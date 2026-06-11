«Поздравили Баста и Лазарев, не ожидала». Интервью с Миррой Андреевой после «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева пообщалась с «Чемпионатом» после первой в карьере победы на турнире «Большого шлема». Наши авторы Арина Полуянова и Андрей Панков узнали у юной чемпионки «Ролан Гаррос», как она провела утро перед финалом, над чем работала последние полгода, на что решила потратить призовые и в какой момент ощутила приближающийся успех в Париже.

Готовимся к интервью, ждём героиню. Только успели перекинуться парой фраз о предстоящем чемпионате мира, и подключилась она – как и прежде, улыбчивая, приветливая, милая. Но теперь – новая чемпионка «Ролан Гаррос». Каждая минута беседы на счету, поздравляем, получаем благодарности в ответ и начинаем разговор. С нами – Мирра Андреева (а за кадром, к нашему умилению, виляет хвостом Рэсси).

Арина Полуянова: Как прошло твоё утро перед финалом? Волнение побеждало спокойствие?

Мирра Андреева: Ощущалось волнительно, но спала я перед этим хорошо. Мама сказала, что она плохо спала, всего два часа. А я вообще спала прекрасно, часов 10, наверное.

С утра волновалась из-за того, что у нас ещё времени много было перед игрой. Матч был в 15 часов, а я пока проснулась, позавтракала, и всё это время тянулось, тянулось. Я думала: «Уже бы на корт быстрее выйти». Очень волнительно было, но со временем, с разминкой перед матчем волнение постепенно уходило.

Андрей Панков: А что-то снилось в эту ночь?

Мирра: В эту ночь, кстати, вообще ничего не снилось. До этого у меня всю неделю были какие-то яркие сны про всякое. Снилось всё подряд. Но эта ночь прямо как по щелчку пролетела.

Мирра Андреева с командой Фото: Агентство IMG

Андрей: Есть у теннисистов такое, что вы в момент матча понимаете, что точно его выиграете? Потому что, например, Матс Виландер сказал, что после 20-й минуты финала ты уже понимала, что этот матч не проиграешь. Действительно было так?

Мирра: У меня появилось такое ощущение после того, как стало 2:3 [по геймам в первом сете]. Я проиграла два гейма, а после – получилось взять свою подачу. Тогда я поняла, что вообще не хочу ни проигрывать, ни геймы больше отдавать. Я стала увереннее играть, и уже настрой был такой, чтобы выйти и победить.

Андрей: То есть уверенность появилась в этот момент матча?

Мирра: Да-да.

Андрей: А насколько долгой была тактическая подготовка к этому финалу? Неудобная соперница, как мы видели весь турнир, играет не так, как многие, и это ваш первый матч. Ты говорила, что Кончита постаралась тебя максимально подготовить. Сколько времени ушло на это? Как вы это на тренировках отрабатывали?

Мирра: После матча с Костюк мы пошли в ресторан на ужин, а там они [Майя Хвалиньска и Диана Шнайдер] как раз играли второй сет. Мы уже тогда начали смотреть, как она играет, как Диана играет, чтобы просто понять, что они обе на корте делали на этой неделе.

На следующий день на тренировке мы специально готовились именно к тому, как Майя будет играть. Попросили спарринга-левшу, чтобы он миксовал скорость, резаные, укороченные, все эти свечки. 1 час 20 минут мы провели на корте и всё это время делали то, что она делает на корте.

Кончита меня подготовила просто на все 100%. Я уже в какой-то момент думаю: «Я против какого-то монстра, наверное, буду играть» (улыбается). Что мне Кончита ни расскажет – «с этого мяча она так будет играть, с этого мяча она это сделает» – у неё как будто на всё был ответ. Я начала больше нервничать, но потом как-то успокоилась и уже нормально всё воспринимала.

Арина: Мы видели много поздравлений в социальных сетях от звёзд, но чьё внимание тебя больше всего удивило и порадовало?

Мирра: Когда мне пришло сообщение от этих двух людей, я подумала: «Вот это началась у меня жизнь публичная!» (Смеётся.) Мне написали Баста и Сергей Лазарев. От них я вообще не ожидала ничего услышать.

Андрей: Мы, кстати, рилс сделали про тебя под песню Басты.

Мирра: Да, я видела! (Улыбается.) Он как раз его в историю выставил, а потом мне в личные сообщения написал.

Арина: Роджер, случайно, не писал?

Мирра: Пока нет. Новак – да, от Роджера пока ничего не пришло. Думаю, он сильно занят своими делами, ничего страшного.

Арина: Победа на «Шлеме» – и ты сама уже ощутила – это большая ответственность и большая слава. На тебя это давит? Или ты спокойно это всё переносишь?

Мирра: Я в целом внимание люблю, поэтому для меня особо ничего не поменялось. Конечно, это первые два-три дня, до сих пор приходит много сообщений, интервью здесь, интервью там… Я поговорить очень люблю, поэтому для меня это больше за радость, что сейчас ещё внимание ко мне пришло. Не думаю, что это добавит какого-то давления.

Мирра Андреева и агент Лев Кассиль Фото: Из личного архива Мирры Андреевой

Андрей: Тебе давно все пророчили «Шлем», как только ты появилась в туре. Перед началом сезона ты ожидала, что он будет именно в этом году? Потому что Саша Зверев сказал: «Я уверен, что в этом году выиграю «Шлем». И оказался прав. У тебя было такое чувство, что именно в этом году титул придёт?

Мирра: Я на самом деле не была уверена, что «Шлем» придёт в этом году. Я не была уверена, придёт ли он вообще. Пыталась ничего себе не говорить в этом плане, мол, надо выиграть «Шлем», потому что и так очень много людей про это говорили. Думала, если и выиграю, то это случится не сейчас. Может быть, не знаю, через годик, через два. Не было такого, что я чувствовала: «Окей, всё, в этом году я выиграю «Шлем». Прямо такой уверенности, как у Саши Зверева, у меня точно не было (смеётся).

Андрей: В конце прошлого года в матче с Зигемунд ты говорила, что ненавидишь этот теннис, но немножко другой формулировкой, которую мы все любим, да? Потом у тебя был матч с Синяковой в Индиан-Уэллсе, где мы тоже сильно переживали за твоё состояние. Как удалось не сломаться, насколько велика была роль Кончиты в этом? Потому что, по-моему, она говорила: «Мы не будем отдыхать в межсезонье, будем пахать, и Мирра это точно выдержит».

Мирра: Конечно, в прошлом сезоне, в конце, было тяжело. Мне помогло то, что я перезагрузилась перед началом нового сезона. Я провела очень много времени с семьёй. Две недели я вообще ничего не делала, просто отдыхала, про теннис не думала, даже ракетку в руки не брала.

После Индиан-Уэллса особо времени погрустить не было, потому что я и пару играла на этом турнире, потом ещё надо было в Майами ехать. Благодаря тому, что я играла пару, у меня получилось переключиться от одиночки, после такого всплеска эмоций. Потом был Майами – тоже, считаю, не самый лучший турнир. Ни психологически, ни по тому, как я играла.

Решили грунтовый сезон начать с чистого листа. Была такая тяжёлая, хорошая подготовка к грунту. И начиная, получается, с апреля я играла турнир за турниром вообще без отдыха. У меня единственный выходной был после Рима, когда я приехала во Францию, перепаковала чемодан и поехала в Париж.

Арина: Уже решила, на что потратишь призовые?

Мирра: Ай, даже не знаю, что хочется, вроде всё есть… Уговариваю маму с папой купить мне ещё один набор LEGO, но они что-то пока не соглашаются (улыбается). Так что посмотрим. У меня стоят уже пять собранных наборов LEGO, всяких разных.

Андрей: А какой новый набор хочется?

Мирра: Да не знаю даже. Если решим купить, приду в магазин, выберу там один из самых больших, чтобы подольше удовольствие было. У меня уже стоят две гоночные машины «Формула-1». Может быть, ещё одну какую-нибудь из них возьму.

Андрей: Хогвартс из «Гарри Поттера»?

Мирра: Уже стоит (смеётся).

Андрей: Ты рассказывала, что часто визуализировала момент победы на «Шлеме». Что по итогу совпало, а что не совпало с фантазиями?

Мирра: Совпали эти невероятные эмоции, эйфория, адреналин, когда ты только выигрываешь турнир и понимаешь, что это «Большой шлем». Единственное, чего я не ожидала, что эти эмоции так быстро уйдут. Сейчас я уже думаю: «Так, через два дня тренироваться опять…» И уже все как будто забудут, и я тоже забываю постепенно. Казалось, будто несколько дней точно продлится эта эйфория. Но прошла пара дней, и уже возникает мысль: «Ну, выиграла, и всё».

Арина: Мы видели тебя на финале мужском. Крутые очки, во-первых.

Мирра: Спасибо (улыбается).

Мирра и Раиса Андреевы на мужском финале «Ролан Гаррос» Фото: Кадр из трансляции

Арина: А во-вторых, поделись, за кого болела.

Мирра: Я болела за Сашу Зверева, буду честна. Мы сидели над боксом Флавио Коболли, потому что это был единственный сектор, где было пять мест подряд, и мы пошли туда.

Но я болела за Сашу Зверева. Так хотела, чтобы он выиграл этот турнир «Большого шлема» наконец-то. И, мне кажется, я в конце переживала так, будто сама играла на корте, поэтому болела за него. Очень рада, что у него получилось.

Раиса Андреева, Мирра Андреева, Флавио Коболли, Алексей Ватутин Фото: Из личного архива Алексея Ватутина

Андрей: Многие, кстати, потом смеялись, когда вы выложили фотку с Коболли, как летите обратно вместе. Мол, она выиграла «Шлем», он был в финале, но у них не нашлось других мест в самолёте, кроме как эконом-класс.

Мирра: Да, но, единственное, мы сидели на аварийном ряду. У нас просто было больше мест для ног. Вот это наш бонус за такой хороший турнир.