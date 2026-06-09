Мирра, Шарапова, Иванович, Серена и ещё 13 звёзд: выбираем лучших чемпионок «Ролан Гаррос»

В Париже завершился Открытый чемпионат Франции. В женском одиночном разряде победила россиянка — 19-летняя Мирра Андреева. Она стала 17-й чемпионкой турнира в XXI веке. Кто-то, подобно Марии Шараповой, забирал трофей неоднократно, другие сильные спортсменки лишь однажды поднимались на вершину. Чей триумф на «Ролан Гаррос» вы считаете самым ярким? Ждём ваших ответов в комментариях.
Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Чемпионки распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
- Если хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
- Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Мария Шарапова (Россия) — 2012, 2014
Шарапова долго не могла найти свою игру на грунте. Однако именно «Ролан Гаррос» стал её самым успешным турниром «Большого шлема»: здесь она взяла два титула, а на остальных мэйджорах побеждала лишь по разу. В 2012 году Мария разгромила в финале Сару Эррани – 6:3, 6:2, а в 2014-м в тяжелейшем трёхсетовом матче сломила сопротивление Симоны Халеп – 6:4, 6:7 (5:7), 6:4.
Анастасия Мыскина (Россия) — 2004
В финале того года зрители увидели российское дерби. Анастасия Мыскина разгромила Елену Дементьеву со счётом 6:1, 6:2. При этом путь к титулу у Анастасии был невероятно мощным: по ходу турнира она поочерёдно выбила из борьбы Светлану Кузнецову, Винус Уильямс и Дженнифер Каприати.
Жюстин Энен (Бельгия) — 2003, 2005-2007
В отличие от Серены Уильямс, Жюстин Энен царила именно на «Ролан Гаррос» — здесь она взяла четыре титула, в том числе три подряд. Самое интересное, что в решающих матчах бельгийка каждый раз побеждала новую соперницу: Ким Клейстерс, Мари Пирс, Светлану Кузнецову и Ану Иванович. И всегда в двух сетах!
Светлана Кузнецова (Россия) — 2009
Главные испытания ждали Кузнецову в четвертьфинале и полуфинале. Светлана в тяжелейших трёхсетовых битвах сломила Серену Уильямс (7:6 (7:3), 5:7, 7:5) и 30-ю ракетку турнира Саманту Стосур (6:4, 6:7 (5:7), 6:3). А вот в финале интриги не вышло: Динара Сафина, годом ранее уступившая титул Ане Иванович, снова не справилась с давлением и проиграла Кузнецовой без особых шансов — 4:6, 2:6.
Мирра Андреева (Россия) — 2026
19-летняя Андреева, посеянная под восьмым номером, отдала только одну партию за весь турнир. Это случилось ещё во втором круге, где соперницей россиянки была квалифаер Марина Бассольс-Рибера. Мирра победила её со счётом 3:6, 6:1, 6:1. Остальные соперницы были менее успешны. В последних трёх матчах Андреева выиграла у Сораны Кырсти (18), Марты Костюк (15) и Майи Хвалиньски (Q) и завоевала желанный трофей.
Ана Иванович (Сербия) — 2008
Тот парижский титул так и остался для Иванович единственным на турнирах «Большого шлема». Ана здорово выступила на Открытом чемпионате Франции, отдав соперницам всего один сет — в полуфинале с Еленой Янкович. А в главном матче турнира сербская теннисистка уверенно разобралась с Динарой Сафиной — 6:4, 6:3.
Серена Уильямс (США) — 2002, 2013, 2015
23-кратная чемпионка мэйджоров брала титул в Париже «всего» трижды — грунтовый «Шлем» давался ей тяжелее остальных. В своём дебютном французском финале она нанесла поражение своей старшей сестре Винус. А уже в 2010-х годах американка дважды забирала кубок, огорчив в решающих встречах Марию Шарапову и сенсационную финалистку «Ролан Гаррос» — 2015 Люси Шафаржову.
Ига Швёнтек (Польша) — 2020, 2022-2024
Свой первый «Шлем» польская звезда забрала в 19 лет. В 2020 году Ига приехала в Париж без посева, но сотворила сенсацию, разгромив в четвёртом круге первую сеяную Симону Халеп (6:1, 6:2). Дальше она так же легко закрыла квалифаеров Мартину Тревизан и Надю Подорошку, а в финале не оставила шансов Софье Кенин (4) — 6:4, 6:1. В 2022-м Швёнтек вернулась на «Ролан Гаррос» уже лидером мирового рейтинга и мощно прошлась по сетке. Отдав за весь турнир лишь один сет, Ига разгромила в полуфинале Дарью Касаткину (20), а в титульном матче — Кори Гауфф (18) со счётом 6:1, 6:3. В 2023 и 2024 годах польская теннисистка успешно защищала титул. В этих 14 матчах Ига проиграла всего два сета.
Дженнифер Каприати (США) — 2001
Если первые четыре круга Каприати прошла на одном дыхании, то на решающих стадиях ей пришлось выгрызать победы. В четвертьфинале четвёртая сеяная в трёх сетах сломила сопротивление Серены Уильямс (6). Затем в полуфинале неожиданно легко разобралась с первой ракеткой турнира Мартиной Хингис (6:4, 6:3). А финал и вовсе превратился в триллер: Дженнифер вырвала титул у Ким Клейстерс (12) в зубодробительном третьем сете — 1:6, 6:4, 12:10.
Симона Халеп (Румыния) — 2018
Долгий и мучительный путь Симоны Халеп к первому «Шлему» наконец-то завершился триумфом. Первая сеяная устроила настоящий мастер-класс по камбэкам: в четвертьфинале она вырвала волевую победу в матче с Анжеликой Кербер (12), в полуфинале разгромила Гарбинье Мугурусу (3), а в финале выдала ещё один камбэк, переиграв Слоан Стивенс (10) — 3:6, 6:4, 6:1.
Елена Остапенко (Латвия) — 2017
Остапенко, отметившая по ходу турнира 20-летие, сотворила самую настоящую сенсацию. Несеяная латвийская теннисистка показала невероятный характер, одержав сразу четыре волевые победы в семи матчах. Именно благодаря камбэкам Елена прошла Саманту Стосур (23) в четвёртом круге, Каролину Возняцки (11) в четвертьфинале, а в финале вырвала кубок из рук Симоны Халеп (3) — 4:6, 6:4, 6:3.
Кори Гауфф (США) — 2025
Второй титул ТБШ для Гауфф, которая также является чемпионкой US Open 2023 года. На «РГ»-2025 американка была посеяна под вторым номером. На решающих стадиях турнира Кори одержала две волевые победы. В 1/4 финала была обыграна Мэдисон Киз — 6:7 (6:8), 6:4, 6:1, а в финале — первая ракетка мира Арина Соболенко — 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.
Ли На (Китай) — 2011
В 2011-м китаянка завоевала первый из двух своих титулов на турнирах «Большого шлема». На решающих стадиях «РГ» Ли На, получившая шестой номер посева, устроила разгром соперницам и не отдала им ни единого сета. Она поочерёдно убрала со своего пути Викторию Азаренко (4), Марию Шарапову (7) и Франческу Скьявоне, которая защищала в Париже звание чемпионки.
Гарбинье Мугуруса (Испания) — 2016
Стартовав с тяжёлой волевой победы в первом круге, Мугуруса поймала кураж и дальше не отдала соперницам ни единого сета. Испанке отчасти повезло с турнирной сеткой: в четвертьфинале она прошла американку Шелби Роджерс, а в полуфинале — 21-ю ракетку турнира Саманту Стосур. Зато в главном матче Гарбинье совершила настоящий спортивный подвиг, переиграв саму Серену Уильямс – 7:5, 6:4.
Барбора Крейчикова (Чехия) — 2021
На парижском грунте Крейчикова завоевала свой первый из двух титулов на турнирах «Большого шлема» в одиночке. Чешка приехала на турнир без посева, поэтому соперницы у неё были весьма серьёзные. В третьем круге она выбила Элину Свитолину (5) — 6:3, 6:2, в четвертьфинале прошла Кори Гауфф (24), в полуфинале дожала Марию Саккари (17) со счётом 9:7 в решающем сете, а в финале остановила Анастасию Павлюченкову (31) — 6:1, 2:6, 6:4.
Эшли Барти (Австралия) — 2019
Первый титул Барти из трёх на ТБШ. Правда, с турнирной сеткой австралийке откровенно повезло: седьмая ракетка турнира за две недели лишь однажды пересеклась с сеяной соперницей — с Мэдисон Кис (14) в четвертьфинале. В решающем же матче интриги не оказалось: Маркета Вондроушова ничего не смогла противопоставить Эшли и уступила со счётом 1:6, 3:6.
Франческа Скьявоне (Италия) — 2010
Этот титул так и остался единственным «Шлемом» в карьере Скьявоне — на других мэйджорах она не заходила дальше четвертьфинала. За весь турнир итальянка отдала соперницам всего один сет, причём в первом круге. Дальше Франческа шла безупречно: в 1/4 финала закрыла в двух партиях Каролину Возняцки (3), в полуфинале прошла Елену Дементьеву (россиянка снялась из-за травмы после первого сета), а в финале переиграла Саманту Стосур — 6:4, 7:6 (7:2).