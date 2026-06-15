Мирра вернулась в топ-5. Медведев — 7-й, но рискует выпасть из восьмёрки посева Уимблдона

На минувшей неделе начался травяной сезон. Мужчины отыграли два турнира категории ATP-250 — в Хертогенбосхе и Штутгарте. У женщин главным соревнованием недели стал «пятисотник» в Лондоне, а ещё они выступили в том же Хертогенбосхе. По итогам этих турниров в рейтингах ATP и WTA произошли перестановки. Давайте их рассмотрим и оценим, каких изменений можно ожидать на этой неделе.

Рейтинг ATP на 15 июня

У мужчин в первой десятке произошла только одна перестановка: Даниил Медведев опередил Новака Джоковича. Теперь Медведев идёт седьмым в рейтинге, а Джокович замыкает первую восьмёрку. Перестановка случилась по той причине, что Новак на минувшей неделе не играл, а Даниил дошёл до полуфинала в Хертогенбосхе. Этот результат позволил россиянину оторваться на 50 очков от серба.

А во второй десятке сразу на три строчки опустился Карен Хачанов. У Хачанова сгорели очки за прошлогодний четвертьфинал Хертогенбосха — в этом году Карен не принял участия в турнире. В новом рейтинге россиянин занимает лишь 18-е место, пропустив Лоренцо Музетти, Якуба Меншика и Лучано Дардери.

Теперь самое интересное: какие перестановки могут произойти по итогам новой недели? Особую важность этот вопрос приобретает ещё и потому, что по рейтингу от 22 июня будет сформирован посев на Уимблдоне. Мужчины на этой неделе выступят в Галле и Лондоне — это турниры ATP-500.

Янник Синнер и Карлос Алькарас останутся первым и вторым соответственно. Синнер вернётся в тур в лучшем случае на Уимблдоне, а Алькарас и вовсе пропускает в этом году травяной сезон из-за травмы. Однако их отрыв от преследователей огромен. Александр Зверев, готовящийся выступить в Галле, не сдвинется с третьей строчки. Очковые разрывы в районе третьего места тоже большие — как в ту, так и в другую сторону.

А Даниил Медведев рискует потерять сразу три места и выпасть из топ-8 посева на Уимблдоне. Если учесть, что Алькараса на Уимблдоне не будет, для попадания в восьмёрку посева нужно стать девятым в рейтинге (или выше). Теннисисты, занявшие места с пятого по восьмое, в четвёртом круге Уимблдона потенциально идут на игроков, располагающихся на местах с девятого по 12-е, и наоборот.

Даниил Медведев Фото: Emmanuele Ciancaglini/Getty Images

Как Медведеву не опуститься на 10-ю строчку в рейтинге от 22 июня, то есть остаться в девятке и попасть в топ-8 посева на Уимблдоне? Он ведёт сражение с тремя теннисистами: Новаком Джоковичем, Тейлором Фрицем и Флавио Коболли. При этом Джокович на текущей неделе не играет, а Медведев, Фриц и Коболли выступят в Галле. Россиянин защищает 330 очков за прошлогодний финал. И Даниилу нужно повторить этот результат, чтобы гарантированно остаться в топ-9 рейтинга (а значит, и в топ-8 посева). В этом случае он обходит в рейтинге Джоковича и кого-то из пары Фриц — Коболли (а то и всех троих вместе). Если же Медведев остановится в полуфинале, то не обходит Джоковича и может одновременно пропустить и Фрица, и Коболли.

Андрей Рублёв, который идёт 13-м, тоже играет в Галле. В лучшем случае Рублёв может подняться на 11-е место — если, допустим, дойдёт до финала, а Александр Бублик, защищающий 500 очков за титул, провалится. В худшем случае — в случае вылета на ранней стадии в Галле — Андрей рискует потерять несколько мест, но из топ-17 рейтинга (топ-16 посева) точно не вывалится.

Андрей Рублёв Фото: Dan Istitene/Getty Images

Теперь оценим положение в женском рейтинге.

Рейтинг WTA от 15 июня

Обращает на себя внимание то, что Мирра Андреева, хоть и не играла, поднялась на одно место в рейтинге и повторила личный рекорд — пятая строчка. Это случилось по той причине, что Аманда Анисимова, прошлогодняя финалистка Лондона, не смогла защитить все очки, остановившись в четвертьфинале. Россиянка теперь опережает американку на 120 очков.

Обменялись местами и Екатерина Александрова с Ивой Йович. Россиянка проиграла в первом же матче в Хертогенбосхе, а американка дошла до полуфинала Лондона. Александрова теперь идёт 19-й, а Йович — 17-й.

У женщин главным событием новой недели станет «пятисотник» в Берлине. На нём выступят сразу пять теннисисток топ-8, включая лидеров рейтинга Арину Соболенко и Елену Рыбакину. Мирра Андреева в столице Германии не сыграет; также на турнире не будет Иги Швёнтек и Аманды Анисимовой. Всё это означает, что перестановок в топ-8 по итогам турнира не будет. И Андреева останется пятой. А единственное изменение в топ-10 состоится в том случае, если Каролина Мухова дойдёт до финала в Берлине. В этом случае она обойдёт Викторию Мбоко и станет девятой.

Мирра Андреева Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Отмечаем хорошие перспективы Дианы Шнайдер, располагающейся на 16-й строчке. Она играет в Берлине и может обойти Жасмин Паолини и Наоми Осаку, которые на этой неделе отдыхают. Чтобы обойти Осаку, Шнайдер необходимо и достаточно выйти в полуфинал, а Паолини окажется позади, если Диана пробьётся в финал. Обойти же Шнайдер могут Екатерина Александрова и Анна Калинская. Однако это менее вероятно: Александрова идёт на серии из пяти поражений, а Калинская уступает 246 очков — многовато.