Мирра, Шарапова и Кузнецова доказали: поражение в финале юниорского ТБШ не так и плохо

Титул Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос» заставил вспомнить, что трофеи, завоёванные на юниорских турнирах «Большого шлема», вовсе не обязательно «превращаются» в аналогичные достижения в соревнованиях среди взрослых. На юниорском уровне Андреева-младшая, напомним, остановилась в шаге от титула, проиграв в финале Australian Open — 2023 Алине Корнеевой. Как выступали другие наши теннисисты и теннисистки, добиравшиеся до финалов на обоих уровнях? Давайте вспомним историю.
Мирра вошла в элитарный клуб, в котором, помимо неё, присутствуют, в частности, Мария Шарапова и Светлана Кузнецова. Эти теннисистки тоже проигрывали в финалах юниорских мэйджоров, зато полностью реализовались на взрослом уровне. Кузнецова не добралась до титула на юниорских «Ролан Гаррос» и US Open в 2001 году, Шарапова — на Australian Open и Уимблдоне в 2002-м. А в профессионалах у них семь титулов ТБШ на двоих: пять – у Марии, два – у Светланы. Они без всяких оговорок звёзды мирового тенниса.
Все советские/российские чемпионы и финалисты юниорских ТБШ
|Сезон
|Australian Open
|«Ролан Гаррос»
|Уимблдон
|US Open
|1958
|Дмитриева (ф)
|1959
|Лейус (ч)
|1961
|Бакшеева (ч)
|1962
|Метревели (ф), Бакшеева (ч)
|1964
|Коротков (ф)
|1965
|Коротков (ч), Морозова (ч)
|1966
|Коротков (ч)
|Коротков (ч)
|1968
|Изопайтис (ф)
|1970
|Крошина (ф)
|1971
|Гранатурова (ч)
|Крошина (ч)
|1975
|Чмырёва (ч)
|Чмырёва (ч)
|1976
|Чмырёва (ч)
|1986
|Зверева (ч), Месхи (ф)
|1987
|Зверева (ч)
|Зверева (ч)
|Черкасов (ф), Зверева (ч)
|1990
|Игнатьева (ф)
|1991
|А. Медведев (ч)
|Ел. Макарова (ф)
|1998
|Петрова (ч)
|1999
|Южный (ф)
|Красноруцкая (ф)
|Красноруцкая (ч), Петрова (ф)
|2001
|Кузнецова (ф)
|Сафина (ф)
|Кузнецова (ф)
|2002
|Шарапова (ф)
|Душевина (ч), Шарапова (ф)
|Кириленко (ч)
|2003
|Чакветадзе (ф)
|2006
|Павлюченкова (ч)
|Павлюченкова (ф)
|Павлюченкова (ч)
|2007
|Павлюченкова (ч)
|2009
|Первак (ч)
|Гаврилова (ф)
|Кузнецов (ч)
|Бучина (ф)
|2010
|Гаврилова (ч), Путинцева (ф)
|2011
|Хромачёва (ф)
|2012
|Путинцева (ф)
|2014
|Куличкова (ч)
|Рублёв (ч), Касаткина (ч)
|2015
|Сафиуллин (ч)
|Калинская (ф)
|Жук (ч), Блинкова (ф)
|2016
|Потапова (ч)
|2020
|Чараева (ф)
|2021
|Э. Андреева (ф)
|2023
|Корнеева (ч), М. Андреева (ф)
|Корнеева (ч)
|Дёмин (ф)
|2026
|Тупицына (ф)
|Октябрёва (ч)
Многие другие наши финалисты-юниоры тоже добились успехов на взрослом уровне, пусть и не становились лучшими на мэйджорах. Самый яркий пример — Динара Сафина, которая уступала в финалах взрослых ТБШ, зато была первой ракеткой мира, причём даже дольше, чем Шарапова. Ирина Хромачёва нашла себя в парном разряде, где у неё 11 титулов. Анна Калинская на минувшей неделе сражалась за выход в полуфинал «Ролан Гаррос». Юлия Путинцева под флагом Казахстана трижды играла в четвертьфиналах ТБШ. Анна Чакветадзе выступала в полуфинале «Шлема», была пятой в мире, завоевала восемь титулов. Лейла Месхи доходила до четвертьфинала на ТБШ, располагалась на подступах к топ-10, пять раз поднимала над головой трофеи. Андрей Черкасов трижды выходил в топ-8 на «Шлемах», был 13-й ракеткой мира, завоевал два титула. Наконец, Михаил Южный принёс России Кубок Дэвиса.
Из теннисистов ещё более ранних времён можно выделить финалиста Уимблдона-1973 Александра Метревели и 18-кратную чемпионку страны по теннису Анну Дмитриеву.
А многие наши чемпионы юниорских ТБШ либо остались где-то на подступах к элите, либо вообще не реализовали свой потенциал. Лина Красноруцкая успела побывать 25-й ракеткой мира, в парах завоевала один титул и вышла в полуфинал Уимблдона-2003, а в миксте добралась до финала US Open — 2003, после чего завершила карьеру в 2005 году из-за болезни. Ксения Первак взяла лишь один титул на уровне WTA, в 2011 году вышла в четвёртый круг Уимблдона и побывала 37-й ракеткой мира. Елизавета Куличкова лишь раз побывала в третьем круге ТБШ (AO-2016) и не поднималась выше 87-го места в рейтинге. Софья Жук добиралась до 116-го места в рейтинге.
Софья Жук
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
Есть и более успешные примеры, однако эти теннисисты на звёздный уровень не вышли. Тоомас Лейус пробился в четвертьфинал «Ролан Гаррос» в 1965 году, в парах дважды доходил до четвертьфиналов мэйджоров, а в миксте вместе с Винни Шоу дошёл до финала «РГ»-1971. Владимир Коротков однажды дошёл до третьего круга взрослого мэйджора — на Уимблдоне в 1968 году, а вот на Олимпиаде-1968 в Мехико блеснул. Тогда теннис входил в программу как показательный вид спорта, и в парном разряде Коротков дошёл до полуфинала, выиграв таким образом бронзу, а в миксте вместе с уроженкой Риги Зайгой Янсоне взял золото.
Елена Гранатурова за карьеру завоевала три титула в одиночном разряде и один — в парном. На ТБШ выступила лишь раз, проиграв в первом круге Уимблдона-1975. Марина Крошина не проходила дальше третьего круга на «Шлемах», зато семь раз становилась чемпионкой СССР. Андрей Кузнецов не поднимался выше 39-го места в рейтинге ATP, но в течение 43 недель был первой ракеткой России. Роман Сафиуллин после спада в карьере пытается вернуться в тур.
Роман Сафиуллин
Фото: Ishika Samant/Getty Images
Галина Бакшеева в одиночном разряде дважды доходила до четвёртого круга на ТБШ, а в парном — дважды до четвертьфинала. Бакшеева была 13-кратной чемпионкой СССР, в том числе дважды — в одиночном разряде. Наталья Чмырёва на Australian Open — 1975 дошла до полуфинала, где проиграла Мартине Навратиловой, ставшей легендой тенниса. Трижды становилась чемпионкой СССР (по разу в одиночном разряде, в парном и в миксте).
Вера Душевина завоевала лишь один титул на уровне WTA и не поднималась выше 31-го места в рейтинге. Её лучший результат на ТБШ — выход в четвёртый круг AO-2005. В парах Вера взяла два титула и дошла до четвертьфинала Уимблдона-2005, а в миксте побывала в полуфинале Уимблдона-2014. А ещё Душевина выиграла Кубок Федерации — 2005 в составе сборной России. Дарья Гаврилова, перешедшая под флаг Австралии, не поднималась выше 20-й строчки в рейтинге WTA. Анастасия Потапова, ныне уже австрийка, пока никак не может пробиться в четвертьфинал «Шлема». Да и карьера Алины Корнеевой всё не выйдет на должный уровень — тут и травмы тоже мешают.
Разумеется, есть и обратные случаи. Их меньше, но на то они и контрпримеры. Андрей Медведев завоевал за карьеру 11 титулов на уровне ATP и был четвёртой ракеткой мира, уже под украинским флагом. Особенно ярко выступил Андрей на «Ролан Гаррос» 1999 года, где дошёл до финала. Андрей Рублёв завоевал уже 17 титулов в ATP. Ольга Морозова взяла восемь трофеев и добиралась до третьей строчки в рейтинге. В 1974 году она дважды выходила в финал ТБШ — на «Ролан Гаррос» и на Уимблдоне. В парном разряде Морозова, на счету которой 16 титулов, всё-таки взяла «Шлем», а именно «Ролан Гаррос» — 1974.
Ольга Морозова
Фото: Hulton Archive/Getty Images
Наталья Зверева отлично выступала в одиночном разряде и невероятно здорово — в парном. В личных турнирах на счету Зверевой четыре титула WTA и выход в финал «Ролан Гаррос» 1988 года. Она была пятой ракеткой мира. В парах же Наталья — 18-кратная чемпионка ТБШ, трёхкратная победительница Итогового турнира, чемпионка 80 турниров WTA! Надежда Петрова в одиночном разряде завоевала 13 титулов и добиралась до третьего места в рейтинге WTA. Также она двукратная полуфиналистка «Ролан Гаррос». В парах Надежда выступала ещё успешнее: она завоевала 24 титула, дважды доходила до финала ТБШ и дважды выигрывала Итоговый турнир — в 2004 и 2012 годах. Также Петрова — бронзовый призёр Олимпиады-2012 в парном разряде. Мария Кириленко, бывшая 10-я ракетка мира, трижды доходила до четвертьфиналов мэйджоров. На её счету шесть титулов WTA. В парах Мария выступала успешнее: она выиграла Итоговый-2012, дважды доходила до финала ТБШ и завоевала 12 титулов. Также она бронзовый призёр Олимпиады-2012 в парном разряде.
Мария Кириленко
Фото: Michael Dodge/Getty Images
Анастасия Павлюченкова в 2021 году добралась до финала «Ролан Гаррос», где проиграла Барборе Крейчиковой. Всего у Павлюченковой, бывшей 11-й ракетки мира, 12 титулов на уровне WTA. В парах она взяла ещё шесть титулов, а в миксте стала олимпийской чемпионкой Токио-2020 — вместе с Андреем Рублёвым. А ещё Анастасия — победитель Кубка Билли Джин Кинг 2021 года. Дарья Касаткина в 2022 году, задолго до перехода под флаг Австралии, дошла до полуфинала «Ролан Гаррос». Пока это высшее достижение Дарьи на мэйджорах. Как и Павлюченкова, Касаткина в составе сборной России выиграла Кубок Билли Джин Кинг в 2021 году.
Наконец, не все наши финалисты юниорских ТБШ были успешны на взрослом уровне. Елена Изопайтис, Татьяна Игнатьева, Елена Макарова, Яна Бучина не были заметны в WTA. Однако правил без исключений не бывает. И примеры Мирры Андреевой, Марии Шараповой и Светланы Кузнецовой должны воодушевлять Екатерину Тупицыну, Эрику Андрееву, Алину Чараеву, Анну Блинкову и Ярослава Дёмина, которые ещё не сказали своего слова в ATP и WTA.
Из всего этого напрашивается парадоксальный вывод: лучше проиграть в финале юниорского ТБШ, чем выиграть его! Российские теннисисты и теннисистки, вообще говоря, лучше выступают на взрослом уровне, если уступают в матче за юниорский трофей, чем в том случае, если берут его. Конечно, специально проигрывать в финалах не надо. Но тенденцию нельзя не заметить.