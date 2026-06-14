Медведев и Рублёв попали в одну четверть сетки Галле! Обзор жеребьёвок турниров недели

Подготовка теннисистов к Уимблдону-2026 продолжается! Совсем скоро нас захлестнёт новая волна травяных соревнований накануне старта мэйджора на этом покрытии. Жеребьёвки турниров категории WTA-500 в Берлине и ранга ATP-500 в Галле, где примут участие множество российских теннисистов, уже состоялись. Так что предлагаем вам изучить сетки и соперников представителей нашей страны.

На «пятисотнике» в Берлине с призовым фондом в $ 1 206 446 собрался довольно внушительный состав во главе с Ариной Соболенко и Еленой Рыбакиной. Выступят там и четыре россиянки — Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Анна Калинская и Диана Шнайдер. При этом никто из наших девушек не получил посев. На немецкий «пятисотник» ещё была заявлена Мирра Андреева, но она снялась после завоевания трофея на «Ролан Гаррос» — 2026. Действующая чемпионка Берлина Маркета Вондроушова тоже в текущем розыгрыше не примет участия.

Своё снятие с Берлина Андреева объяснила так: «Мы с командой решили взять больше времени на отдых, восстановление и подготовку к сезону на траве. Надеюсь вернуться в следующем году!» — приводит слова российской теннисистки пресс-служба немецкого «пятисотника».

Потенциальные четвертьфинальные поединки по итогам жеребьёвки выглядят так:

Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Кори Гауфф (США, 5);

Джессика Пегула (США, 3) — Каролина Мухова (Чехия, 7);

Линда Носкова (Чехия, 8) — Аманда Анисимова (США, 4);

Элина Свитолина (Украина, 6) — Елена Рыбакина (Казахстан, 2).

Александрова, Самсонова и Шнайдер оказались в верхней части сетки, тогда как Калинская попала в нижнюю половину. Благодаря такому раскладу болельщики в теории могут увидеть русский полуфинал, а также битву наших соотечественниц за трофей. Отметим, что из представительниц России никто не стал заявляться в квалификацию, так что усиления ранее упомянутого состава не будет.

Александрова примет участие в берлинском турнире уже пятый раз в карьере, и за все годы выступлений её лучшим достижением стал выход в полуфинал в 2023-м. В первом круге россиянка сойдётся с представительницей Австрии Анастасией Потаповой, а дальше Екатерине придётся тяжелее, ведь на её пути встанет лидер рейтинга Арина Соболенко. В случае победы над первой сеяной Александрова может побороться в четвертьфинале с Людмилой Самсоновой или Кори Гауфф (5), в следующем круге у нашей спортсменки не исключена встреча с Джессикой Пегулой (3) или Дианой Шнайдер, а в решающем сражении — с Еленой Рыбакиной (2) или Анной Калинской.

Екатерина Александрова Фото: Andy Astfalck/Imago/ТАСС

Самсонова будет сражаться на немецком «пятисотнике» уже шестой раз подряд! Её наивысшие результаты — титул в 2021-м, а также полуфинал в 2025-м. Первой соперницей Людмилы станет Элисе Мертенс, во втором круге она может побороться с Кори Гауфф, в четвертьфинале — с Ариной Соболенко (1) или Екатериной Александровой, в полуфинале — с Джессикой Пегулой или ещё одной россиянкой Дианой Шнайдер, а в титульной встрече — с Еленой Рыбакиной или соотечественницей Анной Калинской.

Калинская выступит в Берлине четвёртый раз, её лучший результат — финал в 2024-м. Путь Анны по сетке начнётся матчем с Элиной Свитолиной (6), затем ей может достаться обладательница уайлд-кард Ева Лис, в четвертьфинале не исключена встреча с Еленой Рыбакиной, в полуфинале — с Амандой Анисимовой (4), а в битве за трофей — с Ариной Соболенко или Екатериной Александровой.

Шнайдер принимала участие в немецком турнире всего однажды — в 2025-м — и тогда дошла до второго круга. На старте «пятисотника» Диану ждёт квалифаер, дальше предстоит битва с Джессикой Пегулой, в четвертьфинале — с Каролиной Муховой (7), в полуфинале — с Ариной Соболенко или Екатериной Александровой, а в последнем матче на турнире — с Еленой Рыбакиной или Анной Калинской.

Также на следующей неделе пройдёт соревнование ранга ATP-500 в Галле с призовым фондом в € 2 583 330, где выступят трое россиян. Причём сразу два наших теннисиста получили посев — Даниил Медведев (4) и Андрей Рублёв (8). Также в сетке есть и Карен Хачанов. Действующий чемпион турнира — Александр Бублик, обыгравший в финале-2025 Даниила Медведева.

Четвертьфинальные пары после жеребьёвки сформировались так:

Александр Зверев (Германия, 1) — Александр Бублик (Казахстан, 7);

Бен Шелтон (США, 3) — Тейлор Фриц (США, 5);

Андрей Рублёв (Россия, 8) — Даниил Медведев (Россия, 4);

Флавио Коболли (Италия, 6) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2).

Даниил Медведев Фото: Andy Astfalck/Imago/ТАСС

Как мы видим, теоретически нас ждёт российский четвертьфинал между Даниилом и Андреем. Карен попал в верхнюю половину сетки, что позволяет с оптимизмом смотреть и на вероятную битву представителей нашей страны за трофей немецкого «пятисотника».

Медведев в этом году будет бороться в Галле уже шестой раз подряд, его лучшее достижение — финал в 2022-м и 2025-м. В стартовом круге Даниил сойдётся с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри, далее он может сразиться с французом Теренсом Атманом, в четвертьфинале ожидается российское дерби с Андреем Рублёвым (8), в полуфинале — битва с Феликсом Оже-Альяссимом (2) или Флавио Коболли (6), а в финале — с ещё одним соотечественником Кареном Хачановым или Александром Зверевым (1).

Рублёв, как и Хачанов, примет участие в немецком «пятисотнике» седьмой раз в карьере. Наивысшее достижение теннисиста — финалы в 2023-м и 2021-м. Первым соперником Андрея станет польский теннисист Хуберт Хуркач, во втором круге не исключён поединок с обладателем уайлд-кард Даниэлем Альтмайером, в четвертьфинале — с Даниилом Медведевым, в полуфинале — с Флавио Коболли или Феликсом Оже-Альяссимом, а в решающей битве — с Александром Зверевым или Кареном Хачановым.

За всё время выступления Хачанова в Галле его наивысшими результатами стали полуфиналы в 2025-м и 2017-м, а также четвертьфиналы в 2022-м, 2019-м и 2018-м. Путь Карена к защите рейтинговых очков начнётся с битвы с американцем Итаном Куинном, далее россиянин может встретиться с Беном Шелтоном (3) или финалистом ТБШ Ником Кирьосом, в четвертьфинале — с ещё одним представителем США Тейлором Фрицем (5), в полуфинале — с действующим чемпионом Александром Бубликом (7) или лидером посева Александром Зверевым, а в титульном сражении — с Феликсом Оже-Альяссимом или Даниилом Медведевым.

Турниры в Галле и Берлине пройдут с 15 по 21 июня. Следите за всеми событиями на «Чемпионате».