБШ, занявшей какое-то из мест с восьмого по 20-е. Таким образом, гарантия для Мирры прохода на Итоговый — восьмое место в Чемпионской гонке. В этом случае она сама и становится той самой чемпионкой мэйджора, получающей оставшуюся путёвку.
Мирра Андреева
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
И вот из топ-8 Мирра теоретически ещё может выпасть. Сначала рассмотрим, сколько очков должны набрать ближайшие преследовательницы Андреевой, чтобы обойти её.
Чемпионская гонка WTA
|Место
|Теннисистка
|Очки
|Отставание
|1
|Мирра Андреева
|4928
|—
|2
|Арина Соболенко
|4510
|418
|3
|Елена Рыбакина
|4388
|540
|4
|Элина Свитолина
|3890
|1038
|5
|Джессика Пегула
|3195
|1733
|6
|Кори Гауфф
|2703
|2225
|7
|Марта Костюк
|2495
|2433
|8
|Каролина Мухова
|2410
|2518
|9
|Виктория Мбоко
|2392
|2536
Чтобы показать, что Андреева, ставшая шестой ракеткой мира, ещё не обеспечила себе место на Итоговом, достаточно нарисовать хотя бы один расклад, в котором её одновременно обходят сразу восемь теннисисток. В этом сезоне осталось провести два турнира «Большого шлема», на которых очки распределяются следующим образом: титул — 2000 очков, финал — 1300, 1/2 финала — 780, 1/4 финала — 430, четвёртый круг — 240, третий круг — 130, второй круг — 70, первый круг — 10.
Также осталось провести четыре турнира категории WTA-1000, и на них очки распределяются так (для простоты укажем только для турниров с 96 участницами): титул — 1000 очков, финал — 650, 1/2 финала — 390, 1/4 финала — 215, четвёртый круг — 120, третий круг — 65, второй круг — 35, первый круг — 10. И теперь смотрим, как каждая из восьми преследовательниц может обойти Мирру.
- Мбоко (уступает 2536): титул Уимблдона (2000) плюс полуфинал US Open (780) — 2780 очков;
- Мухова (уступает 2518): титул US Open (2000) плюс полуфинал Уимблдона (780) — 2780 очков;
- Костюк (уступает 2433): финал Уимблдона (1300) плюс титул Канады (1000) плюс четвертьфинал Цинциннати (215) — 2515 очков;
- Гауфф (уступает 2225): финал US Open (1300) плюс титул Цинциннати (1000) — 2300 очков;
- Пегула (уступает 1733): полуфинал Уимблдона (780) плюс титул Пекина (1000) — 1780 очков;
- Свитолина (уступает 1038): полуфинал US Open (780) плюс финал Канады (650) — 1430 очков;
- Рыбакина (уступает 540): полуфинал Канады (390) плюс полуфинал Цинциннати (390) — 780 очков;
- Соболенко (уступает 418): финал Пекина — 650 очков.
Разумеется, комбинаций, в которых преследовательницы Андреевой могут набирать очки, много. Здесь приведён один вариант из тех, что являются логически непротиворечивыми (к примеру, нужно помнить, что титулов ТБШ всего два, финалов — тоже два и так далее). И всё это, напомним, рассчитано для того случая, при котором Мирра вообще больше не будет играть в этом сезоне и застрянет на отметке в 4928 очков.
Мирра Андреева
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
Более того, если посмотреть на предыдущие сезоны, такой суммы с лихвой должно хватить Мирре, чтобы пробиться на Итоговый. В нижеследующей таблице указаны гарантированные проходные баллы по каждому из сезонов, то есть такие, которые давали право попасть в топ-8 даже без снятий тех теннисисток, которые оказались выше. В реальности проходные баллы в некоторых случаях оказались даже ниже указанных. Строго говоря, в определённых сезонах восьмого места могло и не хватить с учётом уже упоминавшегося правила победы на ТБШ, но мы рассматриваем не седьмое, а восьмое место, так как для Андреевой именно оно является проходным с учётом титула «РГ».
Восьмые места в Чемпионской гонке WTA
|Сезон
|Теннисистка
|Очки
|2016
|Доминика Цибулкова
|3625
|2017
|Каролин Гарсия
|3795
|2018
|Каролина Плишкова
|3840
|2019
|Элина Свитолина
|3995
|2020
|Турнир не проводился
|2021
|Паула Бадоса
|3112
|2022
|Дарья Касаткина
|2935
|2023
|Каролина Мухова
|3650
|2024
|Эмма Наварро
|3568
|2025
|Жасмин Паолини
|4325
Как видим, в минувшем сезоне градус борьбы резко обострился, но де-факто Мирра уже перевыполнила норму. И теперь остаётся лишь дождаться, когда она уже математически не сможет выпасть из первой восьмёрки.
А что там у мужчин?
Чемпионская гонка ATP по итогам «Ролан Гаррос», в финале которого Александр Зверев победил Флавио Коболли, приобрела такой вид.
Чемпионская гонка ATP
|Место
|Теннисист
|Очки
|1
|Янник Синнер
|5950
|2
|Александр Зверев
|5040
|3
|Карлос Алькарас
|3650
|4
|Флавио Коболли
|2620
|5
|Даниил Медведев
|2220
|6
|Артюр Фис
|1890
|7
|Якуб Меншик
|1855
|8
|Бен Шелтон
|1680
|9
|Феликс Оже-Альяссим
|1675
|10
|Каспер Рууд
|1665
|11
|Алекс де Минор
|1615
|12
|Рафаэль Ходар
|1569
|13
|Новак Джокович
|1510
|14
|Томми Пол
|1505
|15
|Лучано Дардери
|1435
|16
|Андрей Рублёв
|1410
Официально тут тоже ещё никто не квалифицировался, но в безопасности себя могут чувствовать разве что Янник Синнер и Александр Зверев. Также нет сомнений в том, что на турнир пробьётся Карлос Алькарас, если восстановится после травмы. Флавио Коболли своим походом по сетке «Ролан Гаррос» серьёзно поднял свои шансы впервые в карьере выступить на Итоговом.
А вообще борьба в самом разгаре. Даниил Медведев находится на комфортном пятом месте, имея даже небольшой отрыв от преследователей. А следом теннисисты идут уже так плотно, что возможны любые перестановки. Обращает на себя внимание 12-е место юного Рафаэля Ходара и 13-е — ветерана Новака Джоковича. Что касается россиян, то другим нашим будет значительно сложнее пробиться на турнир. Андрей Рублёв идёт 16-м, а Карен Хачанов — лишь 33-м с 770 очками.