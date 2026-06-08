Мирра возглавила Чемпионскую гонку, но не гарантировала путёвку на Итоговый! Все расклады

Даже победа на «Ролан Гаррос» пока не позволяет Андреевой досрочно квалифицироваться в восьмёрку лучших по итогам года. Объясняем.

Завоевав титул на грунтовом мэйджоре в Париже, Мирра Андреева возглавила Чемпионскую гонку WTA. Как обычно, в конце сезона состоится Итоговый турнир, в котором примут участие восемь сильнейших теннисисток. Можно ли сказать, что Андреева уже квалифицировалась на Итоговый турнир? Давайте разбираться.

Если вкратце, то ответ — пока ещё нет! Но вероятность того, что Мирра не попадёт на Итоговый, теперь крайне мала. Вместе с тем 100-процентной гарантии ещё нет. Одно место на Итоговом из восьми возможных отдаётся чемпионке ТБШ, занявшей в гонке какое-либо из мест с восьмого по 20-е (если таковая будет, конечно). Ниже 20-го места Андреева, на счету которой 4928 очков, уже не опустится — это математически невозможно. В розыгрыше попросту нет такого количества очков, чтобы преследовательницы массово обошли российскую теннисистку, хотя каждая из них по отдельности теоретически может это сделать.

Но что будет, если Мирра выпадет из восьмёрки, а один из оставшихся ТБШ завоюет теннисистка, которая финиширует затем на одном из мест с восьмого по 20-е? В таком случае россиянка действительно не попадёт на Итоговый. Места на этот турнир сначала получает первая семёрка, а потом уже восьмая путёвка отходит лучшей чемпионке ТБШ, занявшей какое-то из мест с восьмого по 20-е. Таким образом, гарантия для Мирры прохода на Итоговый — восьмое место в Чемпионской гонке. В этом случае она сама и становится той самой чемпионкой мэйджора, получающей оставшуюся путёвку.

Мирра Андреева Фото: Clive Brunskill/Getty Images

И вот из топ-8 Мирра теоретически ещё может выпасть. Сначала рассмотрим, сколько очков должны набрать ближайшие преследовательницы Андреевой, чтобы обойти её.

Чемпионская гонка WTA

Место Теннисистка Очки Отставание 1 Мирра Андреева 4928 — 2 Арина Соболенко 4510 418 3 Елена Рыбакина 4388 540 4 Элина Свитолина 3890 1038 5 Джессика Пегула 3195 1733 6 Кори Гауфф 2703 2225 7 Марта Костюк 2495 2433 8 Каролина Мухова 2410 2518 9 Виктория Мбоко 2392 2536

Чтобы показать, что Андреева, ставшая шестой ракеткой мира, ещё не обеспечила себе место на Итоговом, достаточно нарисовать хотя бы один расклад, в котором её одновременно обходят сразу восемь теннисисток. В этом сезоне осталось провести два турнира «Большого шлема», на которых очки распределяются следующим образом: титул — 2000 очков, финал — 1300, 1/2 финала — 780, 1/4 финала — 430, четвёртый круг — 240, третий круг — 130, второй круг — 70, первый круг — 10.

Также осталось провести четыре турнира категории WTA-1000, и на них очки распределяются так (для простоты укажем только для турниров с 96 участницами): титул — 1000 очков, финал — 650, 1/2 финала — 390, 1/4 финала — 215, четвёртый круг — 120, третий круг — 65, второй круг — 35, первый круг — 10. И теперь смотрим, как каждая из восьми преследовательниц может обойти Мирру.

Мбоко (уступает 2536): титул Уимблдона (2000) плюс полуфинал US Open (780) — 2780 очков;

Мухова (уступает 2518): титул US Open (2000) плюс полуфинал Уимблдона (780) — 2780 очков;

Костюк (уступает 2433): финал Уимблдона (1300) плюс титул Канады (1000) плюс четвертьфинал Цинциннати (215) — 2515 очков;

Гауфф (уступает 2225): финал US Open (1300) плюс титул Цинциннати (1000) — 2300 очков;

Пегула (уступает 1733): полуфинал Уимблдона (780) плюс титул Пекина (1000) — 1780 очков;

Свитолина (уступает 1038): полуфинал US Open (780) плюс финал Канады (650) — 1430 очков;

Рыбакина (уступает 540): полуфинал Канады (390) плюс полуфинал Цинциннати (390) — 780 очков;

Соболенко (уступает 418): финал Пекина — 650 очков.

Разумеется, комбинаций, в которых преследовательницы Андреевой могут набирать очки, много. Здесь приведён один вариант из тех, что являются логически непротиворечивыми (к примеру, нужно помнить, что титулов ТБШ всего два, финалов — тоже два и так далее). И всё это, напомним, рассчитано для того случая, при котором Мирра вообще больше не будет играть в этом сезоне и застрянет на отметке в 4928 очков.

Мирра Андреева Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Более того, если посмотреть на предыдущие сезоны, такой суммы с лихвой должно хватить Мирре, чтобы пробиться на Итоговый. В нижеследующей таблице указаны гарантированные проходные баллы по каждому из сезонов, то есть такие, которые давали право попасть в топ-8 даже без снятий тех теннисисток, которые оказались выше. В реальности проходные баллы в некоторых случаях оказались даже ниже указанных. Строго говоря, в определённых сезонах восьмого места могло и не хватить с учётом уже упоминавшегося правила победы на ТБШ, но мы рассматриваем не седьмое, а восьмое место, так как для Андреевой именно оно является проходным с учётом титула «РГ».

Восьмые места в Чемпионской гонке WTA

Сезон Теннисистка Очки 2016 Доминика Цибулкова 3625 2017 Каролин Гарсия 3795 2018 Каролина Плишкова 3840 2019 Элина Свитолина 3995 2020 Турнир не проводился 2021 Паула Бадоса 3112 2022 Дарья Касаткина 2935 2023 Каролина Мухова 3650 2024 Эмма Наварро 3568 2025 Жасмин Паолини 4325

Как видим, в минувшем сезоне градус борьбы резко обострился, но де-факто Мирра уже перевыполнила норму. И теперь остаётся лишь дождаться, когда она уже математически не сможет выпасть из первой восьмёрки.

А что там у мужчин?

Чемпионская гонка ATP по итогам «Ролан Гаррос», в финале которого Александр Зверев победил Флавио Коболли, приобрела такой вид.

Чемпионская гонка ATP

Место Теннисист Очки 1 Янник Синнер 5950 2 Александр Зверев 5040 3 Карлос Алькарас 3650 4 Флавио Коболли 2620 5 Даниил Медведев 2220 6 Артюр Фис 1890 7 Якуб Меншик 1855 8 Бен Шелтон 1680 9 Феликс Оже-Альяссим 1675 10 Каспер Рууд 1665 11 Алекс де Минор 1615 12 Рафаэль Ходар 1569 13 Новак Джокович 1510 14 Томми Пол 1505 15 Лучано Дардери 1435 16 Андрей Рублёв 1410

Официально тут тоже ещё никто не квалифицировался, но в безопасности себя могут чувствовать разве что Янник Синнер и Александр Зверев. Также нет сомнений в том, что на турнир пробьётся Карлос Алькарас, если восстановится после травмы. Флавио Коболли своим походом по сетке «Ролан Гаррос» серьёзно поднял свои шансы впервые в карьере выступить на Итоговом.

А вообще борьба в самом разгаре. Даниил Медведев находится на комфортном пятом месте, имея даже небольшой отрыв от преследователей. А следом теннисисты идут уже так плотно, что возможны любые перестановки. Обращает на себя внимание 12-е место юного Рафаэля Ходара и 13-е — ветерана Новака Джоковича. Что касается россиян, то другим нашим будет значительно сложнее пробиться на турнир. Андрей Рублёв идёт 16-м, а Карен Хачанов — лишь 33-м с 770 очками.