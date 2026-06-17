«Критический момент для Карлоса». Алькарас готовится выйти на корт впервые за два месяца

Вторая ракетка мира и семикратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Карлос Алькарас уже в ближайшие дни может приступить к тренировкам на корте. Об этом сообщил журналист Deportes RNE Хавьер де Диего. Карлос получил травму запястья на турнире ATP-500 в Барселоне и с того момента пропустил «Мастерсы» в Мадриде и Риме и «Ролан Гаррос», а также не сыграет на предстоящем Уимблдоне. На этой неделе Алькарас пройдёт плановый осмотр у доктора Анхеля Руиса-Которро и при хороших результатах обследования сможет приступить к полноценным тренировкам с мячом. Рассказываем, что ещё известно о возвращении испанца и его восстановлении после травмы.

Хавьер де Диего в соцсетях написал, что сейчас ключевой момент для Карлоса: «На следующей неделе критический момент в восстановлении Карлоса Алькараса. Осмотр, который ему предстоит пройти в Барселоне у доктора Которро, может определить возвращение к работе на корте. Если всё будет в порядке, потребуется несколько дней на адаптацию, а затем — работа с мячом».

Доктор Анхель Руис-Которро — испанский специалист, у которого в своё время проходил лечение легендарный Рафаэль Надаль. Теннисист не раз публично благодарил Руиса-Которро — Надаль отмечал, что позитивный и оптимистичный подход Анхеля помогал ему в восстановлении после травм, и признавал, что без поддержки врача его успехи были бы невозможны. Испанский доктор также работал с такими легендами тенниса, как Аранча Санчес-Викарио и Хуан-Мартин дель Потро. В 2008 году специалист основал Clínica Mapfre de Medicina del Tenis — медицинский центр, который специализируется на оказании помощи теннисистам разного уровня, а также другим спортсменам. Вероятно, в нём и будет проходить обследование Карлос Алькарас.

Анхель Руис-Которро и Рафаэль Надаль Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Испанец не появлялся на корте около двух месяцев и ходил с фиксатором на правом запястье. Если восстановление продолжится по плану и Карлос получит разрешение на привычные тренировки с ракеткой и мячами, скорее всего, Алькарас вернётся на соревнования только к старту американской серии турниров или US Open. Ему нужно будет находиться в практически идеальной форме, чтобы получить хоть какой-то шанс финишировать по итогам 2026 года первым, опередив Янника Синнера.

В теннисном сообществе уже успели оценить перспективы возвращения Алькараса в тур. Рафаэль Надаль отметил, что Карлос продолжит играть на таком же высоком уровне, как и до полученной травмы.

«Карлос вернётся после травмы в отличной форме, потому что он слишком хорош, чтобы что-то могло пойти иначе. Алькарас уже сейчас один из лучших игроков в истории. А что касается остальных [испанских теннисистов], нам придётся подождать и посмотреть. Хотя мы уже знаем, что они очень хороши», — приводит слова Надаля Tennishead.

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса не исключает возможность увидеть Карлоса уже на американских турнирах, но к восстановлению нужно относиться с осторожностью.

«Надеюсь, он будет готов к американской серии. Не так уж плохо, что Карлос пропускает травяной сезон — там было бы тяжело возвращаться. Судя по тому, что я слышала, он хорошо восстанавливается, однако нужно быть очень осторожным. Его травма непростая. Запястье состоит из мелких костей, с которыми нужно обращаться крайне внимательно. Ему нужно контролировать нетерпение и тревогу по поводу сроков возвращения. Мы, игроки, испытываем большое давление и хотим вернуться как можно быстрее, боясь потерять свои позиции. Ему нужно действовать разумно и не торопиться».

А бывший испанский теннисист Давид Феррер рассказал, как в целом проходит процесс реабилитации Алькараса.

«Всё спокойно. Есть уверенность, что процесс идёт хорошо. Самое важное, чтобы Карлос восстановился на 100%, шаг за шагом. Не нужно думать ни о чём другом. Хорошо, что Карлос психологически чувствует себя очень хорошо и находится в надёжных руках», — отметил Феррер в интервью изданию AS.

Карлос Алькарас Фото: Getty Images

Американский тренер по теннису мастер-профессионал Ассоциации тенниса США (USPTA) Рик Макки тоже считает, что испанский теннисист вернётся на корт ещё сильнее.

«Алькарас будет в ещё лучшей физической форме, а его левая рука станет самым верным помощником в двуручном бэкхенде. Величие всегда превращает недостаток в преимущество. Испанский волшебник тенниса будет в полном порядке именно благодаря своей левой руке», — написал Макки в социальных сетях.