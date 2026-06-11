Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Даниил Медведев на турнире в Хертогенбосхе-2026: кто соперник Тейс Богард, история встреч, статистика, сетка, перенос из-за дождя

Медведев из-за дождя не завершил первый матч на траве! Его соперник — 779-я ракетка мира
Маргарита Сальникова
Даниил Медведев
Комментарии
Даниил борется с 17-летним нидерландцем за четвертьфинал Хертогенбосха.

В четверг, 11 июня, разыгрывались путёвки в четвертьфинал соревнования категории ATP-250 в Хертогенбосхе. Среди спортсменов, боровшихся за попадание в эту стадию, был и лидер российского тенниса Даниил Медведев. Но обо всём по порядку.

Материалы по теме
Где сыграют Мирра, Медведев и Шнайдер в июне. Расписание турниров месяца
Где сыграют Мирра, Медведев и Шнайдер в июне. Расписание турниров месяца

Нидерландский турнир проходит с 1990-го, и за это время наши спортсмены успели несколько раз вписать себя в историю. В дебютный год существования соревнования до титульной встречи добрался советский теннисист Александр Волков, однако завоевать трофей он не смог. Из представителей России финалистом Хертогенбосха стал Даниил Медведев в 2022-м, тогда как Дмитрию Турсунову в 2011-м удалось поднять над головой чемпионский кубок.

Даниил Медведев с трофеем финалиста Хертогенбосха-2022

Даниил Медведев с трофеем финалиста Хертогенбосха-2022

Фото: BSR Agency/Getty Images

В текущем розыгрыше турнира из отечественных спортсменов в основную сетку попал только Даниил Медведев. Примечательно, что представители России не стали заявляться в квалификационный отбор. В Хертогенбосхе чемпион US Open — 2021 получил третий номер посева, благодаря чему пропустил стартовый круг, как и остальные теннисисты, входящие в топ-4 высокорейтинговых участников.

ATP-250. Хертогенбосх-2026. Турнирная сетка

Первым соперником Медведева стал обладатель уайлд-кард Тейс Богард. 17-летний теннисист в мировой классификации сейчас занимает наивысшую для себя позицию — 779-е место. За свою недолгую карьеру представитель Нидерландов не успел завоевать ни одного титула даже на уровне ITF, тогда как по юниорам он является обладателем 15 трофеев.

Материалы по теме
Медведев седьмой раз проиграл в 1-м круге «РГ»! Даниил не справился с 97-й ракеткой мира
Медведев седьмой раз проиграл в 1-м круге «РГ»! Даниил не справился с 97-й ракеткой мира

На турнирах категории ATP Богард принимал участие всего дважды, причём оба раза – на домашних для себя соревнованиях. В основную сетку Роттердама-2026 теннисист попал в качестве лаки-лузера и проиграл в первом же круге трёхкратному чемпиону ТБШ Стэну Вавринке (3:6, 4:6), а вот организаторы Хертогенбосха-2026 решили не отправлять Тейса в квалификацию и дали ему специальное приглашение.

В первом круге Хертогенбосха хозяин кортов неожиданно одолел китайца У Ибина, занимающего 101-ю позицию в рейтинге. Почти два часа (1 час 56 минут) Богард боролся с соперником и впервые в карьере выиграл матч на уровне тура — 6:3, 2:6, 6:4. Таким образом, Тейс стал всего лишь вторым теннисистом, родившимся в 2008 году, которому удалось одержать победу в матче на соревновании категории ATP.

Тейс Богард

Тейс Богард

Фото: Rene Nijhuis/MB Media/Getty Images

Накануне сражения с Медведевым Богард на пресс-конференции поделился ожиданиями от встречи и даже заявил, что считает россиянина великим игроком. «Матч с Даниилом тут, в Нидерландах, при местных болельщиках – особое для меня чувство. Планирую как можно лучше подготовиться – посмотрим, что получится. Тот факт, что до этого я уже тренировался с Даниилом, безусловно, мне в плюс. Могу у него многому поучиться, потому что он, конечно, великий игрок и бывшая первая ракетка мира. На тренировках вижу, насколько он точен в каждом ударе – это то, что у него определённо можно почерпнуть», — цитирует Тейса официальный сайт АТР.

Теннисисты быстро вошли в игру и уверенно взяли по одной своей подаче — 1:1. Дальше Медведев пробил оборону соперника, благодаря чему сделал брейк — 2:1. И следом закрепил его — 3:1. В седьмом гейме Даниил добрался до одного брейк-пойнта, однако Богард не дал нашему теннисисту ещё больше увеличить преимущество — 4:3. Следом россиянин уверенно отподавал — 5:3 — и поставил победную точку в партии на приёме — 6:3 за 34 минуты.

Даниил Медведев

Даниил Медведев

Фото: Rene Nijhuis/MB Media/Getty Images

По проценту попадания первой подачи юный Тейс обошёл опытного соперника — 74% против 62%. При этом двойных ошибок представитель Нидерландов допустил больше (2), чем россиянин (1). Лидером по эйсам в этом сете стал Медведев: два у Даниила и один — у Богарда.

Казалось, что россиянин быстро разделается с 17-летним Богардом, но не тут-то было! В первом же гейме второй партии Тейс получил шанс взять подачу Медведева, и со второй попытки ему это удалось сделать — 0:1. Брейк представитель Нидерландов тоже подтвердил без особых проблем — 0:2. В четвёртом гейме Даниил добрался до двойного брейк-пойнта, но соперник выстоял — 1:3. Далее Медведев под ноль отподавал — 2:3.

Материалы по теме
«Я уже придумал себе, почему проиграл». Медведев объяснил провал на «Ролан Гаррос»
Эксклюзив
«Я уже придумал себе, почему проиграл». Медведев объяснил провал на «Ролан Гаррос»

И на этом игра в этот день закончилась: пошёл сильный дождь, из-за чего поединок остановили и накрыли корт брезентом. Спустя пару часов организаторы турнира объявили, что сражение спортсменов продолжится в пятницу, 12 июня, в 13:30 мск. Отметим, что по расписанию все четвертьфинальные матчи должны завершиться в этот же день.

За пять геймов второго сета теннисисты успели исполнить по два эйса. Даниил допустил одну двойную ошибку, а вот Тейс такой оплошности себе не позволил. По проценту попадания первой подачи Богард и Медведев практически сравнялись 64% у представителя Нидерландов и 60% — у россиянина.

Хертогенбосх (м). 2-й круг
12 июня 2026, пятница. 13:30 МСК
Даниил Медведев
8
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Остановлен
1 : 0
1 2 3
         
6 		2
3 		3
         
Тейс Богард
779
Нидерланды
Тейс Богард
Т. Богард

Турнир в Хертогенбосхе проходит с 8 по 14 июня. Продолжайте следить за всеми событиями на «Чемпионате».

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android