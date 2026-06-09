«Я собрала список из 33 пунктов». Почему распалась одна из крутейших пар в мировом теннисе

В апреле стало известно о расставании девятой ракетки мира Тейлора Фрица и популярной блогерши Морган Риддл из-за конфликта, причины которого не назывались.

Фриц никак не комментировал разрыв, а Риддл делала это только с помощью постов-загадок в соцсетях. Спустя полтора месяца Морган всё-таки решила раскрыть некоторые детали разногласий с теннисистом.

Пара Фрица и Риддл была одной из ярчайших в мировом теннисе. Морган изначально вообще никак не была связана со спортом и делала контент для девушек о повседневной жизни. В 2021 году она начала встречаться с Тейлором и несколько изменила свой подход.

Риддл выпускала множество видео о жизни теннисиста во время разъездов на крупные турниры по всему миру. Наиболее популярные ролики собирали более 7 млн просмотров и привлекали к виду спорта дополнительную аудиторию.

Морган Риддл и Тейлор Фриц Фото: Amanda Edwards/Getty Images

Фрицу отношения с Морган не мешали демонстрировать хорошие результаты на корте, в том числе благодаря активной поддержке девушки на трибунах. Тейлор показал свои топовые результаты на турнирах «Большого шлема» – вышел в финал US Open – 2024 и полуфинал Уимблдона – 2025, где его останавливали только лучшие теннисисты современности Янник Синнер и Карлос Алькарас. В рейтинге ATP он достигал рекордного четвёртого места. Ещё можно отметить выход в финал Итогового-2024 с поражением от того же Синнера.

Риддл искренне болела за Фрица, однако к 2026 году между блогершей и теннисистом накопилось много разногласий, что привело к расставанию. Морган решила рассказать о них в интервью журналу Elle.

«Я собрала список из 33 пунктов, которые не подлежат обсуждению в моих следующих отношениях. В него вошли такие базовые вещи, как политические взгляды, общие жизненные цели, интеллектуальная близость, отсутствие ставок на спорт и азартных игр. Это сделает мою жизнь только счастливее. Я больше никогда не буду встречаться со спортсменом. Когда отношения становятся достоянием общественности, обычно принято делать какое-нибудь заявление или снимать видео для социальных сетей, и я несколько раз пыталась сделать что-то подобное, но потом подумала, что это не в моём стиле.

Допустим, гипотетически, я бы полностью поддерживала его и его карьеру, но не зарабатывала сама и не развивала свой собственный бренд. Что бы я делала сейчас? Вернулась бы в Миннесоту? Если у вас нет такой автономии, вы не зарабатываете свои собственные деньги и хотите разорвать отношения… Я просто надеюсь, что любая жена футболиста или подруга спортсмена сможет сделать такой выбор, какой был у меня», — сказала Риддл.

У Риддл есть как минимум 33 претензии к Фрицу. В первую очередь она упомянула политические взгляды. Морган является активным критиком действующего президента США Дональда Трампа. Она часто публикует резкие посты в отношении Трампа. Особое недовольство Риддл вызвали торговые пошлины президента, которые затрагивали импорт полиэстера. Она утверждала, что это негативно повлияло на текстильную промышленность, и призывала влиятельных лиц и своих подписчиков повышать осведомлённость об этой проблеме. Во время US Open – 2025 Риддл попыталась донести до окружающих свою гражданскую позицию и опубликовала пост с надписью «Трамп слабый и глупый».

Фриц никогда публично не говорил о своих политических предпочтениях. Даже когда один из журналистов задал прямой вопрос о Трампе на Australian Open — 2026. Тейлор всячески давал понять, что не желает затрагивать эту тему, хотя американские теннисистки Мэдисон Киз, Кори Гауфф и другие использовали эту платформу для высказывания недовольства действующим президентом.

— Знаешь, я обращаюсь ко всем американским игрокам с этим вопросом — у нас дома, в США, происходит много всего спустя год после начала второго срока Трампа. Напряжённость невероятно высока. Мне просто интересно, что ты лично думаешь о действиях администрации Трампа? И какие у тебя впечатления о современных США?

— Я не уверен, о чём именно мы здесь говорим, но в США происходит много всего. Не знаю, что ответить. Мне кажется, что всё, что я здесь скажу, попадёт в заголовок и будет вырвано из контекста. Поэтому я бы очень не хотел делать ничего, что могло бы сильно отвлечь меня от турнира.

Морган Риддл в последний раз поддерживала Тейлора Фрица на Australian Open – 2026 Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Именно Australian Open – 2026 стал последним турниром, когда между Фрицем и Риддл всё было гладко, хотя бы внешне. Морган не приехала поддерживать Тейлора на престижные соревнования «Солнечного дубля» в Индиан-Уэллсе и Майами, хотя ранее никогда их не пропускала. Именно тогда СМИ начали писать о расставании, что чуть позже подтвердила сама блогерша. Могла ли Риддл резко невзлюбить Тейлора из-за отказа критиковать Трампа в Мельбурне, когда журналист явно выводил его на это? Исключать подобного нельзя, потому что для девушки политическая позиция очень важна.

Кроме того, Морган указала на разность жизненных целей с Фрицем, а также на его интеллектуальную слабость. Особый интерес вызывает пункт о ставках и азартных играх. Обвинения непрямые, но Морган делает завуалированный намёк на участие Тейлора в том, что спортсмену запрещено и может грозить пожизненной дисквалификацией. Не факт, что из-за высказывания Риддл будет проводиться какое-либо расследование в отношении Фрица, но теоретически её заявление может принести теннисисту лишние неприятности.

После расставания Риддл переехала в Нью-Йорк и заявила, что наслаждается новым этапом в своей жизни. Встречаться со спортсменами она больше не собирается. Между тем Фриц остаётся в своём доме в Лос-Анджелесе. Он публично не комментировал разрыв отношений с блогершей, однако, вполне вероятно, тоже больше не захочет связываться с блогершами при выборе новой пары.