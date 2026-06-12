«Видела тренировку Мирры, много подметила для себя». Разговор с дебютанткой юниорских ТБШ

На минувшем «Ролан Гаррос» в юниорской сетке сыграли сразу восемь россиянок. Самой юной из них стала 14-летняя Екатерина Доценко. Кроме того, в основу она прошла через квалификацию и добралась аж до четвертьфинала!

С Катей мы общались прошлой весной после того, как она победила на Les Petits As – неофициальном чемпионате мира среди юниоров. После Парижа, где спортсменка впервые в карьере сыграла на турнире «Большого шлема», «Чемпионат» связался с ней вновь.

Узнали у Кати про её эмоции от дебюта на мэйджорах, ощущении от побед над топовыми юниорами, а ещё спросили про невероятно сильный характер и жизнь за пределами корта.

Екатерина Доценко на «Ролан Гаррос» – 2026 Фото: Getty Images

— Катя, поздравляю с дебютом на турнире «Большого шлема»! Это были насыщенные недели, какое впечатление стало самым ярким?

— Спасибо большое за поздравления! Эта неделя правда оказалась очень насыщенной. Было много классных моментов, но больше всего мне запомнилось, как я выходила на матч с Ксенией Ефремовой и увидела, как много зрителей пришло на наш матч, как они все кричали, топали, хлопали, подбадривали её. И ещё мне запомнилось, как я шла от корта до корта по территории «Ролан Гаррос» и встречала много классных теннисистов. Например, Мирру Андрееву, Андрея Рублёва, Маттео Берреттини и многих других.

— Какой матч из всех, что ты сыграла в Париже, оказался самым трудным?

— На этом турнире все матчи были сложные, начиная с квалификации, но самый тяжёлый был с немкой Мариэллой Тамм за выход в четвертьфинал. Когда я играла первый круг с Ефремовой, была настолько сфокусирована на матче и на своей игре, что, если честно, в моменте даже не думала, насколько сейчас тяжёлый поединок. Просто пыталась показать свою лучшую игру.

— Сложно не подметить твой сильный, спокойный характер. Ты всегда была такой сдержанной? Что помогает тебе так концентрироваться на корте? И за его пределами ты так же спокойна?

— Мне много кто говорит про мой характер. Я всегда была такая спокойная на матчах. Думаю, это просто уже привычка. Я всегда хотела отличаться: когда другие психуют, кричат, я более сосредоточена на матче, веду себя спокойно, уравновешенно, и мне это сильно помогает.

В обычной жизни я очень разговорчивая, весёлая, много смеюсь. В компании друзей я, наверное, самая громкая и весёлая. Даже тренеры иногда подшучивают, что я слишком громко смеюсь.

И ещё одна хорошая сторона моего характера: если во время матча что-то не получается и идёт не так, я никогда не сдаюсь, продолжаю играть, стараюсь показать свой максимум, несмотря на счёт. Вспоминаю, ради чего я это делаю. Это помогает.

— Турнир «Большого шлема» оказывает ощутимое давление — психологическое и физическое. Как тебе удавалось преодолевать его и в квалификации, и в основной сетке?

— Так как это был мой первый «Большой шлем», я ехала с хорошим настроем. Понимала, что меня почти никто не знает, так что я просто хотела показать всё, на что я способна. Скажу честно, мне было намного тяжелее играть квалификацию, так как я там больше нервничала. Как только вышла в основную сетку, стало намного легче. Чувствовала себя увереннее и понимала, что мне нечего терять, так как я самая маленькая и девочки старше меня на два-три года. Это придавало мне уверенности. И, конечно, мои тренеры тоже мне помогали, настраивали на каждый матч, я всегда выходила с целью показать свой лучший теннис. Не думая о том, кто на другой стороне корта и что меня окружает.

— Как физически ощущаешь себя после таких больших физических нагрузок?

— После всех тяжёлых матчей я себя хорошо ощущала, потому что в Москве [перед турниром] у меня была очень хорошая физическая подготовка. С Павлом Андреевичем Осиповым мы тренировали выносливость, мне это очень помогало. И после игр мы проводили восстановительные процедуры, это тоже шло на пользу. Так что я на следующий день каждый раз спокойно могла играть ещё матч.

— Как тебе кажется, что тогда пошло не так в полуфинале с Алисой Октябрёвой?

— Так как я играла квалификацию, было много матчей. И с Октябрёвой, скорее всего, у меня была больше не физическая усталость, а эмоциональная. Мне просто нужно было больше поверить в себя. Ещё у Октябрёвой было немножко больше опыта, чем у меня. А так я рада, что провела хороший матч.

— Какие главные выводы ты сделала после первого турнира «Большого шлема»?

— Я стала чувствовать себя намного увереннее. Поняла, над чем мне нужно работать. Увидела, как тренируются топовые игроки. Поняла, к чему нужно стремиться и что можно обыграть кого угодно, если ты этого хочешь и будешь делать всё для этого. Поняла, что результат зависит от того, насколько хорошо ты готовишься и тренируешься.

— Успела познакомиться с кем-то из топ-игроков? Сфотографироваться?

— К сожалению, познакомиться и сфотографироваться ни с кем не удалось. Но зато я увидела Мирру Андрееву в толпе, когда шла между кортами, и была очень рада её встретить.

— Ты говорила, что твой стиль игры похож на стиль Мирры Андреевой. Удалось ли с ней пообщаться на этом «РГ»? Может, ходила на её тренировки, матчи, что-то подглядела для себя?

— Сейчас Мирра стала играть более агрессивно, чаще входить в корт. Так же стала играть и я, начала больше сама заканчивать розыгрыши. В последний день я посмотрела тренировку Мирры, какие задания она выполняет. Много всего подметила для себя.

— Мы общались год назад, сразу после твоей победы на Les Petits As. Что изменилось после той победы? Пришли новые спонсоры? Были предложения от академий, иностранных тренеров?

— После победы на Les Petits As изменилось много всего. В январе этого года я заключила контракт с Yonex и с агентством 72Tennis, которые мне очень помогают, я им благодарна. Я продолжаю тренироваться в Москве со своими тренерами – Андреем Владимировичем Савиным, Юлией Михайловной Бекещенко и Павлом Андреевичем Осиповым.

Юлия Бекещенко и Екатерина Доценко Фото: Из личного архива спортсменки

— Сейчас ходит много разговоров, что скоро российским юниорам разрешат выступать под нашим флагом и с гимном. Во всяком случае, во многих других видах спорта это уже происходит. Как ты к этому относишься? Для тебя лично важно, чтобы на турнире напротив твоей фамилии стоял российский флаг?

— Я очень рада за тех, кто сейчас может выступать с флагом и гимном, но я остаюсь в нейтральном положении. Если буду с флагом – классно. Если без – и так все прекрасно понимают, откуда мы. В данный момент главное – показывать свою лучшую игру. И тогда всё придёт само – неважно, есть у тебя флаг или нет.

Во время матчей я даже не обращаю внимание, есть у моего имени флаг или нет, потому что я просто пытаюсь показать себя, свой настрой, свою игру. Даже не обращаю внимания, кто на той стороне. Просто знаю, что там мой соперник и мне нужно играть как можно лучше.

— Смотришь ли сама теннис? Удалось посмотреть матчи топ-игроков в Париже?

— Я очень часто смотрю теннис, но на «Ролан Гаррос» у меня вообще не было времени, чтобы сходить на матчи. Я сначала тренировалась, потом сама играла, а затем отдыхала и настраивалась на следующий день. Но было бы круто сходить и посмотреть финал «Большого шлема».

— А из чего состоит твоя жизнь, кроме тенниса? Что радует вне корта?

— Не могу сказать, что у меня есть какое-то хобби вне корта, но я увлекаюсь фигурным катанием. Сейчас я уже не катаюсь, потому что это стало для меня опасно. А летом, например, я просто люблю ходить в кино, в торговые центры, гулять, пить лимонады и веселиться.

— Как выглядит твой идеальный выходной?

— Мой идеальный выходной – это проснуться часов в 11, позавтракать вкусной едой, хотя бы один день не есть яичницу, приготовить себе какие-нибудь панкейки. Потом встретиться с подругами, пойти гулять, сходить во вкусную кафешку, а затем вернуться домой и ничего не делать. Просто лежать на диване, смотреть фильм или сериал и лечь спать.

— А часто ли плачешь над фильмом, например? Когда последний раз не сдержала эмоций?

— На самом деле, когда я смотрю фильм или сериал, стараюсь сдерживать эмоции, никогда не показываю их. Но иногда могу не сдержаться, поплакать немножко. Вообще, я больше люблю смотреть комедии, какие-нибудь весёлые ролики. Это подходит мне намного больше.

— Топ-игроки активно заводят собак и путешествуют с ними. Есть ли желание тоже завести питомца?

— Да, я заметила, что много кто заводит себе домашних животных, особенно собак, и ездит с ними по турнирам. Это, конечно, всё выглядит очень круто и мило. У меня есть собака, шпиц. Думаю, было бы классно возить её с собой на турниры, но пока нет такой возможности, так как это очень тяжело. Думаю, в ближайшем будущем хотела бы завести себе ещё одну собачку и возить её на турниры.

Мирра Андреева с собакой на награждении «Ролан Гаррос» – 2026 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

— Как обстоят дела с учёбой? Есть ли предметы, которые интересны и получаются лучше других?

— Сейчас я на онлайн-обучении, так как у меня вообще нет времени ходить в школу. Мой любимый предмет сейчас – английский. Лучше всего получается алгебра, однако не могу сказать, что она мне очень нравится. Тяжело учиться, но помогают репетиторы.

— Есть два типа молодых игроков: те, кто ставит учёбу на второй план, и те, кто продолжает уделять много времени образованию. Ты к какому типу относишься?

— На данный момент хочу сосредоточиться больше на карьере, чем на учёбе. Хочу полностью погрузиться в тренировочный процесс, учёба – на втором плане.

— Какие теперь планы после «Ролан Гаррос»?

— После «Ролан Гаррос» буду играть турниры в Германии серии J300, а после этого вернусь в Москву, буду готовиться со всей своей командой к травяному сезону, Уимблдону. Надеюсь, всё пройдёт хорошо.