Снова угрозы ставочников? Рыбакина удалила страницу в соцсети с почти 1 млн подписчиков

Вторая ракетка мира Елена Рыбакина уступила британке Кэти Бултер (5:7, 6:2, 4:6) в четвертьфинале «пятисотника» в Лондоне. Сразу после неожиданного поражения Рыбакина удалила свой аккаунт в популярной соцсети, где было 905 тыс. подписчиков.

Причина пока неясна, поскольку сама теннисистка никак не прокомментировала случившееся. Не исключено, что Елена таким образом решила абстрагироваться от негатива со стороны ставочников.

Рыбакина ранее закрывала комментарии под публикациями после вылета от 55-й ракетки мира Юлии Стародубцевой во втором круге «Ролан Гаррос». Тогда страницу Елены активно атаковали лудоманы. В полной мере защититься от них не удаётся, потому что они находят способы обходить всевозможные блокировки.

Поражение Рыбакиной от 73-й ракетки мира Бултер является, пожалуй, ещё более неожиданным, чем на «РГ». Всё-таки турнир в Лондоне проходит на её любимой траве. На этом «пятисотнике» она была первой сеяной и считалась главной претенденткой на титул.

Возможно, Рыбакиной помешала усталость. Матч с Бултер стал для Елены вторым за день. Её поединок с 52-й ракеткой мира и действующей чемпионкой Лондона немкой Татьяной Марией (6:7, 7:5, 6:0) был перенесён из-за дождя, а примерно через пять часов после завершения встречи ей пришлось вновь выйти на корт.

Елена Рыбакина на «пятисотнике» в Лондоне Фото: Paul Harding/Getty Images

Бултер тоже проводила две игры за день. Сначала Кэти одолела румынку Жаклин Кристиан (6:1, 6:3) всего за 1 час и 8 минут, в то время как Рыбакина потратила 2 часа и 12 минут для прохода Марии. Елене пришлось сыграть шесть полноценных сетов за день – больше, чем в мужских матчах на турнирах «Большого шлема».

Конечно, можно сказать, что Рыбакина могла бы побыстрее разобраться с Марией и более качественно действовать в первом сете с Бултер, но теннисистка из Казахстана проводила только первые встречи на траве и ещё не до конца прочувствовала любимое покрытие. У Елены были все шансы пройти Бултер. Она выиграла больше очков за матч (117 против 112), однако при этом плохо реализовывала брейк-пойнты (2/13).

Рыбакина за турнир в Лондоне заработала 108 очков и осталась на третьем месте в Чемпионской гонке WTA c 4496 очками. Она упустила возможность опередить вторую Арину Соболенко (4510) и вплотную приблизиться к лидирующей Мирре Андреевой (4928) в случае завоевания титула.

Причина удаления страницы в соцсетях — вряд ли в простом разочаровании Рыбакиной. У неё был почти миллион подписчиков, и она могла зарабатывать там на рекламе. Скорее всего, ставочники обходили настройки приватности и угрожали теннисистке, которая не стала это терпеть и решилась на радикальный шаг. Возможно, в будущем Рыбакина сможет восстановить страницу, когда страсти немного поутихнут.

Перед Уимблдоном в календаре Рыбакиной значатся ещё два травяных «пятисотника» в Берлине и Бад-Хомбурге. Там Елена постарается выступить лучше, чем в Лондоне, а затем вернётся в столицу Великобритании для борьбы за титул на турнире «Большого шлема», который она уже выигрывала в 2022 году.