Серену теперь ждут на Уимблдоне! Уильямс вернулась в тур после долгой паузы и всех изумила

Легендарная американка не выходила на корт почти четыре года, а теперь одержала первую победу в паре с юной канадкой Мбоко.

Серена Уильямс всё-таки вернулась в тур – в 44 года! Последний раз легендарная американка выходила на корт на US Open — 2022, где в третьем круге уступила австралийке Айле Томлянович. Теперь же, спустя почти четыре года, 23-кратная чемпионка ТБШ выиграла первый матч после возобновления карьеры. Правда, пока не в одиночном, а в парном разряде. Рассказываем, как прошёл камбэк Серены и какой была реакция теннисного мира на него.

О возвращении Уильямс в теннис заговорили в декабре 2025 года, когда появилась информация, что американка попала в пул допинг-тестирования. Известный журналист Бен Ротенберг рассказывал, что Серена подала заявку ещё в августе 2025-го, чтобы выступить на US Open, однако спортсменке не удалось так быстро восстановиться в специальной системе.

Американка в соцсетях быстро отреагировала на эти домыслы и опровергла камбэк. «Боже, ребята, я НЕ возвращаюсь. То, как разлетелись эти слухи — просто безумие», — заявила Уильямс-младшая. При этом в январе 2026 года теннисистка побывала на проекте Today Show, где на вопрос ведущей о возобновлении карьеры дала пространный ответ. «Посмотрим, что будет. Это ни да, ни нет. Я не знаю, я просто посмотрю, что произойдёт», — сказала Серена в эфире шоу.

Казалось, история на этом поутихнет, но не тут-то было. В мае авторитетное британское издание The Telegraph сообщило, что 23-кратная чемпионка ТБШ планирует принять участие в соревновании категории WTA-500 в Лондоне. Но не в одиночном разряде, как предполагали некоторые болельщики, а в паре – с 19-летней канадкой Викторией Мбоко, располагающейся на девятой строчке в мировой классификации.

И так оно и случилось! Спортсменки действительно появились в листе участниц и оставалось только дождаться их первого матча. Юная канадка накануне старта турнира поделилась ожиданиями от игры в дуэте с легендарной американкой. «Серена написала мне, когда я выступала в Страсбурге, спросив, хочу ли сыграть здесь в паре. У меня тогда не было партнёра, так что я ответила: «Конечно, почему бы и нет, это довольно круто». Я слышала информацию о её возвращении, однако не знала подробностей того, что она собирается делать. Очень волнительно играть с ней, с нетерпением этого жду. Провести с ней время на корте было бы удовольствием.

Мне кажется, я многому могу у неё научиться, но одновременно мы можем получить много удовольствия, играя в паре. Очень восхищаюсь ею и рада выйти на корт вместе. С детства Серена была моим кумиром, я смотрела её вживую и по ТВ. Учиться у неё — это здорово для меня. Мы будем делить корт в соревновательной обстановке, так что я смогу видеть, как она думает на корте. Она отлично бьёт. У неё такое великолепное владение мячом. Это дар свыше. По-моему, она готова. Тренировалась с ней, и она бьёт мощно, хорошо готова физически», — приводит слова Мбоко пресс-служба турнира.

Уильямс тоже не удержалась от тёплых слов в адрес напарницы, даже заявив, что Виктория напомнила ей себя в плане воли к победе. «Помню, как видела её игру в Монреале, тот турнир она выиграла. Меня очень впечатлила её игра, впечатлило её отношение, больше всего мне понравилось, что в следующий раз, когда она выступила, снова продолжила побеждать. Тогда я подумала: «Хорошо, мне это нравится». Она очень напомнила меня саму: иногда выигрываешь турнир, а затем у тебя бывает небольшое падение, что тоже нормально. Однако мне понравилось, что у неё были этот импульс, эта решимость.

Я видела, как она время от времени играла в парном разряде, было сложно, потому что это важное решение, это не было спонтанным решением в последний момент, но всё же это было решение, принятое в последний момент. Поэтому подумала: «С кем же я буду играть теперь?» Решение было принято давно, но я действительно не подтверждала его почти до самого конца», — приводит слова Уильямс Punto de Break.

Серена Уильямс и Виктория Мбоко Фото: Paul Harding/Getty Images

Кроме того, Серена ответила на вопрос, планирует ли она играть в одиночном разряде. Теннисистка также трогательно рассказала, что на камбэк во многом повлияли её дочери — Адира и Олимпия. «Весь этот процесс… в данный момент я не оказываю на себя никакого давления. Давления у меня уже было в избытке, так что сейчас для меня это действительно больше… не знаю, здесь много составляющих. Речь о том, чтобы мои дети могли видеть, как я играю. Олимпия уже немного подросла, Адире пока ещё очень мало лет, но всё равно это особенные моменты. Всегда хочется показать лучшее, быть на самом высоком уровне.

Возможно, получить шанс сделать это в последний раз. Это звучит здорово и волнительно. Что касается одиночного разряда, не могу сказать ни да, ни нет. Сейчас — нет. Чувствую, что, вероятно, мне нужно немного больше потренироваться, если захочу играть в одиночном разряде, посмотрим, смогу ли я этого добиться. Это не мой путь сейчас», — приводит слова Уильямс Punto de Break.

Американско-канадский дуэт получил уайлд-кард на травяной «пятисотник» и попал в нижнюю часть сетки. На старте турнира Мбоко и Уильямс-младшая сошлись с третьими сеяными Николь Меликар-Мартинес и Эрин Рутлифф. В итоге Серена и Виктория закрыли опытных парниц всего за 1 час 32 минуты и вышли в четвертьфинал — 7:6, 6:2. Дальше теннисисткам предстоит сражение с Лейлой Фернандес и Лаурой Зигемунд.

В послематчевом интервью 23-кратная чемпионка ТБШ с долей иронии ответила на вопрос корреспондента о причинах возвращения в профессиональный теннис. «Ох, я не знаю… Мне было больше нечего делать. Я просто устала сидеть дома. Сейчас лето, дети не ходят в школу, поэтому почему нет (смеётся)», — сказала Уильямс в беседе на корте.

А ещё Серена поделилась мыслями об игре в дуэте с Викторией, сделав комплимент напарнице. «Мне кажется, Вики играет отлично. А вот мне нужно срочно разобраться с приёмом к следующему матчу (смеётся). На тренировках я всё принимала, а сегодня на корте было немного стыдно. Хорошая новость в том, что я могу играть намного лучше», — заявила спортсменка.

У Мбоко и Уильямс также произошёл забавный диалог во время интервью на корте.

Серена: Мы отлично провели время. Но нам точно есть над чем работать (смеётся).

Мбоко: По ходу матча мы много раз переглядывались и думали: «Это можно было сделать гораздо лучше».

Серена: Да! Или: «О боже, как стыдно… Я правда не попала туда мячом? Серьёзно?» (Смеётся.)

Мбоко: Атмосфера была классная, но мы старались смотреть на вещи реалистично. То я, то Серена по два раза не принимали подачу, и мы такие: «Чёрт, какие же мы слабые (смеётся)».

Спортивный мир с интересом наблюдал за возвращением в тур 23-кратный чемпионки ТБШ. Так, американская горнолыжница Линдси Вонн сразу после матча поздравила Уильямс с первой победой после камбэка. «Поздравляю, Серена! Так горжусь тобой! Великая вернулась!» — сказала олимпийская чемпионка 2010 года в Ванкувере в видео, опубликованном пресс-службой тура WTA в соцсетях. При этом Линдси лично присутствовала на матче Серены в Лондоне.

«Невообразимо, что Серена Уильямс одержала победу в матче на турнире WTA за месяц до 28-й годовщины её первого трофея на ТБШ (Уимблдон, микст)!» — восхитился журналист Адам Аддикотт.

«Абсолютно бесценно! Какой момент для тенниса!» — написал в соцсетях аккаунт Tennis Channel о возвращении Уильямс.

«В целом выступление Мбоко и Уильямс выглядело хорошо, но меня позабавило, что Серена отчитала себя за игру на приёме в послематчевом интервью», — отметил знаменитый журналист Бен Ротенберг.

«После просмотра этого матча я буду ШОКИРОВАН, если Уильямс не сыграет в одиночном разряде на Уимблдоне! Серена выглядела ОТЛИЧНО» — заявил известный журналист Жозе Моргаду.

Серена Уильямс Фото: Paul Harding/Getty Images

«Величайшая! С возвращением в тур, королева», — отреагировал на камбэк Серены аккаунт The Tennis Letter в соцсетях.

«Королева вернулась! И, похоже, жажда побед осталась такой же сильной, как и всегда», — написали обозреватели издания Ubitennis.

Возобновление карьеры у Серены определённо получилось ярким. Остаётся только ждать дальнейших матчей американки и предполагать, что она всё-таки появится на Уимблдоне. При этом уже скоро Уильямс выступит на ещё одном турнире — «пятисотнике» в Берлине, который пройдёт с 15 по 21 июня. «Теннисная икона возвращается! Мы с нетерпением ждём возможности поприветствовать легенду на нашем травяном корте», — говорится в заявлении пресс-службы соревнований. Однако не сообщается, сыграет Серена в одиночном разряде или в парном.

Парный турнир в Лондоне проходит с 9 по 14 июня. Продолжайте следить за всеми событиями на «Чемпионате».