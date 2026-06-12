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Хертогенбосх-2026: сетки, результаты, расписание, где смотреть, Даниил Медведев играет с Марином Чиличем, дождь

Медведев спасся с матчбола и выиграл первую встречу на траве. А в 1/4 финала — опять дождь
Александр Насонов
Даниил Медведев
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Даниил сражается за полуфинал Хертогенбосха с другим чемпионом US Open. Погода испортилась перед решающим сетом.

В пятницу, 12 июня, на травяном турнире ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) завершились матчи второго круга и состоялись поединки 1/4 финала. Расписание пришлось уплотнять, поскольку из-за дождя в предыдущий день не получилось выдержать график. И в одной из доигровок принимал участие российский теннисист Даниил Медведев.

Медведев, посеянный под третьим номером, играл с 17-летним представителем Нидерландов Тейсом Богардом, который, будучи 779-й ракеткой мира, получил уайлд-кард на турнир. Матч был остановлен при счёте 6:3, 2:3 в пользу россиянина, причём Даниил уступал с брейком во второй партии.

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По возобновлении игры у Медведева была возможность спасти этот сет. Причём этот шанс появился у него тогда, когда Богард подавал на партию, уже при 5:4 в пользу нидерландца. Однако Даниил не использовал ни одного из двух брейк-пойнтов. Этот 10-й гейм тоже пришлось прерывать из-за дождя. Впрочем, пауза была недолгой, и после очередного «ровно» Богард реализовал свой четвёртый сетбол — 6:4.

В решающей партии Медведев контролировал ход событий. В первом гейме он отподавал под ноль, а затем взял ещё два напряжённых гейма, сделав брейк, а потом и подтвердив его, — 3:0. Всё шло хорошо, пока не настало время подавать на матч при 5:3. Россиянин допустил две двойные ошибки, в том числе на брейк-пойнте, и Богард нежданно-негаданно добился брейка. В следующем гейме Тейс сравнял счёт — 5:5.

Медведев мог не доводить сет до тай-брейка, но в 12-м гейме упустил два матчбола на приёме. Богард, неопытный теннисист, допускал неточности, однако на матчболах ошибался не он, а его соперник. На тай-брейке Даниил долгое время уступал с мини-брейком, сравнял счёт (5:5), потом ушёл с матчбола (6:6) и дожал соперника — 6:3, 4:6, 7:6 (8:6) за 2 часа 29 минут чистого времени. Россиянин открыл травяной сезон победой.

Хертогенбосх (м). 2-й круг
12 июня 2026, пятница. 14:05 МСК
Даниил Медведев
8
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 7 8
3 		6 6 6
         
Тейс Богард
779
Нидерланды
Тейс Богард
Т. Богард

Так Медведев одержал 25-ю победу в сезоне и вышел в 94-й четвертьфинал в карьере, в том числе в четвёртый — в Хертогенбосхе. Его следующий соперник определился чуть раньше. Матч Нуну Боржеша и чемпиона US Open 2014 года Марина Чилича тоже пришлось проводить в два дня. Игра возобновилась при счёте 6:3, 6:5 в пользу Боржеша, но 37-летний Чилич, занимающий 47-е место в рейтинге ATP, совершил камбэк — 3:6, 7:6 (7:5), 6:3 за 2 часа 18 минут чистого времени.

Хертогенбосх (м). 2-й круг
12 июня 2026, пятница. 14:40 МСК
Нуну Боржеш
50
Португалия
Нуну Боржеш
Н. Боржеш
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 5 3
3 		7 7 6
         
Марин Чилич
47
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич

И спустя несколько часов зрители увидели битву чемпионов US Open. Напомним, Медведев выиграл этот «Шлем» в 2021 году. В личных встречах счёт был 3-1 в пользу россиянина, в том числе 1-0 на траве. Однако последний матч, в четвёртом круге «Ролан Гаррос» 2022 года, выиграл Чилич, причём разгромно — 6:2, 6:3, 6:2.

ATP-250. Хертогенбосх-2026. Турнирная сетка

В первом сете перевес Медведева был неоспорим. Россиянин продемонстрировал отличные показатели в своих геймах: 79% попадания первым мячом и 87% очков (13 из 15), выигранных на первой подаче. Даниил не подарил сопернику ни одного брейк-пойнта, а у самого в каждом из геймов были шансы на брейк — и он дважды добился своей цели. Чилич ошибался слишком много и допустил 14 невынужденных неточностей за партию (а Медведев — всего четыре). Медведев начал этот сет с брейка, в пятом гейме ещё раз взял подачу соперника, в седьмом упустил два сетбола на приёме, а в восьмом закрыл партию — 6:2 за 33 минуты.

Во втором сете борьба была не в пример острее. Первые три гейма остались за подающей стороной, а затем Медведев внезапно отдал подачу с 30:0 — Чилич прибавил на приёме. Подтвердить брейк хорват не смог — стабильности ему всё-таки не хватало. Однако и россиянин в эти минуты пребывал на спаде. Шестой гейм, на подаче, Даниил и вовсе отдал под ноль, и Марин сделал второй брейк — 4:2.

Медведев рисковал не взять больше ни одного очка в этой партии. Он отдал 11 розыгрышей подряд, и Чилич вышел на тройной сетбол на приёме — 5:2, 40:0. Тут ужасная серия россиянина наконец-то прервалась, и он, взяв пять очков подряд, сократил отставание. Но у хорвата всё равно оставалась возможность подать на сет. И он ею воспользовался, реализовав первый же сетбол — 6:3 за 37 минут. У Даниила в этой партии процент попадания первой подачи составил всего 52%, а взял он на первом мяче всего 38% очков (5 из 13).

А решающий сет в этот день провести не удалось. Над кортами вновь полил дождь, и доигровка состоится уже в субботу, 13 июня.

Хертогенбосх (м). 1/4 финала
12 июня 2026, пятница. 19:00 МСК
Даниил Медведев
8
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Остановлен
1 : 1
1 2 3
         
6 		3
2 		6
         
Марин Чилич
47
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич
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