Мирра, Шарапова и Кузнецова доказали: поражение в финале юниорского ТБШ не так и плохо

Титул Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос» заставил вспомнить, что трофеи, завоёванные на юниорских турнирах «Большого шлема», вовсе не обязательно «превращаются» в аналогичные достижения в соревнованиях среди взрослых. На юниорском уровне Андреева-младшая, напомним, остановилась в шаге от титула, проиграв в финале Australian Open — 2023 Алине Корнеевой. Как выступали другие наши теннисисты и теннисистки, добиравшиеся до финалов на обоих уровнях? Давайте вспомним историю.

Мирра вошла в элитарный клуб, в котором, помимо неё, присутствуют, в частности, Мария Шарапова и Светлана Кузнецова. Эти теннисистки тоже проигрывали в финалах юниорских мэйджоров, зато полностью реализовались на взрослом уровне. Кузнецова не добралась до титула на юниорских «Ролан Гаррос» и US Open в 2001 году, Шарапова — на Australian Open и Уимблдоне в 2002-м. А в профессионалах у них семь титулов ТБШ на двоих: пять – у Марии, два – у Светланы. Они без всяких оговорок звёзды мирового тенниса.

Все советские/российские чемпионы и финалисты юниорских ТБШ

Сезон Australian Open «Ролан Гаррос» Уимблдон US Open 1958 Дмитриева (ф) 1959 Лейус (ч) 1961 Бакшеева (ч) 1962 Метревели (ф), Бакшеева (ч) 1964 Коротков (ф) 1965 Коротков (ч), Морозова (ч) 1966 Коротков (ч) Коротков (ч) 1968 Изопайтис (ф) 1970 Крошина (ф) 1971 Гранатурова (ч) Крошина (ч) 1975 Чмырёва (ч) Чмырёва (ч) 1976 Чмырёва (ч) 1986 Зверева (ч), Месхи (ф) 1987 Зверева (ч) Зверева (ч) Черкасов (ф), Зверева (ч) 1990 Игнатьева (ф) 1991 А. Медведев (ч) Ел. Макарова (ф) 1998 Петрова (ч) 1999 Южный (ф) Красноруцкая (ф) Красноруцкая (ч), Петрова (ф) 2001 Кузнецова (ф) Сафина (ф) Кузнецова (ф) 2002 Шарапова (ф) Душевина (ч), Шарапова (ф) Кириленко (ч) 2003 Чакветадзе (ф) 2006 Павлюченкова (ч) Павлюченкова (ф) Павлюченкова (ч) 2007 Павлюченкова (ч) 2009 Первак (ч) Гаврилова (ф) Кузнецов (ч) Бучина (ф) 2010 Гаврилова (ч), Путинцева (ф) 2011 Хромачёва (ф) 2012 Путинцева (ф) 2014 Куличкова (ч) Рублёв (ч), Касаткина (ч) 2015 Сафиуллин (ч) Калинская (ф) Жук (ч), Блинкова (ф) 2016 Потапова (ч) 2020 Чараева (ф) 2021 Э. Андреева (ф) 2023 Корнеева (ч), М. Андреева (ф) Корнеева (ч) Дёмин (ф) 2026 Тупицына (ф) Октябрёва (ч)

Многие другие наши финалисты-юниоры тоже добились успехов на взрослом уровне, пусть и не становились лучшими на мэйджорах. Самый яркий пример — Динара Сафина, которая уступала в финалах взрослых ТБШ, зато была первой ракеткой мира, причём даже дольше, чем Шарапова. Ирина Хромачёва нашла себя в парном разряде, где у неё 11 титулов. Анна Калинская на минувшей неделе сражалась за выход в полуфинал «Ролан Гаррос». Юлия Путинцева под флагом Казахстана трижды играла в четвертьфиналах ТБШ. Анна Чакветадзе выступала в полуфинале «Шлема», была пятой в мире, завоевала восемь титулов. Лейла Месхи доходила до четвертьфинала на ТБШ, располагалась на подступах к топ-10, пять раз поднимала над головой трофеи. Андрей Черкасов трижды выходил в топ-8 на «Шлемах», был 13-й ракеткой мира, завоевал два титула. Наконец, Михаил Южный принёс России Кубок Дэвиса.

Из теннисистов ещё более ранних времён можно выделить финалиста Уимблдона-1973 Александра Метревели и 18-кратную чемпионку страны по теннису Анну Дмитриеву.

А многие наши чемпионы юниорских ТБШ либо остались где-то на подступах к элите, либо вообще не реализовали свой потенциал. Лина Красноруцкая успела побывать 25-й ракеткой мира, в парах завоевала один титул и вышла в полуфинал Уимблдона-2003, а в миксте добралась до финала US Open — 2003, после чего завершила карьеру в 2005 году из-за болезни. Ксения Первак взяла лишь один титул на уровне WTA, в 2011 году вышла в четвёртый круг Уимблдона и побывала 37-й ракеткой мира. Елизавета Куличкова лишь раз побывала в третьем круге ТБШ (AO-2016) и не поднималась выше 87-го места в рейтинге. Софья Жук добиралась до 116-го места в рейтинге.

Софья Жук Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Есть и более успешные примеры, однако эти теннисисты на звёздный уровень не вышли. Тоомас Лейус пробился в четвертьфинал «Ролан Гаррос» в 1965 году, в парах дважды доходил до четвертьфиналов мэйджоров, а в миксте вместе с Винни Шоу дошёл до финала «РГ»-1971. Владимир Коротков однажды дошёл до третьего круга взрослого мэйджора — на Уимблдоне в 1968 году, а вот на Олимпиаде-1968 в Мехико блеснул. Тогда теннис входил в программу как показательный вид спорта, и в парном разряде Коротков дошёл до полуфинала, выиграв таким образом бронзу, а в миксте вместе с уроженкой Риги Зайгой Янсоне взял золото.

Елена Гранатурова за карьеру завоевала три титула в одиночном разряде и один — в парном. На ТБШ выступила лишь раз, проиграв в первом круге Уимблдона-1975. Марина Крошина не проходила дальше третьего круга на «Шлемах», зато семь раз становилась чемпионкой СССР. Андрей Кузнецов не поднимался выше 39-го места в рейтинге ATP, но в течение 43 недель был первой ракеткой России. Роман Сафиуллин после спада в карьере пытается вернуться в тур.

Роман Сафиуллин Фото: Ishika Samant/Getty Images

Галина Бакшеева в одиночном разряде дважды доходила до четвёртого круга на ТБШ, а в парном — дважды до четвертьфинала. Бакшеева была 13-кратной чемпионкой СССР, в том числе дважды — в одиночном разряде. Наталья Чмырёва на Australian Open — 1975 дошла до полуфинала, где проиграла Мартине Навратиловой, ставшей легендой тенниса. Трижды становилась чемпионкой СССР (по разу в одиночном разряде, в парном и в миксте).

Вера Душевина завоевала лишь один титул на уровне WTA и не поднималась выше 31-го места в рейтинге. Её лучший результат на ТБШ — выход в четвёртый круг AO-2005. В парах Вера взяла два титула и дошла до четвертьфинала Уимблдона-2005, а в миксте побывала в полуфинале Уимблдона-2014. А ещё Душевина выиграла Кубок Федерации — 2005 в составе сборной России. Дарья Гаврилова, перешедшая под флаг Австралии, не поднималась выше 20-й строчки в рейтинге WTA. Анастасия Потапова, ныне уже австрийка, пока никак не может пробиться в четвертьфинал «Шлема». Да и карьера Алины Корнеевой всё не выйдет на должный уровень — тут и травмы тоже мешают.

Разумеется, есть и обратные случаи. Их меньше, но на то они и контрпримеры. Андрей Медведев завоевал за карьеру 11 титулов на уровне ATP и был четвёртой ракеткой мира, уже под украинским флагом. Особенно ярко выступил Андрей на «Ролан Гаррос» 1999 года, где дошёл до финала. Андрей Рублёв завоевал уже 17 титулов в ATP. Ольга Морозова взяла восемь трофеев и добиралась до третьей строчки в рейтинге. В 1974 году она дважды выходила в финал ТБШ — на «Ролан Гаррос» и на Уимблдоне. В парном разряде Морозова, на счету которой 16 титулов, всё-таки взяла «Шлем», а именно «Ролан Гаррос» — 1974.

Ольга Морозова Фото: Hulton Archive/Getty Images

Наталья Зверева отлично выступала в одиночном разряде и невероятно здорово — в парном. В личных турнирах на счету Зверевой четыре титула WTA и выход в финал «Ролан Гаррос» 1988 года. Она была пятой ракеткой мира. В парах же Наталья — 18-кратная чемпионка ТБШ, трёхкратная победительница Итогового турнира, чемпионка 80 турниров WTA! Надежда Петрова в одиночном разряде завоевала 13 титулов и добиралась до третьего места в рейтинге WTA. Также она двукратная полуфиналистка «Ролан Гаррос». В парах Надежда выступала ещё успешнее: она завоевала 24 титула, дважды доходила до финала ТБШ и дважды выигрывала Итоговый турнир — в 2004 и 2012 годах. Также Петрова — бронзовый призёр Олимпиады-2012 в парном разряде. Мария Кириленко, бывшая 10-я ракетка мира, трижды доходила до четвертьфиналов мэйджоров. На её счету шесть титулов WTA. В парах Мария выступала успешнее: она выиграла Итоговый-2012, дважды доходила до финала ТБШ и завоевала 12 титулов. Также она бронзовый призёр Олимпиады-2012 в парном разряде.

Мария Кириленко Фото: Michael Dodge/Getty Images

Анастасия Павлюченкова в 2021 году добралась до финала «Ролан Гаррос», где проиграла Барборе Крейчиковой. Всего у Павлюченковой, бывшей 11-й ракетки мира, 12 титулов на уровне WTA. В парах она взяла ещё шесть титулов, а в миксте стала олимпийской чемпионкой Токио-2020 — вместе с Андреем Рублёвым. А ещё Анастасия — победитель Кубка Билли Джин Кинг 2021 года. Дарья Касаткина в 2022 году, задолго до перехода под флаг Австралии, дошла до полуфинала «Ролан Гаррос». Пока это высшее достижение Дарьи на мэйджорах. Как и Павлюченкова, Касаткина в составе сборной России выиграла Кубок Билли Джин Кинг в 2021 году.

Наконец, не все наши финалисты юниорских ТБШ были успешны на взрослом уровне. Елена Изопайтис, Татьяна Игнатьева, Елена Макарова, Яна Бучина не были заметны в WTA. Однако правил без исключений не бывает. И примеры Мирры Андреевой, Марии Шараповой и Светланы Кузнецовой должны воодушевлять Екатерину Тупицыну, Эрику Андрееву, Алину Чараеву, Анну Блинкову и Ярослава Дёмина, которые ещё не сказали своего слова в ATP и WTA.

Из всего этого напрашивается парадоксальный вывод: лучше проиграть в финале юниорского ТБШ, чем выиграть его! Российские теннисисты и теннисистки, вообще говоря, лучше выступают на взрослом уровне, если уступают в матче за юниорский трофей, чем в том случае, если берут его. Конечно, специально проигрывать в финалах не надо. Но тенденцию нельзя не заметить.