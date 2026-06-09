Блинкова в Лондоне уступила с «баранкой» чемпионке ТБШ. А Сафиуллин не подал на матч

Во вторник, 9 июня, проводились битвы за выход во второй круг на соревновании категории ATP-250 в Штутгарте и турнире ранга WTA-500 в Лондоне соответственно. В этот день боролись и российские теннисисты, среди которых были Роман Сафиуллин и Анна Блинкова. Сафиуллин начал свой матч с Джованни Мпетчи Перрикаром ещё в понедельник, однако битву спортсменов перенесли из-за дождя. Но обо всём по порядку.

Впервые сражения среди мужчин в Штутгарте состоялись в 1916-м, так что в этом году турнир отпраздновал внушительный юбилей — 110 лет! На немецком корте не смогли отличиться советские спортсмены, при этом из российских теннисистов единственным чемпионом стал Михаил Южный в 2002-м. А в 1996-м Евгений Кафельников потерпел поражение в титульной встрече.

Любопытно, что Штутгарт не всегда носил категорию ATP-250: с 1990-го по 2001-го и с 2003-го по 2008-й соревнованию принадлежал ранг «пятисотника». С 2009 года по нынешний день турнир является «250-ником», этот же статус он носил в 2002-м. Кроме того, состязания на травяном покрытии стали проводить только с 2015-го: до этого спортсмены боролись друг с другом на грунтовых кортах.

В сезоне-2026 в Штутгарт из российских спортсменов никто не заявился. 135-я ракетка мира Роман Сафиуллин попытался пробиться в основную сетку через квалификацию, но потерпел поражение в решающем сражении. Тем не менее нашему теннисисту удалось попасть на немецкое соревнование в качестве лаки-лузера.

Роман Сафиуллин Фото: Mathias Schulz/ZUMA/ТАСС

Первым соперником Сафиуллина стал 22-летний Джованни Мпетчи Перрикар. Ещё в феврале 2025-го француз находился на 29-м месте в мировой классификации, однако сейчас он едва входит в сотню рейтинга ATP и занимает только 93-ю позицию. За свою недолгую карьеру Мпетчи Перрикар успел завоевать два трофея — Лион-2024 и Базель-2024.

Счёт личных встреч между Джованни и Романом до старта их битвы был на стороне француза — 1-0. Удивительно, но эту победу над россиянином Мпетчи Перрикар одержал в первом круге Штутгарта-2025 (7:6, 3:6, 7:5). И именно на этой же стадии и на этом же соревновании теннисисты и сошлись!

Весь первый сет теннисисты шли нога в ногу, не допуская друг друга даже до брейк-пойнтов. В шестом гейме у Джованни и Романа развернулась жаркая борьба, но счёт по-прежнему оказался равным — 3:3. И только при 6:5 в пользу Мпетчи Перрикара француз добился двойного сетбола, благодаря чему забрал партию — 7:5 за 34 минуты.

Джованни, известный своей мощной подачей, исполнил в этом сете 10 эйсов, тогда как Роман — шесть. Двойных ошибок россиянин сделал больше (2), чем француз (1). Процент попадания первой подачи получился практически одинаковым, и всё же лидером по этому показателю стал Мпетчи Перрикар — 75% против 70%.

Джованни Мпетчи Перрикар Фото: Mathias Schulz/ZUMA/ТАСС

Второй сет получился ещё более затянутым, чем стартовая партия. Борьба была равной, спортсмены крепко держались за свои геймы и не допускали даже «больше» и «меньше». Тем самым дело дошло до тай-брейка, где Роман Сафиуллин оказался точнее Джованни Мпетчи Перрикара — 7:6 (7:4) за 46 минут.

В этом гейме теннисисты не допустили двойных ошибок, а вот по эйсам незыблемое лидерство завоевал француз: Джованни исполнил 10 подач навылет, в то время как Роман вообще не отметился подобным. Процент попадания первой подачи вновь оказался выше у Мпетчи Перрикара — 76% против 69%.

Третий сет сложился совершенно иначе, нежели предыдущие: с первых же минут Сафиуллин навязал агрессивный темп игры и добился брейка — 2:0, после чего закрепил его. В какой-то момент у россиянина появился шанс взять ещё одну чужую подачу, но он им не воспользовался — 4:1. В этот момент в поединок вмешалась погода, и матч перенесли на следующий день. После возобновления россиянин продолжил атаковать, и дело дошло до счёта 5:2.

Казалось, через считаные минуты матч закончится, но Романа как будто бы подменили! Наш теннисист должен был подать на поединок, однако Мпетчи Перрикар не позволил ему это сделать — 5:4. Следом спортсмены добрались до тай-брейка, где Сафиуллин оказался впереди со счётом 4:2. И после этого россиянин упустил пять геймов, а вместе с ними и матч — 5:7, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7).

Таким образом, Роман второй год подряд проиграл Мпетчи Перрикару на одной и той же стадии Штутгарта. На немецком соревновании больше не осталось российских теннисистов в основной сетке.

В этот день также играла и Анна Блинкова. Россиянка сражалась за попадание во второй круг Лондона с чемпионкой US Open — 2021 Эммой Радукану, с которой она до этого не встречалась на корте. Британка сейчас далека от былой формы: в июле 2022-го она была 10-й ракеткой мира, тогда как сейчас она занимает всего лишь 42-ю позицию. Парадоксально, но за всю карьеру Радукану завоевала только один титул — на вышеупомянутом американском мэйджоре.

Первый сет поединка теннисисток прошёл в одну калитку. И причём не в пользу Блинковой… Радукану сделала брейк на старте — 2:0, а затем уверенно взяла свою подачу — 3:0. Следом она под ноль забрала гейм Анны — 4:0, а затем ещё больше увеличила преимущество — 5:0. Под конец Эмма повесила «баранку» нашей спортсменке — 6:0 за 23 минуты.

Во втором сете британка вновь сделала брейк во втором гейме — 2:0. И тут Анна наконец-то очнулась: россиянка смогла забрать чужую подачу с первой же попытки — 2:1. Дальше спортсменки обменялись брейками — 3:2 в пользу Эммы. Блинковой удалось сравнять счёт — 3:3, но на этом её борьба закончилась. Радукану взяла свою подачу, а следом и чужую — 5:3. После чего британка уверенно поставила точку в поединке — 6:0, 6:3 за 1 час 4 минуты.

Анна Блинкова Фото: Luke Walker/Getty Images

Таким образом, Блинкова потерпела пятое поражение подряд на уровне WTA-тура, начиная с апрельского соревнования в Боготе. Тем самым в Лондоне больше не осталось россиянок в одиночном разряде.

Турниры в Штутгарте и Лондоне проходят с 8 по 14 июня. Продолжайте следить за всеми событиями на «Чемпионате».