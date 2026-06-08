Самсонова уступила в Лондоне 160-й ракетке мира. А Александрова проиграла 5-й матч подряд

Грунтовая серия турниров завершилась яркой победой Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос», и пришла пора нового отрезка теннисного сезона — травяного. В понедельник, 8 июня, стартовали турниры категории WTA-250 в Хертогенбосхе и ранга WTA-500 в Лондоне соответственно, в которых приняли участие и россиянки — Екатерина Александрова и Людмила Самсонова. Но обо всём по порядку.

Соревнование в Хертогенбосхе попало в женский календарь в 1996-м, так что в этом году турнир отпраздновал юбилей — 30 лет. С самых истоков нидерландским кортам принадлежала категория WTA-250, а ещё состязания здесь всегда проводились на травяном покрытии. Россиянки традиционно добиваются тут высоких результатов: наши спортсменки пять раз поднимали над головой чемпионский кубок и столько же раз становились финалистками.

В 2007-м Анна Чакветадзе первой из отечественных теннисисток победила в титульной встрече, в 2012-м Надежда Петрова повторила её результат, в 2022 и 2023 годах победительницей турнира становилась Екатерина Александрова, а в 2024-м сильнее всех на соревновании оказалась Людмила Самсонова. Отметим, что Александрова наравне с Танасугарн, Энен и Вандевей входит в топ-4 спортсменок, чаще всех выигрывавших финал Хертогенбосха (2).

Людмила Самсонова с трофеем Хертогенбосха-2024 Фото: libema-open.nl

В 2002-м финалисткой турнира стала Елена Дементьева, после чего до решающей стадии добралась Динара Сафина в 2006-м, в 2008-м Сафина вновь боролась за трофей, в 2017-м Наталья Вихлянцева не справилась с последней соперницей на турнире, а в 2023-м в титульной встрече Вероника Кудерметова попыталась дать бой соотечественнице Екатерине Александровой.

В этом году в основную сетку Хертогенбосха попала всего лишь одна россиянка — Екатерина Александрова, зато она получила первый номер посева. Примечательно, что из отечественных теннисисток никто не заявился в квалификацию турнира. На нидерландском соревновании высокорейтинговые спортсменки не могут пропустить стартовый круг, поэтому Екатерине пришлось начать выступление с первого круга.

Соперницей Александровой на старте Хертогенбосха стала венгерка Панна Удварди, с которой она до этого ни разу не встречалась. 27-летняя теннисистка в данный момент занимает 65-е место в мировой классификации, но совсем недавно она находилась на наивысшей для себя позиции — 59-й. На уровне тура у Панны нет ни одного трофея, однако в апреле текущего года она боролась за трофей в финале Боготы.

Шесть геймов спортсменки брали только свои подачи — 3:3. А вот дальше Удварди заработала брейк-пойнты и с третьей попытки забрала подачу Александровой — 4:3. Екатерина получила три шанса восстановить равновесие в партии, однако венгерка отвела от себя угрозы — 5:3. Россиянка попыталась что-то противопоставить Панне на подаче на сет, но венгерка выстояла и поставила победную точку — 6:4.

Панна Удварди Фото: Andy Astfalck/Imago/ТАСС

Процент попадания первой подачи у Александровой вышел достаточно высоким — 71%, а вот у Панны он получился куда хуже — 52%. Екатерина исполнила пять эйсов в этой партии, тогда как Удварди отстала всего на один. При этом венгерка допустила меньше двойных ошибок (2), чем россиянка (3).

Александрова лихо начала второй сет и сначала взяла свою подачу — 1:0, а затем и соперницы — 2:0. Но Екатерина рано обрадовалась, ведь Панна тут же добилась обратного брейка — 2:1, после чего подтвердила его — 2:2. Игра шла ровно до восьмого гейма, где у россиянки появился шанс перевернуть ход игры, однако им она не воспользовалась — 4:4. Через какое-то время теннисистки обменялись подачами и перевели сет на тай-брейк — 6:6. Ну а там сильнее себя проявила Удварди, благодаря чему забрала матч — 6:4, 7:6 (7:5).

Спортсменки сделали одинаковое количество эйсов за весь матч (5), но по количеству двойных ошибок стабильнее оказалась Екатерина: шесть у россиянки и семь — у венгерки. Лидером по проценту попадания первой подачи стала Александрова, хотя этот аспект и ухудшился под конец поединка — 68% против 51%.

Таким образом, Екатерина не смогла защитить очки за прошлогодний полуфинал. Александрова также потерпела уже пятое поражение подряд, начиная с апрельского турнира в Штутгарте. Отметим, что россиянок в Хертогенбосхе больше не осталось.

Состязания на «пятисотнике» в Лондоне впервые состоялись аж 145 лет назад — в 1881-м! Изначально турнир проводился в лондонском районе Фулхэме (с 1881-го по 1889-й), а потом уже переехал в The Queen's Club — с 1890-го. Соревнование на травяном покрытии стабильно проходило, прерываясь только в годы мировых войн. Однако в 1974-м турнир взял паузу и вернулся только спустя 51 год — в 2025-м.

За это время никому из российских спортсменок не удалось выиграть Лондон в одиночке, однако в последний год перед большим перерывом победу в финале соревнования одержала советская теннисистка Ольга Морозова (1973). При этом в парном разряде в 2025-м до решающего матча смогли добраться Диана Шнайдер и представительница Казахстана Анна Данилина.

Диана Шнайдер и Анна Данилина Фото: Luke Walker/Getty Images

В 2026 году на турнир категории WTA-500 заявилась только одна отечественная спортсменка — Людмила Самсонова. Также через квалификацию в основную сетку пробилась Анна Блинкова. Отметим, что никто из российских теннисисток не получил посев на английском соревновании.

В понедельник из россиянок стартовала только Самсонова. За выход во второй круг Лондона Людмила боролась с местной спортсменкой Хэрриет Дарт. 29-летняя хозяйка кортов, получившая уайлд-кард на домашнее для себя соревнование, в рейтинге WTA находится лишь на 160-й позиции, однако в сентябре 2024-го она занимала 70-ю строчку. Примечательно, что травяной «пятисотник» стал для Дарт первым турниром в одиночке в сезоне-2026.

На уровне тура Хэрриет не выиграла ни одного титула в одиночном разряде, а вот в паре она четырежды доходила до финалов соревнований уровня WTA-250. Причём каждый раз — в разных дуэтах. В миксте британская теннисистка вместе с Джо Солсбери боролась за трофей на Уимблдоне-2021, однако спортсменки потерпели поражение на самом финише.

В личных встречах между Самсоновой и Дарт было равенство до старта их сражения в Лондоне — 1-1. Людмила оказывалась сильнее соперницы на турнире категории W35 в Реймсе-2020 (6:3, отказ британки), а Хэрриет брала реванш во втором круге квалификации «тысячника» в Дубае-2022. Любопытно, что вышеперечисленные поединки проходили на хардовом покрытии, так что битва соперниц на британском «пятисотнике» стала их первым матчем на траве.

Хэрриет Дарт Фото: Harriet Lander/Getty Images

На старте поединка спортсменки обменялись подачами — 1:1. Следом обе вцепились в свои геймы и не допускали друг друга даже до брейк-пойнта. При счёте 5:5 Дарт получила три скрытых сетбола, но Самсонова не дала сопернице вырваться вперёд — 6:5. Ошибку соперницы Людмила повторять не стала, поэтому с четвёртого брейк-пойнта забрала чужой гейм, а вместе с ним и партию — 7:5 за 1 час 4 минуты.

Теннисистки не исполнили ни одной подачи навылет, при этом Хэрриет насорила двойными ошибками (4), тогда как Людмила допустила всего одну. По проценту попадания первой подачи Самсонова обошла Дарт — 70% против 56%.

Людмила Самсонова Фото: Luke Walker/Getty Images

В первом же гейме второго сета Хэрриет завоевала три шанса перевернуть ход игры, однако Самсонова выстояла — 1:0. А вот в пятом гейме Людмиле не удалось удержать подачу: с третьего брейк-пойнта британка добилась своего — 3:2. Дальше россиянки пришлось повозиться с соперницей, и всё же она восстановила равновесие — 3:3. Тут же Дарт сделала ещё один брейк — 4:3 — и следом подтвердила его — 5:3. В девятом гейме гейме британка заработала два сетбола, но не реализовала их — 5:4. А вот с третьего Хэрриет удалось завершить партию — 6:4.

В третьем сете британка сразу же навязала россиянке агрессивный темп игры и заработала двойной брейк-пойнт. И всё же Самсонова удержала подачу — 1:0. А вот в третьем гейме Дарт добилась своего, причём с четвёртой попытки — 2:1. Чуть позже Хэрриет вновь забрала подачу Людмилы — 5:2. Британке оставалось только поставить победную точку в матче, однако россиянка в этот момент очнулась и вцепилась в чужой гейм. И Самсоновой удалось сделать брейк — 3:5! Но Дарт вовремя взяла себя в руки и завершила поединок на приёме — 5:7, 6:4, 6:3 за 2 часа 48 минут чистого времени.

Таким образом, Самсонова потерпела четвёртое поражение подряд, начиная с соревнования в Риме. При этом Людмила не покинет турнир в Лондоне, ведь ей ещё предстоит игра в паре с японкой Мию Като.

Турниры в Хертогенбосхе и Лондоне проходят с 8 по 14 июня. Продолжайте следить за всеми событиями на «Чемпионате».