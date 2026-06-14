Россиянки Яценко и Зайцева выиграли по два турнира на неделе! Первая вернётся в топ-160

Новая неделя – новые чемпионы! В эти выходные – 13 и 14 июня – российские теннисисты вновь в широком составе поборолись за трофеи на турнирах ITF и «челленджерах». Рассказываем, кто добрался до трофеев, а кто остановился в шаге от заветного кубка.

Девушки по традиции порадовали и в одиночке, и в паре. Кто-то даже сыграл финал в обоих разрядах! Например, 22-летняя Полина Яценко на турнире серии W50 в Хургаде (Египет) добралась до обоих решающих матчей. Парный уроженка Мурманска провела ещё в субботу. Вместе с полькой Мартиной Кубкой они подтвердили звание первых сеяных и завоевали трофей. Девушки взяли верх над Ольгой Даниловой/Карлой Попович – 6:2, 6:2.

В одиночке Яценко также добилась успеха в эти выходные. В финале россиянка переиграла свою напарницу Мартину Кубку – 6:4, 6:3 – и добыла первый трофей с прошлого сезона. А ещё вернулась на 156-ю строчку одиночного рейтинга.

Той осенью мы общались с Полиной после её победы на «челленджере» в Калдаш-да-Раинья, Португалия. Тогда спортсменка поделилась историей о том, как переехала из Мурманска в Минск ради тренировочного процесса.

«Какая-то такая история, случайность. Мой папа просто увидел статью, что белорусские спортсмены удачно выступили на Tennis Europe. И в этой статье было написано, что они тренируются здесь, в Минске. Мой папа подумал, что в целом это не так далеко от дома, более-менее доступно. Ему понравилось, что здесь можно жить. И лес рядом, и все условия есть. Не надо никуда ездить, тратить на это силы. То есть ты здесь и живёшь, и тренируешься. Свежий воздух. Что ещё нужно? Никаких отвлекающих факторов, городской суеты», — сказала Яценко в интервью «Чемпионату».

Самая крупная победа у девушек на этой неделе пришла к Юлии Авдеевой на турнире категории W75 в Ческа-Липа, Чехия. Там 23-летняя уроженка Томска завоевала второй трофей в этом сезоне и седьмой – во взрослой карьере. В финале третья сеяная одолела второй номер турнира Эву Веддер из Нидерландов – 1:6, 6:3, 6:2.

Такой успех поможет Авдеевой со следующей недели подняться на 37 строчек рейтинга и вернуться на 191-е место. В интервью для «Чемпионата» этой зимой Юлия рассказала, с какими трудностями столкнулась при первых заработках на профессиональном уровне.

«Зарабатывать на турнирах ITF – «пятнашках» или «двадцатьпятках» [турнирах категории W15 и W25] – было очень сложно, поэтому я играла много «денежных» немецких турниров, UTR, чтобы как-то оплачивать тренировки и поездки на турниры.

В один момент мне тренер сильно помог. Он сказал: «Давай ты пока не будешь мне платить деньги». Тогда мне стало полегче, потому что я смогла выступать не на немецких турнирах, где ты играешь пять-шесть матчей, тратишь силы вместо того, чтобы готовиться или отдыхать. Это возможно, конечно, но тяжело. Тогда мы решили, что надо сосредоточиться на ITF. Не платила тренеру я плюс-минус год, и мне стало спокойнее», — призналась Авдеева в интервью.

Ещё на трёх турнирах категории W15 сыграли российские теннисистки. 19-летняя Виктория Милованова в любимом нашими спортсменами Монастире (Тунис) завоевала третий трофей в карьере. Кстати, прошлые два теннисистка академии Александра Островского выиграла в том же городе. В рейтинге Виктория будет замыкать топ-500.

21-летняя москвичка Ксения Зайцева также успешно провела неделю на соревнованиях в Куршумлия-Баня (Сербия). На том самом турнире, который на прошлой неделе выиграла россиянка Анастасия Золотарёва. Одолев в финале 26-летнюю Мари Меттро (6:1, 6:1), Зайцева записала себе в актив второй одиночный титул на уровне ITF. Кроме того, Ксения параллельно победила и в парном разряде! В дуэте с гречанкой Марианной Аргирокастрити они отстояли звание первых сеяных и завершили неделю с наградой.

До финала на соревнованиях категории W15 также добралась 22-летняя Алина Щербинина. За дебютный взрослый трофей она должна побороться в Лос-Анджелесе с хозяйкой кортов Кейтлин Карничеллой.

У парней в одиночке до финала добрался 27-летний москвич Андрей Чепелев. В текущем сезоне россиянин уже боролся за кубок на февральском турнире серии M15 в Анталье и победил. Ещё одну попытку Андрей предпринял в эти выходные на соревнованиях M25 в Киселяке (Босния и Герцеговина).

На пути к победе Чепелев выбил трёх россиян – Марата Шарипова, Ярослава Дёмина и Валерия Мартишева. А в финале Андрей переиграл 506-ю ракетку мира Серхи Переса Контри – 6:3, 6:2. Сам россиянин по итогам недели в рейтинге остановится на 418-й строчке.

Андрей Чепелев Фото: Из личного архива Андрея Чепелева

Стоит ещё вернуться к девушкам и их результатам в парном разряде. На крупных соревнованиях категории W100 в Загребе, Хорватия, Екатерина Казионова вместе с 19-летней представительницей Болгарии Росицей Денчевой сразилась за трофей, который должен был стать 12-м в карьере россиянки. Однако девушки уступили третьим сеяным Лучии Чирич-Багарич/Анджелике Морателли – 5:7, 3:6.

Также завоевать кубок в эти выходные не удалось юным россиянкам Арине Булатовой/Алевтине Ибрагимовой. Девушки получили первый номер посева на турнире W35 в Ницце, но в борьбе на решающем тай-брейке уступили швейцарско-немецкому дуэту Алина Гранвер/Юлия Стусек – 7:5, 6:7 (10:12), [4:10]. Во втором сете россиянки не реализовали три матчбола.

Одного шага до триумфа также не хватило нашим девушкам на турнирах серии W15. Мария Андриенко вторую неделю подряд пробилась в финал. На прошлых выходных дуэт с россиянкой снялся с решающей встречи, а на этих Мария в Монастире вышла на корт. Однако вместе с Наталией Соузой Салазар они потерпели поражение. Также не удалось дотянуться до кубка 19-летней Елене Уткиной. Она в паре с Зейнеп Илькер проиграла в финале соревнований в Кайсери, Турция.

Из хороших новостей: одной из наших спортсменок удалось добыть победу на этой неделе! 29-летняя Мария Кононова в паре с американкой Сарой Дааветтилой выиграла турнир серии W35 в Декейтере, США. Уроженка Уфы на про-уровне ни разу не побеждала в одиночке, но в 10-й раз одержала победу в паре.

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