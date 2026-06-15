Александрова прервала серию из пяти поражений! А Шнайдер и Самсонова проиграли в Берлине

Анна Блинкова шестой раз подряд уступила на уровне тура и выбыла из борьбы в Ноттингеме.

В понедельник, 15 июня, стартовали очередные состязания на траве — турнир WTA-500 в Берлине и соревнование ранга WTA-250 в Ноттингеме. В этот день в борьбу вступили и российские теннисистки — Екатерина Александрова, Диана Шнайдер, Людмила Самсонова и Анна Блинкова. Но обо всём по порядку.

Первой из представительниц нашей страны в Берлине выступила Екатерина Александрова, соперницей которой стала экс-россиянка Анастасия Потапова. Ещё в начале года 25-летняя теннисистка занимала 55-ю строчку, однако во время грунтовой части сезона она показала хорошие результаты, благодаря чему поднялась в рейтинге и сейчас располагается на 26-м месте. В коллекции у Анастасии три трофея, причём все из них — категории WTA-250: Стамбул-2022, Линц-2023, Клуж-Напока-2025.

Перед началом поединка девушек в личных встречах между ними было равенство — 1-1. Потапова обыгрывала соперницу в финале квалификации Остравы-2021 (7:5, 3:1, отказ Екатерины), а Александрова взяла реванш в четвертьфинале Линца-2024 (6:2, 7:6). Отметим, что вышеперечисленные сражения состоялись на хардовом покрытии.

Екатерина Александрова Фото: Andy Astfalck/IMAGO/ТАСС

На старте матча теннисистки взяли по одной своей подаче — 1:1. В третьем гейме Анастасия заработала тройной брейк-пойнт, однако Екатерине удалось выстоять — 2:1. Следом уже россиянка получила шанс выиграть чужой гейм и уверенно воспользовалась им — 3:1, а затем подтвердила брейк — 4:1. После этого Потапова взяла медицинский тайм-аут, в ходе которого специалист долго массировал ей плечи. Как только закончилась пауза, Александрова забрала ещё одну подачу представительницы Австрии — 5:1. И уверенно поставила победную точку в партии — 6:1 за 27 минут. Даже во время перерыва между сетами было видно, как тяжело Анастасии. Немного поразмышляв, Потапова приняла решение отказаться от продолжения борьбы.

Процентом попадания первой подачи не смогла бы похвастать ни одна из теннисисток: 52% у Екатерины и 48% – у Анастасии. Александрова исполнила две подачи навылет, тогда как Потапова — одну. Также россиянка допустила меньше двойных ошибок (1), чем представительница Австрии (2).

Таким образом, Екатерина Александрова на снятии соперницы вышла во второй круг Берлина, где её дальше ждёт лидер рейтинга Арина Соболенко. Россиянка прервала серию поражений из пяти матчей, начавшуюся ещё на турнире в Штутгарте.

За попадание во второй круг Берлина Диана Шнайдер боролась с обладательницей уайлд-кард Николой Бартуньковой. 20-летняя чешка в данный момент располагается на 62-й позиции в мировой классификации, что является её наивысшим достижением в карьере. На уровне тура за свою недолгую карьеру Никола не добиралась даже до финалов, однако она дважды проигрывала титульные поединки на турнирах ранга WTA-125.

Лидерство по личным встречам до старта битвы девушек принадлежало Шнайдер — 1-0. Эту единственную победу Диана одержала над Николой Бартуньковой в финале соревнования категории W60 в Стамбуле (7:5, 7:5). Примечательно, что этот поединок прошёл на грунтовом корте, так что матч спортсменок в Берлине стал их дебютным сражением на траве.

Во втором гейме первого сета россиянка заработала два брейк-пойнта, однако реализовать ей их не удалось — 1:1. В отличие от соперницы, Никола свой шанс не упустила — 1:2. Чуть позже у Бартуньковой вновь появилась возможность увеличить преимущество, чем она и воспользовалась — 2:5. И следом чешская теннисистка уверенно подала на сет — 2:6.

Диана Шнайдер Фото: Claudio Gärtner/IMAGO/ТАСС

Вторая партия началась совсем иначе: Диана заработала брейк-пойнт и успешно его реализовала — 2:0. А вот в пятом гейме у Шнайдер случился провал на подаче, из-за чего Никола сделала брейк — 3:2. На подаче россиянки Бартунькова раз за разом стала зарабатывать брейк-пойнты, и только с пятой попытки ей удалось вырвать лидерство — 4:5. Но подать на поединок чешка не смогла: она добралась до двух матчболов, однако Диана вцепилась в гейм и сделала обратный брейк — 5:5. Следом дело дошло до тай-брейка, где россиянка оказалась точнее — 7:6 (7:2).

Начало третьего сета вышло под копирку второго: Шнайдер без особых усилий забрала три гейма, включая два чужих — 3:0. Но тут что-то разладилось в игре Дианы, из-за чего она быстро растеряла преимущество. Сначала Бартунькова взяла одну подачу россиянки — 3:1, следом сделала счёт равным — 3:3. После этого Шнайдер как будто бы совсем отчаялась. Так россиянка проиграла аж шесть геймов подряд, а вместе с ними — и весь матч — 2:6, 7:6 (7:2), 3:6 за 2 часа 15 минут.

За весь поединок Бартунькова исполнила аж девять эйсов, а вот Шнайдер — всего два. При этом Никола насорила двойными ошибками (6), тогда как Диана оказалась немного стабильнее по этому аспекту (4). Лидером по проценту попадания первой подачи стала россиянка — 63% против 57%.

Таким образом, Диане не удалось пробиться во второй круг Берлина. За выход в четвертьфинал немецкого соревнования Никола Бартунькова поборется с Элисе Мертенс.

Последней из представительниц России, боровшихся в столице Германии в этот день, была Людмила Самсонова. Соперницей нашей теннисистки на старте соревнования стала вышеупомянутая 30-летняя Элисе Мертенс. В 2018-м бельгийка была не так далека от десятки лучших и находилась на 12-й позиции, однако сейчас она занимает только 24-ю строчку в рейтинге. В одиночке Мертенс завоевала 10 трофеев, в числе которых два «пятисотника» — Доха-2019 и Мельбурн-2021.

Самсонова и Мертенс до встречи в Берлине пересекались на корте дважды, и оба раза победу праздновала Людмила — 2-0. Россиянка оказывалась сильнее Элисе на старте Вашингтона-2022 (7:6, 6:4) и в третьем круге Торонто-2024 (6:2, 6:4). Любопытно, что сражения Самсоновой и Мертенс на различных турнирах проходят каждые два года (2022, 2024 и 2026).

Первый гейм Людмила уверенно взяла — 1:0, а вот ей на приёме пришлось побороться. И всё-таки с пятой попытки Самсонова добилась брейка — 2:0! После чего спокойно его подтвердила — 3:0. Мертенс размочила счёт, но на этом для неё всё закончилось — 3:1. В шестом гейме россиянка забрала чужую подачу — 5:1 — и следом поставила победную точку в партии — 6:1.

Во втором сете спортсменки шли ровно и даже не добирались до брейк-пойнтов. В четвёртом гейме у Мертенс появилась возможность увеличить преимущество, и она не упустила своего — 3:1. Чуть позже Самсонова заработала двойной брейк-пойнт, однако Элисе не позволила перевернуть ход игры — 5:2. После этого бельгийка реализовала сетбол и вышла победительницей из этого отрезка поединка — 6:3.

Совсем расклеилась игра у Людмилы в третьей партии: она упускала гейм за геймом и в итоге получила «баранку» от Элисе Мертенс — 6:1, 3:6, 0:6 за 1 час 48 минут. Таким образом, Самсонова потерпела пятое поражение подряд и не защитила очки за прошлогодний полуфинал Берлина. Бельгийка во втором круге немецкого «пятисотника» поборется с Николой Бартуньковой, выбившей Диану Шнайдер.

За весь поединок теннисистки допустили одинаковое количество двойных ошибок (5), но по эйсам Мертенс оказалась намного лучше Самсоновой – шесть против двух. Процент попадания первой подачи у спортсменок вышел идентичным — 57%.

В это же время в Ноттингеме боролась единственная отечественная спортсменка — Анна Блинкова. В основную сетку соревнования ранга WTA-250 россиянка пробилась через квалификацию и в первом круге сошлась с лаки-лузером Тайлой Престон, с которой ранее ни разу не играла. 20-летняя австралийка в мировой классификации находится на наивысшем для себя месте — 124-м. На уровне тура Престон пока не выходила даже в решающий матч, а вот на турнире WTA-125 в Пуэрто-Вальярте-2024 она была в шаге от завоевания трофея.

Первый сет начался с того, что Блинкова выстояла на своей подаче — 1:0, а следом забрала чужую — 2:0. Но россиянка рано обрадовалась, ведь тут же последовал ответ от соперницы в виде обратного брейка под ноль — 2:1. И затем Престон восстановила равновесие — 2:2. После этого теннисистки обменялись подачами — 3:3. В 10-м гейме Анна заработала тройной сетбол и не упустила шанс завершить партию — 6:4.

Во втором сете ситуация поменялась, и на старте брейка добилась Тайла — 1:0. Через какое-то время теннисистки обменялись подачами — 3:2 в пользу австралийки. А в девятом гейме Престон, как и Блинкова в первой партии, заработала тройной сетбол. Анна не сумела ничего противопоставить сопернице и проиграла этот отрезок матча — 3:6.

Первой добиться брейка в третьей партии удалось Блинковой — 2:1, и следом теннисистка закрепила его — 3:1. Но через какое-то время Престон забрала сначала одну подачу Анны — 3:3, затем и другую — 5:3. В итоге Тайла поставила победную точку в матче, выиграв пять геймов подряд — 4:6, 6:3, 6:3 за 2 часа 8 минут. Таким образом, россиянка продлила серию поражений, начавшуюся в Боготе, до шести матчей. Во втором круге Ноттингема Тайла Престон встретится с Энн Ли или Кимберли Биррелл.

Турниры в Ноттингеме и Берлине проходят с 15 по 21 июня. Следите за всеми событиями на «Чемпионате».