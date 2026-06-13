Лучшая теннисистка России — Мирра Андреева! Рейтинг «Чемпионата»: второй квартал 2026 года

Два года назад мы запустили масштабную тему – рейтинг «Чемпионата», в котором поквартально определяем лучшего теннисиста и лучшую теннисистку России. При этом в расчёт берётся гораздо больше критериев, чем в обычных рейтингах ATP и WTA — а именно: улучшение рейтинга, результаты на поздних стадиях крупных турниров, а также топовые соперницы, которых удалось победить. Победительницей нашего зачёта в 2024-м стала Дарья Касаткина, которая затем ушла под флаг Австралии, а в 2025-м первенствовала Екатерина Александрова.

В первом квартале 2026 года первенствовала Мирра Андреева. В тройку лучших также попали Диана Шнайдер и Анна Калинская. Кто же был сильнейшей во время второго отрезка сезона?

Правила подсчёта — в конце этого материала, а также таблица со всеми теннисистками, набравшими за стартовые месяцы года хотя бы один балл. Пока же представляем десятку лучших первого квартала 2026-го.

10-е место. Оксана Селехметьева — один балл

Оксана Селехметьева неудачно провела грунтовый отрезок сезона. Она выступала в основном на турнирах категории WTA-125, сыграла в основе «тысячников» в Мадриде и Риме, а перед стартом на «Ролан Гаррос» объявила о переходе под флаг Испании. За это время теннисистка переместилась из топ-80 к концу первой сотни, но один балл всё-таки успела набрать в зачёт рейтинга «Чемпионата», благодаря чему замкнула десятку. В последний раз.

Оксана Селехметьева

91-я ракетка мира

Рейтинг на 30 марта 2026 года – 74

Результаты за апрель-июнь-2026:

Мадрид-125 – 1/4 финала;

Оэйраш-125 – 1-й круг;

Мадрид – 1-й круг;

Ла-Бисбаль-дель-Ампурдан-125 – 1-й круг;

Рим – 1-й круг;

Страсбург – квал;

«Ролан Гаррос» – 1-й круг.

Победы/поражения – 3/7

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 0

Топ-30 – 0

Топ-40 – 0

Топ-50 – 0

Оксана Селехметьева Фото: Getty Images

Девятое место. Анастасия Захарова — два балла

24-летняя Анастасия Захарова тоже не очень удачно провела второй квартал, по сравнению с первым. Она одержала всего четыре победы, и ни одной из них не было над теннисистками топ-50. За это время теннисистка откатилась из середины седьмого десятка на 85-е место рейтинга WTA. Это гарантировало Анастасии два балла в наш зачёт и девятое место.

Анастасия Захарова

85-я ракетка мира

Рейтинг на 30 марта 2026 года – 66

Результаты за апрель-июнь-2026:

Чарльстон – 1-й круг;

Мадрид – 1-й круг;

Ла-Бисбаль-дель-Ампурдан-125 – 1-й круг;

Рим – 2-й круг;

Париж-125 – 1/4 финала;

Страсбург – квал;

«Ролан Гаррос» – 1-й круг.

Победы/поражения – 4/7

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 0

Топ-30 – 0

Топ-40 – 0

Топ-50 – 0

Анастасия Захарова Фото: Getty Images

Восьмое место. Анна Блинкова — три балла

Анна Блинкова продолжила падение в рейтинге WTA. С 99-го места она опустилась за пределы сотни. Однако на турнире WTA-125 в Париже перед стартом «Ролан Гаррос» россиянка обыграла 23-ю ракетку мира Лейлу Фернандес, что дало ей сразу три балла в наш зачёт и общее восьмое место.

Анна Блинкова

105-я ракетка мира

Рейтинг на 30 марта 2026 года – 99

Результаты за апрель-июнь-2026:

Богота – 2-й круг;

Руан – 1-й круг;

Мадрид – 2-й круг;

Сен-Мало-125 – 1/2 финала;

Рим – квал;

Париж-125 – 2-й круг;

«Ролан Гаррос» – 1-й круг.

Победы/поражения – 6/8

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 0

Топ-30 – 1 (Фернандес)

Топ-40 – 0

Топ-50 – 0

Анна Блинкова Фото: Sipa USA/ТАСС

Седьмое место. Алина Чараева — четыре балла

В первом квартале этого года Алина Чараева набрала первый балл в зачёт рейтинга «Чемпионата», завоевав титул на турнире категории WTA-125, однако в десятку лучших того зачёта она не попала. А вот во время грунтовой части сезона россиянка сумела обыграть сразу двух теннисисток топ-40 — Ван Синьюй и Сару Белек, что позволило набрать ей четыре балла и занять седьмое место во втором квартале.

Алина Чараева

129-я ракетка мира

Рейтинг на 30 марта 2026 года – 129

Результаты за апрель-июнь-2026:

Линц – квал;

Руан – 1-й круг;

Мадрид – 1-й круг;

Ла-Бисбаль-дель-Ампурдан-125 – 1/4 финала;

Париж-125 – 1/2 финала;

«Ролан Гаррос» – квал;

Бирмингем-125 – 2-й круг.

Победы/поражения – 11/7

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 0

Топ-30 – 0

Топ-40 – 2 (Ван Синьюй, Бейлек)

Топ-50 – 0

Алина Чараева Фото: Getty Images

Шестое место. Алина Корнеева — четыре балла

В первом квартале этого года 18-летняя Алина Корнеева дебютировала в нашем рейтинге, заняв 10-е место. На этом юная россиянка не остановилась. Во втором отрезке сезона она поднялась в топ-100 рейтинга WTA, что дало ей один балл и ещё один дополнительный. Кроме того, в первом круге «Ролан Гаррос» россиянка обыграла представительницу топ-40 Элизабетту Коччаретто. В итоге с четырьмя баллами Алина Корнеева финишировала в рейтинге «Чемпионата» во втором квартале на шестом месте.

Алина Корнеева

96-я ракетка мира

Рейтинг на 30 марта 2026 года – 123

Результаты за апрель-июнь-2026:

Мадрид-125 – 2-й круг;

Сен-Мало-125 – 1-й круг;

Рим – 1-й круг;

Париж-125 – 1-й круг;

«Ролан Гаррос» – 2-й круг.

Победы/поражения – 7/5

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 0

Топ-30 – 0

Топ-40 – 1 (Коччаретто)

Топ-50 – 0

Алина Корнеева Фото: Getty Images

Пятое место. Екатерина Александрова — девять баллов

Победительница рейтинга «Чемпионата» 2025 года Екатерина Александрова откровенно неудачно провела грунтовую часть сезона. Она одержала всего одну победу при пяти поражениях. Но благодаря тому, что теннисистка осталась в топ-20 рейтинга WTA, она получила девять баллов и общее пятое место во втором квартале этого года.

Екатерина Александрова

17-я ракетка мира

Рейтинг на 30 марта 2026 года – 13

Результаты за апрель-июнь-2026:

Линц – 2-й круг;

Штутгарт – 2-й круг;

Рим – 2-й круг;

Страсбург – 2-й круг;

«Ролан Гаррос» – 1-й круг.

Победы/поражения – 1/5

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 0

Топ-30 – 0

Топ-40 – 0

Топ-50 – 0

Екатерина Александрова Фото: Getty Images

Четвёртое место. Людмила Самсонова — 12 баллов

Людмила Самсонова тоже не слишком удачно провела грунтовую часть сезона. Она выпала за пределы топ-30 рейтинга WTA. Побед в её активе было не так много — всего три, зато две из них оказались над представительницами топ-40 — Джаниче Чен в Мадриде и Энн Ли в Риме. Благодаря этому Людмила набрал несколько дополнительных баллов, опередила Екатерину Александрову и финишировала в четвёрке лучших рейтинга «Чемпионата» по итогам второго квартала 2026 года.

Людмила Самсонова

35-я ракетка мира

Рейтинг на 30 марта 2026 года – 21

Результаты за апрель-июнь-2026:

Линц – 2-й круг;

Штутгарт – 2-й круг;

Мадрид – 3-й круг;

Рим – 3-й круг;

Страсбург – 1-й круг;

«Ролан Гаррос» – 1-й круг.

Победы/поражения – 3/5

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 0

Топ-30 – 1 (Ли)

Топ-40 – 1 (Чен)

Топ-50 – 0

Людмила Самсонова Фото: Getty Images

Третье место. Анна Калинская — 22 балла

Анна Калинская сыграла не так много турниров во время грунтовой серии — всего четыре, но сумела одержать несколько побед над топовыми теннисистками. А дебютный выход в 1/4 финала «Ролан Гаррос» принёс ей ещё два бонусных балла. Всего их Анна набрала 22, благодаря чему финишировала в рейтинге «Чемпионата» во втором квартале на третьем месте.

Анна Калинская

20-я ракетка мира

Рейтинг на 30 марта 2026 года – 22

Результаты за апрель-июнь-2026:

Чарльстон – 1/4 финала;

Мадрид – 2-й круг;

Рим – 4-й круг;

«Ролан Гаррос» – 1/4 финала (2).

Победы/поражения – 8/4

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 1 (Бенчич)

Топ-30 – 1 (Потапова)

Топ-40 – 1 (Синякова)

Топ-50 – 1 (Буассон)

Анна Калинская Фото: Getty Images

Второе место. Диана Шнайдер — 28 баллов

Диана Шнайдер за второй квартал 2026 года сумела добраться до 1/4 финала «пятисотника» в Чарльстоне, затем последовала серия не совсем успешных для неё выступлений в Штутгарте, Мадриде и Риме, а вот на «Ролан Гаррос» россиянка сенсационно пробилась в 1/2 финала, что принесло ей четыре балла. Кроме того, в активе Дианы победа над первой ракеткой мира Ариной Соболенко, а также ещё несколько успешных матчей с топовыми соперницами. В итоге Шнайдер за второй квартал набрала 28 баллов в зачёт рейтинга «Чемпионата» и заняла второе место.

Диана Шнайдер

16-я ракетка мира

Рейтинг на 30 марта 2026 года – 19

Результаты за апрель-июнь-2026:

Чарльстон – 1/4 финала;

Штутгарт – 2-й круг;

Мадрид – 3-й круг;

Рим – 3-й круг;

«Ролан Гаррос» – 1/2 финала (4).

Победы/поражения – 10/5

Топ-5 – 1 (Соболенко)

Топ-10 – 0

Топ-20 – 1 (Киз)

Топ-30 – 1 (Фернандес)

Топ-40 – 0

Топ-50 – 2 (Бузас Манейро, Кесслер)

Диана Шнайдер Фото: Getty Images

👑 Первое место. Мирра Андреева — 67 баллов

Юная Мирра Андреева проводит фантастический сезон. Она уже стала лучшей теннисисткой России в первом квартале 2026 года по версии «Чемпионата». А вот второй квартал получился ещё более запоминающимся. Во время грунтовой серии на каждом турнире Мирра получала бонусные баллы за достижение высоких стадий. Она завоевала титулы на «Ролан Гаррос» и в Линце, добралась до финала в Мадриде, полуфинала в Штутгарте и 1/4 финала в Риме. За два с половиной месяца Андреева одержала 22 победы, в том числе девять — над представительницами топ-50. Самой статусной из них была Ига Швёнтек. Кроме того, юная россиянка не просто сохранила место в топ-10 рейтинга WTA, а ещё и поднялась в середину первой десятки. В итоге с суммой в 67 баллов она без шансов для преследовательниц стала первой в нашем зачёте.

Мирра Андреева

шестая ракетка мира

Рейтинг на 30 марта 2026 года – 10

Результаты за апрель-июнь-2026:

Линц – титул (4);

Штутгарт – 1/2 финала (1);

Мадрид – финал (4);

Рим – 1/4 финала (1);

«Ролан Гаррос» – титул (16).

Победы/поражения – 22/3

Топ-5 – 1 (Швёнтек)

Топ-10 – 0

Топ-20 – 2 (Кырстя, Костюк)

Топ-30 – 5 (Кырстя, Остапенко, Фернандес, Мертенс, Боузкова)

Топ-40 – 1 (Баптист)

Топ-50 – 0

Мирра Андреева Фото: Getty Images

Как подсчитываются баллы?

Ну а теперь обещанные правила подсчёта баллов. Учитываются результаты теннисисток на всех турнирах за последний квартал. Мы решили чуть подкорректировать периоды для кварталов в связи с тем, что теннисный год завершается в ноябре, и тогда на четвёртый квартал пришлось бы всего полтора игровых месяца. А мы попытались чуть выровнять кварталы, чтобы они получились относительно равноценными. Наш второй квартал завершается после «Ролан Гаррос» (в начале июня), а третий — перед US Open (в конце августа). Таким образом, в каждом квартале будет по одному «Шлему» и несколько «Мастерсов». Сейчас мы подводим итоги выступлений теннисисток за второй, грунтовый отрезок сезона.

В расчёт берутся:

текущий рейтинг теннисистки;

насколько она сумела взлететь за это время в рейтинге WTA;

каких результатов смогла добиться на турнирах в зависимости от их статуса;

каких серьёзных соперниц ей удалось обыграть за этот период.

А теперь подробнее: в конце вас ждёт общая таблица, и вот что означают колонки.

Колонка 1. Рейтинг на конец периода

Теннисистки, оказавшиеся в топ-10 рейтинга WTA, получают 10 баллов, в топ-20 – девять баллов, и так далее, за место в топ-100 – один балл.

Места в рейтинге WTA Баллы 1-10 10 11-20 9 21-30 8 31-40 7 41-50 6 51-60 5 61-70 4 71-80 3 81-90 2 91-100 1

Колонка 2. Рейтинговый бонус

Если за этот период теннисистка смогла взлететь в рейтинге на несколько десятков мест, то за каждую новую десятку она получит дополнительный бонусный балл. Если заметной прибавки за три месяца не было или даже наблюдалось падение результатов, то этот бонус не начисляется.

Колонка 3. Титулы + финалы

За участие в финале турнира низшей категории WTA-250 теннисистка получает один балл, за титул – два балла. С каждой последующей категорией ценность кругов удваивается. И, наконец, за четвёртый круг на ТБШ теннисистка получит один балл, за четвертьфинал – два, за полуфинал – четыре, финал – восемь, а за титул – 16. В таблице есть и строка, касающаяся турниров категории WTA-125, поскольку в них периодически выступают топовые теннисистки. Подробности – в таблице.

Т Ф бронза 1/2 1/4 финала (3-я в группе на Ит.) 4-й кр. (4-я в группе на Ит.) 125 1 250 2 1 500 4 2 1 1000+ОИ 8 4 3 2 1 ТБШ+Ит. 16 8 4 2 1

Колонки 4-9. Ценность победы над соперницами

За победу над теннисистками, входящим в топ-50, участница нашего рейтинга получает один балл, за топ-40 – два балла, и так далее. Победа над теннисисткой из топ-10 ценится в пять баллов, а над топ-5 – в шесть баллов. Подробности – в таблице.

Место соперницы в рейтинге WTA Баллы 1-5 6 6-10 5 11-20 4 21-30 3 31-40 2 41-50 1

Колонка 10. Сумма

По сумме заработанных баллов теннисистки сортируются в таблице. Причём если у кого-то результаты получаются равными, то выше располагается та из них, которая выше в последней версии рейтинга WTA. Мирра Андреева стала победительницей второго квартала по версии «Чемпионата», как это было и в первом. Кроме того, полностью повторилась и вся первая тройка, причём в том же порядке — Мирра Андреева, Диана Шнайдер и Анна Калинская.

рейтинг р.бонус Т+ф топ-5 топ-10 топ-20 топ-30 топ-40 топ-50 сумма 1 М.Андреева 10 0 26 6 0 8 15 2 0 67 2 Шнайдер 9 0 4 6 0 4 3 0 2 28 3 Калинская 9 1 2 0 0 4 3 2 1 22 4 Самсонова 7 0 0 0 0 0 3 2 0 12 5 Александрова 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6 Корнеева 1 1 0 0 0 0 0 2 0 4 7 Чараева 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 8 Блинкова 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 9 Захарова 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 Селехметьева 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Отметим, что баллы во втором квартале набрали 10 теннисисток. Причём Оксана Селехметьева, перешедшая под флаг Испании, со следующего квартала этот список покинет. Продолжает восстанавливаться после проблем со здоровьем Вероника Кудерметова, не выступавшая с конца прошлого сезона. Сейчас она уже выпала из топ-100 рейтинга WTA, как и Анастасия Павлюченкова. Будем надеяться, что в скором времени у этих и других теннисисток ситуация улучшится.