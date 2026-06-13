Медведев не смог выиграть два матча за день. Зато обошёл Джоковича в рейтинге

В субботу, 13 июня, на турнире ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) завершились четвертьфинальные матчи. В доигровке поединка 1/4 финала принимал участие российский теннисист Даниил Медведев. Из-за дождя Медведев, посеянный под третьим номером, в предыдущий день не смог закончить встречу с Марином Чиличем, 47-й ракеткой мира. Первый сет россиянин взял со счётом 6:2, а вот во второй партии сильнее оказался Чилич, выигравший её 6:3.

И потому вторая часть битвы чемпионов US Open — Даниил выиграл этот турнир в 2021 году, а Марин в 2014-м — началась сразу с третьего, решающего сета. И Медведев не позволил усомниться в своём превосходстве. В четырёх своих геймах он отдал всего два очка. Геймы на подаче Чилича проходили в борьбе, но и там россиянин был чуть лучше и сделал два брейка. Хорват смог размочить счёт при 0:5, однако уже в следующем гейме Даниил оформил победу — 6:2, 3:6, 6:1 за 1 час 48 минут чистого времени.

Так Медведев в 67-й раз вышел в полуфинал на уровне тура. Этой победой россиянин обеспечил себе возвращение на седьмое место в рейтинге ATP — позади остался 24-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович, не играющий на этой неделе. Даниил стал третьим теннисистом, который не менее пяти раз выходил в полуфинал в этом сезоне, — после Янника Синнера (семь) и Александра Зверева (шесть).

В полуфинале соперником Медведева стал польский теннисист Камиль Майхшак, 76-я ракетка мира. Майхшак в четвертьфинале неожиданно выбил первого сеяного Феликса Оже-Альяссима — 6:4, 6:3. Этот матч состоялся ещё в пятницу, 12 июня, так что поляку не пришлось играть «долги».

Впервые Медведев и Майхшак встретились на харде Брисбена ранее в этом году, и тот четвертьфинал выиграл Даниил — 6:7 (4:7), 6:3, 6:2. В этот раз россиянин потерпел поражение. В первом сете наблюдался классический травяной теннис, в котором многое решала подача, хотя долгих розыгрышей при этом, как ни странно, хватало.

Майхшак ни в чём не уступал Медведеву, подававшему в чётных геймах. Более того, если у кого и были неприятности, так это у Даниила, ошибавшегося ощутимо чаще, чем его соперник. До 5:5 игроки шли без брейк-пойнтов, и даже «ровно» было всего однажды, на подаче россиянина. А в 10-м гейме Медведев чуть было не упустил партию, однако в нужный момент его выручила подача, за счёт которой удалось отыграть сетбол на приёме.

В 11-м гейме Даниил сам упустил брейк-пойнт, который был скрытым сетболом. Пришлось играть тай-брейк, на котором Медведев вёл 3:1, но после этого взял всего один мяч. И Майхшак забрал сет — 7:6 (7:4) за 59 минут.

А вторую партию Медведев провалил. Он взял только первый гейм, а потом… получил скрытую «баранку», собрав массу невынужденных ошибок. На этом отрезке у него был лишь один брейк-пойнт. Подача у Даниила разладилась: пять двойных ошибок. И в седьмом гейме Майхшак реализовал второй матчбол на приёме — 7:6 (7:4), 6:1 за 1 час 29 минут.

Медведев, финалист Хертогенбосха 2022 года, в этот раз остановился в шаге от титульного матча. Однако выход в полуфинал позволил ему подняться с восьмого места на седьмое в рейтинге ATP — год назад Даниил остановился здесь в четвертьфинале. А позади него идёт теперь 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович. Серб, не игравший на этой неделе, опустился на восьмую позицию в классификации.

На следующей неделе Медведев выступит на турнире в Галле. Вместе с ним в первую восьмёрку сеяных попали, в частности, такие теннисисты, как новоиспечённый чемпион «Ролан Гаррос» Александр Зверев, Феликс Оже-Альяссим, Александр Бублик, Андрей Рублёв.