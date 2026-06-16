Медведев сделал первый шаг к защите финала Галле. Он в пятый раз вышел тут во второй круг

Во вторник, 16 июня, на травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия) продолжились матчи первого круга. В этот день выступили все три российских теннисиста, попавшие в основную сетку, — Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов. А на женском «пятисотнике» в Берлине Анна Калинская сыграла с украинкой Элиной Свитолиной. Теперь обо всём по порядку.

Турнир в Галле появился в календаре тура ещё в 1993 году. В 2015-м статус соревнований повысили до «пятисотника». Самым титулованным чемпионом Галле является Роджер Федерер, 10 раз поднимавший над головой трофей. Вторым в этом списке идёт Евгений Кафельников, трёхкратный победитель Галле. В последние годы российские теннисисты регулярно играют здесь в финале, однако всякий раз терпят поражение. В 2021 и 2023 годах в шаге от трофея остановился Андрей Рублёв, в 2022-м и 2025-м — Даниил Медведев. В прошлогоднем финале Медведев уступил Александру Бублику. В этот раз первые два номера посева получили Александр Зверев и Феликс Оже-Альяссим. Медведеву достался четвёртый номер, Рублёву — восьмой.

А первым из наших вышел на корт Карен Хачанов, 18-я ракетка мира. В соперниках у него оказался американец Итан Куинн, 66-й номер рейтинга ATP. В минувшем сезоне Хачанов разгромил Куинна на «Мастерсе» в Париже — 6:1, 6:1. В этот раз Карен потерпел поражение.

В первом сете Хачанов не оставил шансов сопернику. Он отдал только один гейм, когда уже вёл в счёте 4:0. В шестом гейме россиянин ушёл с двойного брейк-пойнта, после чего игру ненадолго пришлось прервать из-за технических проблем. Но незапланированная пауза не выбила Карена из колеи, и он закончил партию третьим брейком — 6:1 за 32 минуты.

Во втором сете Хачанов сразу же отдал гейм на подаче и отыграться не смог. У него даже ни одного брейк-пойнта не было за всю партию. Куинн в 10-м гейме сравнял счёт по сетам — 6:4 за 41 минуту.

В решающей партии теннисисты без брейк-пойнтов дошли до счёта 3:3. В седьмом гейме Хачанов вновь не удержал подачу и оставил себе разве что призрачные шансы спасти матч. Куинн в девятом гейме не реализовал двойной матчбол на приёме, а подавая на матч, ушёл с 0:30 и оформил волевую победу — 1:6, 6:4, 6:4 за 1 час 56 минут.

Андрей Рублёв, занимающий 13-е место в мировой классификации, противостоял 103-й ракетке мира Хуберту Хуркачу — польский теннисист попал в сетку по защищённому рейтингу. Хуркач — неудобный соперник для Рублёва. В предыдущих шести встречах с россиянином поляк одержал четыре победы. В этот раз Андрей тоже проиграл.

Первый сет остался за Хуркачем, который славится своей подачей, что на траве особенно важно. Из пяти своих геймов поляк три взял под ноль, а в других двух отдавал не более двух очков. Рублёв же испытывал проблемы с подачей и закончил партию с шестью двойными ошибками. В шестом гейме Андрей не удержал подачу, и после этого у него уже не было шансов отыграться. Хуберт в восьмом гейме упустил сетбол на приёме, однако сразу после этого подал на сет — 6:3 за 34 минуты.

Подачу Рублёв так и не нашёл. Более того, процент попадания первым мячом упал с 52% до 33% — крайне низкий показатель. На приёме во второй партии Андрей тоже даже до «ровно» ни разу не добрался. Хуркач сделал брейк в первом гейме, в седьмом ещё раз взял чужую подачу, после чего подал на матч — 6:3, 6:2 за 1 час 9 минут.

Седьмая ракетка мира Даниил Медведев провёл матч с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри, замыкающим топ-30 рейтинга. Медведев с первого же гейма принялся атаковать, но получалось это у него не всегда. Тем не менее россиянин отыграл оба брейк-пойнта и удержал подачу. На приёме Даниил тоже караулил свои шансы — и во втором гейме с третьего брейк-пойнта дожал соперника, дождавшись его ошибки в нетипично длинном для травяного тенниса розыгрыше. После этого Медведев без проблем подтвердил брейк и ушёл на переход с комфортным отрывом — 3:0.

Этчеверри регулярно пытался затягивать Медведева в долгие розыгрыши — получалось у него это с переменным успехом. Даниил в шестом гейме, ведя 4:1, упустил два скрытых сетбола. А затем у него начались проблемы. Аргентинец удержал подачу, а следом неожиданно добился брейка. Однако стабильности ему всё же недоставало. Сравнять счёт Томас Мартин не смог, и Медведев, сделав второй брейк, приготовился подавать на партию. Девятый гейм он закрыл со второго сетбола — 6:3 за 46 минут.

Во втором сете Медведев мог уступать 0:2, но отыграл двойной брейк-пойнт во втором гейме. А потом Даниил и сам сделал брейк. После двойной ошибки в исполнении Этчеверри счёт стал 15:40, а на следующем розыгрыше россиянин попал обводящим точно в заднюю линию — 2:1. Этот момент, как вскоре выяснилось, стал едва ли не решающим в партии. До девятого гейма включительно оба теннисиста обходились без брейк-пойнтов, что полностью устраивало Медведева. Подачу на матч он начал с 0:40, однако после этого взял пять очков подряд и победил — 6:3, 6:4 за 1 час 27 минут.

Медведев, финалист Галле 2022 и 2025 годов, в пятый раз подряд вышел здесь во второй круг. В этом десятилетии (начиная с сезона-2020) у него уже 11 побед в 12 матчах с теннисистами из Аргентины (единственное поражение нанёс ему Франсиско Серундоло на «Мастерсе» в Майами ранее в этом сезоне).

Во втором круге Медведев сразится с французом Теренсом Атманом, 53-й ракеткой мира.

Даниил Медведев Фото: Emmanuele Ciancaglini/Getty Images

Прошлогодний чемпион Галле Александр Бублик (7) не смог защитить титул. Казахстанский теннисист, занимающий 11-ю строчку в рейтинге ATP, в первой же встрече сенсационно уступил итальянцу Маттии Беллуччи, 74-й ракетке мира. В первом сете Бублик не реализовал тройной сетбол на тай-брейке, а во втором потерпел разгромное поражение — 6:7 (6:8), 1:6 за 1 час 17 минут.

Александр лишь во второй раз в карьере проиграл в Галле. Впервые это случилось с ним во втором круге в 2024 году, когда его соперником был Кристофер Юбэнкс. А первый свой трофей здесь казахстанец завоевал ещё в 2023-м.

Александр Бублик Фото: Thomas F. Starke/Getty Images

Кроме того, в предыдущий день поражение в первом круге потерпел 10-й номер рейтинга ATP Флавио Коболли (6), уступивший 26-й ракетке мира Фрэнсису Тиафо со счётом 2:6, 6:7 (4:7). Такой результат Коболли означает, что Даниил Медведев не опустится ниже девятого места в рейтинге по итогам текущей недели, а значит, попадёт в топ-8 посева на Уимблдоне (Карлос Алькарас, напомним, не участвует в турнире из-за травмы).

Наконец, на женском «пятисотнике» в Берлине свой матч первого круга провела 20-я ракетка мира Анна Калинская. Она играла с украинкой Элиной Свитолиной (6), располагающейся на восьмом месте в рейтинге WTA. В личных встречах счёт был 3-1 в пользу Свитолиной, но на траве они раньше не играли друг с другом.

Остальные россиянки выступили в предыдущий день:

Калинская не сумела навязать борьбу Свитолиной. В каждом из двух сетов она смогла взять лишь по одному гейму. В первой партии россиянка допустила 10 невынужденных ошибок при всего одном активно выигранном очке. Возможно, Анна вышла на матч не совсем здоровой. Она не смогла доиграть эту встречу. Во втором сете Калинская взяла медицинский перерыв, во время которого ей измерили давление. И спустя несколько минут снялась. Свитолина прошла дальше — 6:1, 4:1 (отказ) за 43 минуты.

Турниры в Галле и Берлине завершатся 21 июня. За всеми событиями следите на «Чемпионате».