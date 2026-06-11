Медведев из-за дождя не завершил первый матч на траве! Его соперник — 779-я ракетка мира

В четверг, 11 июня, разыгрывались путёвки в четвертьфинал соревнования категории ATP-250 в Хертогенбосхе. Среди спортсменов, боровшихся за попадание в эту стадию, был и лидер российского тенниса Даниил Медведев. Но обо всём по порядку.

Нидерландский турнир проходит с 1990-го, и за это время наши спортсмены успели несколько раз вписать себя в историю. В дебютный год существования соревнования до титульной встречи добрался советский теннисист Александр Волков, однако завоевать трофей он не смог. Из представителей России финалистом Хертогенбосха стал Даниил Медведев в 2022-м, тогда как Дмитрию Турсунову в 2011-м удалось поднять над головой чемпионский кубок.

Даниил Медведев с трофеем финалиста Хертогенбосха-2022 Фото: BSR Agency/Getty Images

В текущем розыгрыше турнира из отечественных спортсменов в основную сетку попал только Даниил Медведев. Примечательно, что представители России не стали заявляться в квалификационный отбор. В Хертогенбосхе чемпион US Open — 2021 получил третий номер посева, благодаря чему пропустил стартовый круг, как и остальные теннисисты, входящие в топ-4 высокорейтинговых участников.

Первым соперником Медведева стал обладатель уайлд-кард Тейс Богард. 17-летний теннисист в мировой классификации сейчас занимает наивысшую для себя позицию — 779-е место. За свою недолгую карьеру представитель Нидерландов не успел завоевать ни одного титула даже на уровне ITF, тогда как по юниорам он является обладателем 15 трофеев.

На турнирах категории ATP Богард принимал участие всего дважды, причём оба раза – на домашних для себя соревнованиях. В основную сетку Роттердама-2026 теннисист попал в качестве лаки-лузера и проиграл в первом же круге трёхкратному чемпиону ТБШ Стэну Вавринке (3:6, 4:6), а вот организаторы Хертогенбосха-2026 решили не отправлять Тейса в квалификацию и дали ему специальное приглашение.

В первом круге Хертогенбосха хозяин кортов неожиданно одолел китайца У Ибина, занимающего 101-ю позицию в рейтинге. Почти два часа (1 час 56 минут) Богард боролся с соперником и впервые в карьере выиграл матч на уровне тура — 6:3, 2:6, 6:4. Таким образом, Тейс стал всего лишь вторым теннисистом, родившимся в 2008 году, которому удалось одержать победу в матче на соревновании категории ATP.

Тейс Богард Фото: Rene Nijhuis/MB Media/Getty Images

Накануне сражения с Медведевым Богард на пресс-конференции поделился ожиданиями от встречи и даже заявил, что считает россиянина великим игроком. «Матч с Даниилом тут, в Нидерландах, при местных болельщиках – особое для меня чувство. Планирую как можно лучше подготовиться – посмотрим, что получится. Тот факт, что до этого я уже тренировался с Даниилом, безусловно, мне в плюс. Могу у него многому поучиться, потому что он, конечно, великий игрок и бывшая первая ракетка мира. На тренировках вижу, насколько он точен в каждом ударе – это то, что у него определённо можно почерпнуть», — цитирует Тейса официальный сайт АТР.

Теннисисты быстро вошли в игру и уверенно взяли по одной своей подаче — 1:1. Дальше Медведев пробил оборону соперника, благодаря чему сделал брейк — 2:1. И следом закрепил его — 3:1. В седьмом гейме Даниил добрался до одного брейк-пойнта, однако Богард не дал нашему теннисисту ещё больше увеличить преимущество — 4:3. Следом россиянин уверенно отподавал — 5:3 — и поставил победную точку в партии на приёме — 6:3 за 34 минуты.

Даниил Медведев Фото: Rene Nijhuis/MB Media/Getty Images

По проценту попадания первой подачи юный Тейс обошёл опытного соперника — 74% против 62%. При этом двойных ошибок представитель Нидерландов допустил больше (2), чем россиянин (1). Лидером по эйсам в этом сете стал Медведев: два у Даниила и один — у Богарда.

Казалось, что россиянин быстро разделается с 17-летним Богардом, но не тут-то было! В первом же гейме второй партии Тейс получил шанс взять подачу Медведева, и со второй попытки ему это удалось сделать — 0:1. Брейк представитель Нидерландов тоже подтвердил без особых проблем — 0:2. В четвёртом гейме Даниил добрался до двойного брейк-пойнта, но соперник выстоял — 1:3. Далее Медведев под ноль отподавал — 2:3.

И на этом игра в этот день закончилась: пошёл сильный дождь, из-за чего поединок остановили и накрыли корт брезентом. Спустя пару часов организаторы турнира объявили, что сражение спортсменов продолжится в пятницу, 12 июня, в 13:30 мск. Отметим, что по расписанию все четвертьфинальные матчи должны завершиться в этот же день.

За пять геймов второго сета теннисисты успели исполнить по два эйса. Даниил допустил одну двойную ошибку, а вот Тейс такой оплошности себе не позволил. По проценту попадания первой подачи Богард и Медведев практически сравнялись 64% у представителя Нидерландов и 60% — у россиянина.

Турнир в Хертогенбосхе проходит с 8 по 14 июня. Продолжайте следить за всеми событиями на «Чемпионате».