Лучший теннисист России — Андрей Рублёв! Рейтинг «Чемпионата»: второй квартал 2026 года

Два года назад мы запустили масштабную тему – рейтинг «Чемпионата», в котором поквартально определяем лучшего теннисиста и лучшую теннисистку России. Причём в расчёт берётся гораздо больше критериев, чем в обычных рейтингах ATP или WTA. Мы учитываем ещё и победы над топовыми теннисистами, положительные изменения спортсмена в рейтинге ATP за минувший квартал, а также высокие стадии крупных турниров, до которых он сумел добраться.

В первых двух сезонах (в 2024 и 2025 годах) по сумме четырёх кварталов лучшим теннисистом по версии «Чемпионата» становился Даниил Медведев. Причём оба раза серьёзнейшую конкуренцию ему составил Андрей Рублёв. Даниил оба раза оказывался впереди лишь за счёт дополнительных показателей. В первом квартале третьего сезона нашего проекта лучшим снова оказался Медведев. Кто же финишировал в лидерах на втором, грунтовом, отрезке сезона-2026?

Правила подсчёта, а также таблица со всеми теннисистами, набравшими за весенние месяцы сезона хотя бы один балл – в конце материала. Пока же представляем список лучших во втором квартале 2026 года.

Шестое место. Пётр Бар-Бирюков — один балл

В нашем рейтинге появился дебютант — Пётр Бар-Бирюков. Сейчас он — 273-я ракетка мира, что близко к личному рекорду 24-летнего российского теннисиста — в октябре 2025-го он был 267-м. А начал второй квартал сезона Пётр на 337-м месте. Взлететь на 60 с лишним позиций в мировой классификации ему помог первый в карьере титул на челленджере, завоёванный в мае в Бангалоре (Индия). Эта победа и принесла россиянину первый балл в зачёт рейтинга «Чемпионата».

Пётр Бар-Бирюков

273-я ракетка мира

Рейтинг на 30 марта 2026 года – 337

Результаты за апрель-июнь-2026:

Шымкент-1-челленджер – второй круг;

Шымкент-2-чел – второй круг;

Уси-чел – первый круг;

Бангалор-2-чел – первый круг;

Бангалор-3-чел – титул (1).

Победы/поражения – 0/0

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 0

Топ-30 – 0

Топ-40 – 0

Топ-50 – 0

Пётр Бар-Бирюков Фото: Getty Images

Пятое место. Павел Котов – один балл

Павел Котов завершил 2024-й в нашем рейтинге на пятом месте, а в 2025-м отсутствовал из-за травм и неудачных попыток вернуться в тур. А вот в нынешнем сезоне, похоже, Павел встал на правильный путь. Он начал год на 465-м месте в рейтинге ATP, однако благодаря двум титулам на «челленджерах» в Кобленце и Шербуре он поднялся в топ-300. Во втором квартале Котов покорил ещё один челленджер — в Унине (Китай). Этот успех позволил 27-летнему россиянину получить один балл в зачёт рейтинга «Чемпионата» и финишировать во втором квартале пятым. Он опередил Петра Бар-Бирюкова за счёт более высокой позиции в рейтинге ATP. На данный момент Павел Котов — 248-я ракетка мира.

Павел Котов

248-я ракетка мира

Рейтинг на 30 марта 2026 года – 298

Результаты за апрель-июнь-2026:

Унин-чел – титул (1);

Пусан-чел – второй круг;

Кванджу-чел – первый круг;

Кишинёв-чел – второй круг;

Хайльбронн-чел – первый круг.

Победы/поражения – 0/0

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 0

Топ-30 – 0

Топ-40 – 0

Топ-50 – 0

Павел Котов Фото: ZUMA/ТАСС

Четвёртое место. Роман Сафиуллин — два балла

Роман Сафиуллин начал второй квартал в статусе 229-й ракетки мира, но благодаря двум титулам подряд на «челленджерах» в Оэйраше и Маутхаузене он завоевал два балла в зачёт рейтинга «Чемпионата» и финишировал четвёртым. Отметим, что Роман сумел отыграть почти 100 позиций в мировом рейтинге и уже приблизился к основным сеткам уровня ATP. А кроме того, он успешно прошёл квалификационный барьер на «Ролан Гаррос» и сыграл в основе.

Роман Сафиуллин

135-я ракетка мира

Рейтинг на 30 марта 2026 года – 229

Результаты за апрель-июнь-2026:

Мадрид-чел – второй круг;

Оэйраш-3-чел – титул (1);

Маутхаузен-чел – титул (1);

Оэйраш-4-чел – второй круг;

«Ролан Гаррос» – первый круг.

Победы/поражения – 0/1

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 0

Топ-30 – 0

Топ-40 – 0

Топ-50 – 0

Роман Сафиуллин Фото: Getty Images

Третье место. Карен Хачанов — 10 баллов

Карен Хачанов провёл второй отрезок сезона-2026 довольно стабильно, но без особых всплесков. Он сумел остаться в топ-20 рейтинга ATP, что дало ему основную часть баллов в зачёт рейтинга «Чемпионата». Лучшим результатом россиянина во время грунтовых турниров стал четвертьфинал на «Мастерсе» в Риме, что дало ему бонусный балл в нашем зачёте. Карен за это время одержал семь побед, но ни один поверженный им соперник не входил в топ-50 рейтинга ATP. С суммой в 10 баллов Хачанов финишировал в нашем зачёте на третьем месте.

Карен Хачанов

15-я ракетка мира

Рейтинг на 30 марта 2026 года – 15

Результаты за апрель-июнь-2026:

Монте-Карло – первый круг;

Барселона – первый круг;

Мадрид – третий круг;

Рим – 1/4 финала (1);

Гамбург – второй круг;

«Ролан Гаррос»– третий круг.

Победы/поражения – 7/6

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 0

Топ-30 – 0

Топ-40 – 0

Топ-50 – 0

Карен Хачанов Фото: Getty Images

Второе место. Даниил Медведев — 13 баллов

Победитель рейтинга «Чемпионата» двух прошлых сезонов Даниил Медведев отыграл нелюбимую для себя грунтовую часть года довольно неоднозначно. Началось всё с провала на «Мастерсе» в Монте-Карло и завершилось поражением в первом круге «Ролан Гаррос». А вот в середине этого отрезка были неплохие выступления на «Мастерсах» в Мадриде и Риме. В столице Италии Даниил вообще дошёл до 1/2 финала, что дало ему два бонусных балла в наш зачёт. Кроме того, Медведев одержал победу над венгром Фабианом Марожаном из топ-50 рейтинга, что дало ещё один балл. В итоге с показателем 13 баллов Даниил завершил второй квартал на втором месте.

Даниил Медведев

восьмая ракетка мира

Рейтинг на 30 марта 2026 года – 10

Результаты за апрель-июнь-2026:

Монте-Карло – второй круг;

Мадрид – четвёртый круг;

Рим – 1/2 финала (2);

«Ролан Гаррос» – первый круг.

Победы/поражения – 5/4

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 0

Топ-30 – 0

Топ-40 – 0

Топ-50 – 1 (Марожан)

Даниил Медведев Фото: Getty Images

👑 Первое место. Андрей Рублёв — 21 балл

Самым стабильным среди россиян во время грунтовой части сезона оказался Андрей Рублёв. Он добрался до финала на «пятисотнике» в Барселоне, до 1/4 финала на «Мастерсе» в Риме и до четвёртого круга на «Ролан Гаррос», что дало ему в сумме четыре бонусных балла. Кроме того, Андрей одержал 11 побед, в том числе пять – над теннисистами топ-50. Это вкупе с местом в топ-20 рейтинга ATP позволило Рублёву набрать 21 балл и стать лучшим российским теннисистом по версии «Чемпионата» по итогам второго квартала 2026 года.

Андрей Рублёв

13-я ракетка мира

Рейтинг на 30 марта 2026 года – 16

Результаты за апрель-июнь-2026:

Монте-Карло – второй круг;

Барселона – финал (2);

Мадрид – второй круг;

Рим – 1/4 финала (1);

«Ролан Гаррос» – четвёртый круг (1).

Победы/поражения – 11/5

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 0

Топ-30 – 1 (Давидович-Фокина)

Топ-40 – 1 (Бусе)

Топ-50 – 3 (Боржеш, Навоне, Махач)

Андрей Рублёв Фото: Getty Images

Как подсчитываются баллы?

Ну а теперь обещанный рассказ о правилах подсчёта баллов. Учитываются результаты теннисистов на всех турнирах за последний квартал. При этом мы чуть подкорректировали границы этих периодов в связи с тем, что теннисный год завершается в ноябре, и тогда на четвёртый квартал пришлось бы всего полтора игровых месяца. Мы попытались чуть выравнять эти отрезки, чтобы они получились относительно равноценными по насыщенности соревнованиями. Первый квартал остаётся неизменным в своих рамках, второй завершается после «Ролан Гаррос» (в начале июня), а третий — перед US Open (в конце августа). В итоге в каждом квартале умещается по одному «Шлему» и несколько «Мастерсов». Сейчас мы подводим итоги выступления теннисистов с 30 марта 2026 года по начало июня — момента завершения серии грунтовых турниров.

В расчёт берутся:

текущий рейтинг теннисиста;

насколько спортсмен сумел взлететь за это время в рейтинге;

каких результатов смог добиться на турнирах в зависимости от их статуса;

каких серьёзных соперников ему удалось обыграть за этот период.

Чуть ниже можно ознакомиться со сводной таблицей, в которой подсчитаны баллы всех теннисистов, оказавшихся в нашем рейтинге. А сейчас расскажем подробнее, что означает каждая колонка.

Колонка 1. Рейтинг на конец периода

Теннисисты, оказавшиеся в топ-10 рейтинга ATP, получают 10 баллов, в топ-20 – девять баллов, и так далее, за место в топ-100 – один балл.

Места в рейтинге ATP Баллы 1-10 10 11-20 9 21-30 8 31-40 7 41-50 6 51-60 5 61-70 4 71-80 3 81-90 2 91-100 1

Колонка 2. Рейтинговый бонус

Если за этот период теннисист смог взлететь в рейтинге на несколько десятков мест, то за каждую новую десятку он получит дополнительный бонусный балл. Если заметной прибавки за три месяца не было или даже наблюдалось падение результатов, то этот бонус не начисляется.

Колонка 3. Титулы + финалы

За участие в финале турнира низшей категории ATP-250 теннисист получает один балл, за титул – два балла. С каждой последующей категорией ценность раундов удваивается. И, наконец, за четвёртый круг на ТБШ теннисист получит один балл, за четвертьфинал – два, за полуфинал – четыре, за финал – восемь, а за титул – 16. Также в таблицу добавлена строка, касающаяся «челленджеров» ATP (125), поскольку в них периодически выступают топовые теннисисты. Подробности – в таблице.

Т Ф бронза 1/2 1/4 (3-й в группе на Ит) 4-й кр. (4-й в группе на Ит.) 125 1 250 2 1 500 4 2 1 1000+ОИ 8 4 3 2 1 ТБШ+Ит 16 8 4 2 1

Колонки 4-9. Ценность победы над соперниками

За победу над теннисистом, входящим в топ-50, участник нашего рейтинга получает один балл, за топ-40 – два балла, и так далее. Победа над теннисистом из топ-10 оценивается в пять баллов, а над топ-5 – в шесть баллов. Подробности – в таблице.

Место соперника в рейтинге ATP Баллы 1-5 6 6-10 5 11-20 4 21-30 3 31-40 2 41-50 1

Колонка 10. Сумма

По сумме заработанных баллов теннисисты сортируются в таблице. Причём если у кого-то из них значения получаются равными, то выше располагается тот из них, который находится выше в последнем рейтинге ATP. Андрей Рублёв стал победителем второго квартала по версии «Чемпионата».