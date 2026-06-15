Джокович дал отмашку исторической победе Хэмилтона. Новак зажёг на Ф-1 в Испании

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович до Уимблдона не будет участвовать в более мелких соревнованиях на травяном покрытии.

Легендарный серб после вылета в третьем круге «Ролан Гаррос» предпочитает отдых, что уже стоило ему падения на восьмое место в рейтинге ATP с пропуском вперёд россиянина Даниила Медведева.

На выходных 39-летний Джокович посетил Гран-при Барселоны-Каталуньи Формулы-1. Серб стал гостем команды «Ауди» и сфотографировался с гонщиками Нико Хюлькенбергом и Габриэлем Бортолето.

Новак Джокович в боксах «Ауди» Фото: Пресс-служба Формулы-1

При этом симпатии Новака в течение сезона и конкретно в воскресенье были на стороне других команд.

«Болел за «Макларен» весь сезон, но сегодня я с ребятами из «Альпин»!» — сказал Джокович в интервью Sky Sports.

Серб пользовался большой популярностью во время посещения Гран-при в Испании. Новак пересекался не только с пилотами «Ауди», но и с другими гонщиками, а своего рода экскурсию по паддоку для него провёл лично президент и генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали.

Новак Джокович и Стефано Доменикали на Гран-при Барселоны-Каталуньи Фото: Mark Sutton/Getty Images

Визит Джоковича на Гран-при Барселоны-Каталуньи ознаменовался рядом исторических событий. Победу одержал пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон, вторым финишировал его экс-напарник по «Мерседесу» Джордж Расселл, третьим — Ландо Норрис из «Макларена». В последний раз британцы занимали все три места на подиуме в 1968 году. Тогда лучшими на Гран-при США стали Джеки Стюарт, Грэм Хилл и Джон Сёртис.

Представители одной страны не располагались на первых трёх позициях с Гран-при Сан-Марино 1983 года, когда там оказались французы Патрик Тамбэ, Ален Прост и Рене Арну.

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Барселоны-Каталуньи в возрасте 41 года 5 месяцев 7 дней. Семикратный чемпион Формулы-1 стал самым возрастным победителем гонки за 56 лет – с Гран-при ЮАР — 1970. Тогда лучшим стал Джек Брэбэм, которому было 43 года 11 месяцев 5 дней. Рекорд же принадлежит Луиджи Фаджоли, выигравшему Гран-при Франции-1951 в возрасте 53 лет 22 дней. Ни один гонщик не побеждал после 40 лет со времён Найджела Мэнселла, который выиграл Гран-при Австралии — 1994 (41 год 3 месяца 5 дней). Самым возрастным победителем гонки в XXI веке ранее был Кими Райкконен (Гран-при США — 2018 – 39 лет 4 дня).

Хэмилтон выиграл гонку впервые после перехода в «Феррари» в 2025 году. Для итальянской команды успех стал первым с Гран-при Мехико — 2024. Всего на счету Льюиса 106 побед – это абсолютный рекорд Формулы-1, британец ещё сильнее оторвался от легендарного Михаэля Шумахера (91). Хэмилтон благодаря победе закрепился на второй строчке в чемпионате. У Льюиса 115 очков, и он до 41 балла сократил отставание от лидера сезона Андреа Кими Антонелли, который на Гран-при Барселоны-Каталуньи сошёл. Возможно, в чемпионской гонке всё не так однозначно, как казалось ещё совсем недавно.

Именно Новак Джокович помахал клетчатым флагом на финише, ознаменовав первую победу Хэмилтона в качестве пилота «Феррари». Ранее такой честь удостаивалась 23-кратная чемпионка ТБШ Серена Уильямс на Гран-при Монако 2021 года, а также многие другие знаменитости не только из мира тенниса и спорта.

«Величие», – написал Новак позже в соцсетях в сопровождении к фотографии Льюиса с трофеем за победу в Гран-при.

Новак Джокович поднимает клетчатый флаг во время финиша Льюиса Хэмилтона Фото: Mark Sutton/Getty Images

Джокович хорошо знаком с Хэмилтоном. Ранее они встречались на Уимблдоне. У Новака и Льюиса много общего – они являются выдающимися спортсменами и продолжают поддерживать высокий уровень в достаточно солидном для спорта возрасте, пусть даже прямо сейчас их нельзя назвать абсолютно лучшими в своих видах. Однако мечты о 25-м «Шлеме» Джокович всё ещё сохраняет при себе, как и Хэмилтон – о восьмом титуле Формулы-1. Возможно, именно столь удачное пересечение на Гран-при Барселоны-Каталуньи мотивирует обоих на громкие свершения до конца этого года.