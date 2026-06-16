Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Собак теннисисток не пустят на Уимблдон-2026: причина запрета, слова организаторов, питомцы Калинской, Мирры Андреевой, Соболенко

Собак Мирры и Соболенко не пускают на Уимблдон. Снимут ли организаторы запрет для Рэсси?
Маргарита Сальникова
Собак теннисисток не пустят на Уимблдон
Комментарии
Домашних питомцев запрещено проводить на территорию травяного ТБШ. Но есть лазейка!

Теннисные соревнования запоминаются болельщикам не только яркими сражениями, но и весёлыми фотографиями и видео, на которых спортсмены счастливо проводят время со своими собаками или празднуют завоевание трофея вместе с ними. Однако на Уимблдоне-2026 игроки не смогут приводить питомцев на территорию турнира. В чём же дело? Рассказываем.

Материалы по теме
Мирра, ты просто космос! 19-летняя девушка сделала счастливой всю Россию
Мирра, ты просто космос! 19-летняя девушка сделала счастливой всю Россию

Совсем недавно директор Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета Салли Болтон заявила, что теннисистам не удастся провести время на травяном ТБШ вместе с домашними животными. «На территорию Уимблдона допускаются только собаки-поводыри, а также служебные и поисковые собаки. Эта политика действует уже много лет и не должна вызвать недовольства со стороны игроков», — приводит слова Болтон издание Independent.

Этот запрет и в самом деле действует уже много лет. Так, на официальном сайте Уимблдона подробно приводится информация об ограничении пребывания питомцев на теннисном соревновании. «Запрещено приводить собак на территорию Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Исключение делается только для служебных собак (например, собак-поводырей, собак-помощников для слабослышащих, собак для людей с ограниченной подвижностью, собак, реагирующих на приступы эпилепсии, собак для людей с аутизмом). На территории главного комплекса, в верхней части террасы Аоранги, находится специально отведённая зона для служебных собак», — отмечается на портале.

Материалы по теме
Соболенко и Мирра познакомили своих собак в Индиан-Уэллсе-2026! А кто ещё привёз питомцев?
Видео
Соболенко и Мирра познакомили своих собак в Индиан-Уэллсе-2026! А кто ещё привёз питомцев?

К примеру, в 2025-м 18-кратную чемпионку ТБШ Мартину Навратилову не пустили в ресторан на территории Уимблдона из-за того, что легендарная теннисистка была вместе с питомцем. Об этой истории экс первая ракетка мира рассказала в соцсетях. «Да уж, хотела поужинать на Уимблдоне, но нам не разрешили зайти в ресторан с Лулу. Поэтому план «Б»… В итоге план «Б» оказался лучше. Хороший и быстрый ужин, отличная паста, я и Лулу были рады», — написала Мартина.

Но почему же этот вопрос подняли сейчас, если ограничение на четвероногих друзей на Уимблдоне работает уже долгое время? Вполне возможно, что на интерес к законности появления собак на теннисных соревнованиях повлияло празднование Мирры Андреевой с питомцем во время церемонии награждения на «Ролан Гаррос» — 2026.

Материалы по теме
За ними Мирра — как за каменной стеной. Кто привёл Андрееву к первому титулу на «Шлеме»
За ними Мирра — как за каменной стеной. Кто привёл Андрееву к первому титулу на «Шлеме»

После торжественной речи россиянка отправилась фотографироваться с завоёванным трофеем грунтового ТБШ. Но не одна, а в сопровождении собаки её тренера Кончиты Мартинес — Луны. На кадрах Мирра радостно улыбается, держа в руках кубок и очаровательную мальтипу. Кажется, для полного счастья Андреевой не хватало только собственной собаки Рэсси, которую не удалось привезти в столицу Франции.

В беседе с журналистами на пресс-конференции наша спортсменка поделилась подробностями о питомце тренера, а ещё сказала, что была рада разделить такой важный момент с Луной. «К сожалению, это не моя собака, а Кончиты. Я люблю собак. И я знаю эту собаку, ей 11 лет. Она такая бабуля. Так что было приятно разделить этот момент с собакой – пусть и не моей», — подчеркнула первая ракетка России.

Мирра Андреева с трофеем «РГ»-2026 и собакой Луной

Мирра Андреева с трофеем «РГ»-2026 и собакой Луной

Фото: Getty Images

А вот лидер рейтинга Арина Соболенко сумела привезти на «Ролан Гаррос» — 2026 своего щенка Эша, причём питомец даже получил собственную аккредитацию! Пресс-служба французского соревнования поделилась видео, на котором четырёхкратная чемпионка ТБШ заливается смехом и позирует с бейджиком, где изображён её любимый четвероногий друг.

При этом белоруска не скрывает, что путешествовать с питомцем достаточно проблематично. «Думаю, мы не очень хорошо выбираем места проживания с точки зрения наличия рядом парка, чтобы можно было выйти и погулять с собакой. Обычно мы придерживаемся своих привычек, останавливаемся в центре города, а там не всегда есть место для прогулок. Но пока всё идёт хорошо. Эш очень умный пёс, очень спокойный, расслабленный и легко адаптируется к новым местам. Пока всё складывается отлично», – отметила Соболенко на пресс-конференции после матча третьего круга «РГ».

Россиянка Анна Калинская тоже не смогла обойтись без своей собачки Беллы на «Ролан Гаррос». В беседе на корте с Каролин Гарсией теннисистка даже заявила, что страдала пока находилась на турнире без любимого четвероногого друга. «Надеюсь, Белла не слишком пугается (улыбается). Она приехала пару дней назад — пару недель я была без неё и страдала. Она мне словно дочь! У меня есть другие собаки дома — надеюсь, они скоро смогут к нам присоединиться», — сообщила спортсменка.

Анна Калинская с собакой Беллой на турнире в Цинциннати-2025

Анна Калинская с собакой Беллой на турнире в Цинциннати-2025

Фото: TPN/Getty Images

Однако не все в восторге от большого количества собак на соревнованиях. Так, чемпионка Australian Open — 2025 Мэдисон Киз поделилась историей, как чья-то собака оставила за собой лужу в зоне отдыха игроков, а её хозяин не убрал беспорядок. «В целом всё нормально, если хозяева ухаживают за питомцами. В прошлом году, не помню уже где, прямо в зоне отдыха для игроков целый час стояла лужа собачьей мочи. Я тогда подумала: «Может, кто-то уберёт это? Пожалуйста!» — заявила американка в подкасте The Player’s Box.

Четырёхкратная чемпионка ТБШ в миксте Дезире Кравчик поддержала соотечественницу и тоже посетовала на безответственность теннисистов в отношении питомцев. «Я, честно говоря, обожаю собак, но некоторые хозяева, увы, не слишком внимательно за ними следят. Согласна с Мэдисон Киз. Если собаки ведут себя прилично, а владельцы всё делают как надо, то для меня это совсем не проблема. Я очень люблю собак», — подчеркнула спортсменка в подкасте The Player’s Box.

Материалы по теме
Где сыграют Мирра, Медведев и Шнайдер в июне. Расписание турниров месяца
Где сыграют Мирра, Медведев и Шнайдер в июне. Расписание турниров месяца

Грустно, если на Уимблдоне-2026 фанатам действительно не удастся увидеть любимых игроков вместе с домашними питомцами. Однако Мирра Андреева может воспользоваться лазейкой в правилах. Так, россиянка недавно рассказала, что её Рэсси получила сертификат собаки-помощника, благодаря чему пребывание бернедудля на территории турнира станет проще. «В межсезонье мы узнали, что у моей мамы есть небольшие проблемы с сердцем, поэтому мы тренируем Рэсси, чтобы она могла помогать ей, когда это необходимо.

Мы учим её распознавать моменты, когда у мамы повышается или понижается давление. Она также проходила специальное обучение, так что всё ещё находится в процессе подготовки, можно сказать. Но на данный момент она отлично справляется. Конечно, путешествовать с собакой гораздо проще, когда у неё есть сертификат собаки-помощника, потому что многие авиакомпании принимают таких животных. Кроме того, она действительно очень помогает моей маме», – сказала Андреева в студии Tennis Channel.

Материалы по теме
Лучшая теннисистка России — Мирра Андреева! Рейтинг «Чемпионата»: второй квартал 2026 года
Лучшая теннисистка России — Мирра Андреева! Рейтинг «Чемпионата»: второй квартал 2026 года

Уимблдон пройдёт с 29 июня по 12 июля. Следите за всеми событиями на «Чемпионате».

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android