Собак Мирры и Соболенко не пускают на Уимблдон. Снимут ли организаторы запрет для Рэсси?

Теннисные соревнования запоминаются болельщикам не только яркими сражениями, но и весёлыми фотографиями и видео, на которых спортсмены счастливо проводят время со своими собаками или празднуют завоевание трофея вместе с ними. Однако на Уимблдоне-2026 игроки не смогут приводить питомцев на территорию турнира. В чём же дело? Рассказываем.

Совсем недавно директор Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета Салли Болтон заявила, что теннисистам не удастся провести время на травяном ТБШ вместе с домашними животными. «На территорию Уимблдона допускаются только собаки-поводыри, а также служебные и поисковые собаки. Эта политика действует уже много лет и не должна вызвать недовольства со стороны игроков», — приводит слова Болтон издание Independent.

Этот запрет и в самом деле действует уже много лет. Так, на официальном сайте Уимблдона подробно приводится информация об ограничении пребывания питомцев на теннисном соревновании. «Запрещено приводить собак на территорию Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Исключение делается только для служебных собак (например, собак-поводырей, собак-помощников для слабослышащих, собак для людей с ограниченной подвижностью, собак, реагирующих на приступы эпилепсии, собак для людей с аутизмом). На территории главного комплекса, в верхней части террасы Аоранги, находится специально отведённая зона для служебных собак», — отмечается на портале.

К примеру, в 2025-м 18-кратную чемпионку ТБШ Мартину Навратилову не пустили в ресторан на территории Уимблдона из-за того, что легендарная теннисистка была вместе с питомцем. Об этой истории экс первая ракетка мира рассказала в соцсетях. «Да уж, хотела поужинать на Уимблдоне, но нам не разрешили зайти в ресторан с Лулу. Поэтому план «Б»… В итоге план «Б» оказался лучше. Хороший и быстрый ужин, отличная паста, я и Лулу были рады», — написала Мартина.

Но почему же этот вопрос подняли сейчас, если ограничение на четвероногих друзей на Уимблдоне работает уже долгое время? Вполне возможно, что на интерес к законности появления собак на теннисных соревнованиях повлияло празднование Мирры Андреевой с питомцем во время церемонии награждения на «Ролан Гаррос» — 2026.

После торжественной речи россиянка отправилась фотографироваться с завоёванным трофеем грунтового ТБШ. Но не одна, а в сопровождении собаки её тренера Кончиты Мартинес — Луны. На кадрах Мирра радостно улыбается, держа в руках кубок и очаровательную мальтипу. Кажется, для полного счастья Андреевой не хватало только собственной собаки Рэсси, которую не удалось привезти в столицу Франции.

В беседе с журналистами на пресс-конференции наша спортсменка поделилась подробностями о питомце тренера, а ещё сказала, что была рада разделить такой важный момент с Луной. «К сожалению, это не моя собака, а Кончиты. Я люблю собак. И я знаю эту собаку, ей 11 лет. Она такая бабуля. Так что было приятно разделить этот момент с собакой – пусть и не моей», — подчеркнула первая ракетка России.

Мирра Андреева с трофеем «РГ»-2026 и собакой Луной Фото: Getty Images

А вот лидер рейтинга Арина Соболенко сумела привезти на «Ролан Гаррос» — 2026 своего щенка Эша, причём питомец даже получил собственную аккредитацию! Пресс-служба французского соревнования поделилась видео, на котором четырёхкратная чемпионка ТБШ заливается смехом и позирует с бейджиком, где изображён её любимый четвероногий друг.

При этом белоруска не скрывает, что путешествовать с питомцем достаточно проблематично. «Думаю, мы не очень хорошо выбираем места проживания с точки зрения наличия рядом парка, чтобы можно было выйти и погулять с собакой. Обычно мы придерживаемся своих привычек, останавливаемся в центре города, а там не всегда есть место для прогулок. Но пока всё идёт хорошо. Эш очень умный пёс, очень спокойный, расслабленный и легко адаптируется к новым местам. Пока всё складывается отлично», – отметила Соболенко на пресс-конференции после матча третьего круга «РГ».

Россиянка Анна Калинская тоже не смогла обойтись без своей собачки Беллы на «Ролан Гаррос». В беседе на корте с Каролин Гарсией теннисистка даже заявила, что страдала пока находилась на турнире без любимого четвероногого друга. «Надеюсь, Белла не слишком пугается (улыбается). Она приехала пару дней назад — пару недель я была без неё и страдала. Она мне словно дочь! У меня есть другие собаки дома — надеюсь, они скоро смогут к нам присоединиться», — сообщила спортсменка.

Анна Калинская с собакой Беллой на турнире в Цинциннати-2025 Фото: TPN/Getty Images

Однако не все в восторге от большого количества собак на соревнованиях. Так, чемпионка Australian Open — 2025 Мэдисон Киз поделилась историей, как чья-то собака оставила за собой лужу в зоне отдыха игроков, а её хозяин не убрал беспорядок. «В целом всё нормально, если хозяева ухаживают за питомцами. В прошлом году, не помню уже где, прямо в зоне отдыха для игроков целый час стояла лужа собачьей мочи. Я тогда подумала: «Может, кто-то уберёт это? Пожалуйста!» — заявила американка в подкасте The Player’s Box.

Четырёхкратная чемпионка ТБШ в миксте Дезире Кравчик поддержала соотечественницу и тоже посетовала на безответственность теннисистов в отношении питомцев. «Я, честно говоря, обожаю собак, но некоторые хозяева, увы, не слишком внимательно за ними следят. Согласна с Мэдисон Киз. Если собаки ведут себя прилично, а владельцы всё делают как надо, то для меня это совсем не проблема. Я очень люблю собак», — подчеркнула спортсменка в подкасте The Player’s Box.

Грустно, если на Уимблдоне-2026 фанатам действительно не удастся увидеть любимых игроков вместе с домашними питомцами. Однако Мирра Андреева может воспользоваться лазейкой в правилах. Так, россиянка недавно рассказала, что её Рэсси получила сертификат собаки-помощника, благодаря чему пребывание бернедудля на территории турнира станет проще. «В межсезонье мы узнали, что у моей мамы есть небольшие проблемы с сердцем, поэтому мы тренируем Рэсси, чтобы она могла помогать ей, когда это необходимо.

Мы учим её распознавать моменты, когда у мамы повышается или понижается давление. Она также проходила специальное обучение, так что всё ещё находится в процессе подготовки, можно сказать. Но на данный момент она отлично справляется. Конечно, путешествовать с собакой гораздо проще, когда у неё есть сертификат собаки-помощника, потому что многие авиакомпании принимают таких животных. Кроме того, она действительно очень помогает моей маме», – сказала Андреева в студии Tennis Channel.

Уимблдон пройдёт с 29 июня по 12 июля. Следите за всеми событиями на «Чемпионате».