Мирра, Шарапова, Иванович, Серена и ещё 13 звёзд: выбираем лучших чемпионок «Ролан Гаррос»

Собрали всех теннисисток, выигрывавших Открытый чемпионат Франции в XXI веке. В список попали также Мыскина и Кузнецова. Голосуйте!

В Париже завершился Открытый чемпионат Франции. В женском одиночном разряде победила россиянка — 19-летняя Мирра Андреева. Она стала 17-й чемпионкой турнира в XXI веке. Кто-то, подобно Марии Шараповой, забирал трофей неоднократно, другие сильные спортсменки лишь однажды поднимались на вершину. Чей триумф на «Ролан Гаррос» вы считаете самым ярким? Ждём ваших ответов в комментариях.

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