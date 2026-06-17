Александрова не справилась с лидером рейтинга. Россиянок в одиночке Берлина не осталось

В среду, 17 июня, на соревновании категории WTA-500 в Берлине проводились сражения на стадии второго раунда. За выход в четвертьфинал сражались первая ракетка мира Арина Соболенко и россиянка Екатерина Александрова. Но обо всём по порядку.

На старте немецкого «пятисотника» Александрова сошлась с Анастасией Потаповой, представляющей сейчас Австрию. Всего за 27 минут Екатерина с разгромным счётом выиграла сет у соперницы, после чего экс-россиянка приняла решение сняться с матча — 6:1. Эта победа помогла нашей теннисистке прервать серию поражений из пяти поединков, тянувшуюся ещё с апрельского турнира в Штутгарте.

Екатерина Александрова Фото: Andy Astfalck/IMAGO/ТАСС

В качестве соперницы в битве за четвертьфинал Александровой досталась четырёхкратная чемпионка ТБШ Арина Соболенко. Первая ракетка мира возглавила сетку Берлина, благодаря чему пропустила стартовый раунд и должна была начать путь только со второго круга. В прошлом году на немецком «пятисотнике» белоруска зачехлила ракетку в полуфинале, потерпев сенсационное поражение от 164-й ракетки мира Маркеты Вондроушовой.

Накануне выступления в Берлине-2026 Соболенко неудачно выступила на «Ролан Гаррос»: в четвертьфинале Арина с «баранкой» проиграла Диане Шнайдер, занимавшей 23-е место в мировой классификации, и не защитила очки за прошлогодний выход в решающий матч. Тем самым белоруска стала четвёртым лидером рейтинга в истории, уступившим в третьем сете матча на ТБШ с сухим счётом.

Соболенко настолько сильно расстроилась из-за поражения в столице Франции, что сгоряча даже заявила о желании уйти из спорта. «Никаких мыслей, никаких эмоций. Прямо сейчас хочу уйти из тенниса. Через пару дней увидим, вернусь ли я в норму. Что нас не убивает, делает нас сильнее. Я в итоге разберусь с этой маленькой деталью и вернусь сильнее. А знаете, только что поняла, как это сделать. Знаете, такие комнаты, куда заходишь и начинаешь всё крушить? Возможно, завтра весь день проведу, круша всякое. Может, поможет, может, нет», — сказала теннисистка на пресс-конференции.

Перед стартом битвы Арины и Екатерины Александровой в Берлине счёт личных встреч между ними был равным — 4-4. Россиянка праздновала победу над белоруской в финале турнира ITF в Шэньчжэне-2017, в четвертьфинале Кубка Кремля — 2021, в решающем матче в Хертогенбосхе-2022 и во втором круге Дохи-2025. А Соболенко оказывалась сильнее соперницы во втором раунде Шэньчжэня-2019, в четвертьфинале Санкт-Петербурга-2019, в 1/8 финала Уимблдона-2023 и в третьем круге US Open — 2024.

На старте поединка Арина добралась до двух брейк-пойнтов, однако Екатерина выстояла — 1:0. После этого гейма борьба девушек была равной, каждая держала подачу и не давала сопернице шансов. А через какое-то время белоруска сначала под ноль выиграла свой гейм — 4:4, затем заработала тройной брейк-пойнт и не упустила возможности вырваться в лидеры — 5:4. И следом Соболенко под ноль подала на сет — 6:4 за 33 минуты. Всего же после счёта 3:4 Арина взяла 12 розыгрышей подряд!

В первой партии Екатерина исполнила пять эйсов, тогда как Арина — всего два. При этом Соболенко допустила меньше двойных ошибок — 2, чем Александрова — 3. По проценту попадания первой подачи лучше оказалась белоруска — 67% против 61%.

Арина Соболенко Фото: Robert Prange/Getty Images

На старте второго сета теннисистки обменялись брейками — 1:1. Далее Арина добралась до брейк-пойнта, но Екатерина не позволила перевернуть ход игры — 1:2. А следом и Соболенко отвела от себя две угрозы соперницы — 2:2. В пятом гейме белоруска под ноль взяла подачу Александровой — 3:2, и этого минимального преимущества ей хватило. На приёме Арина заработала два матчбола, однако соперница не дала ей так быстро завершить поединок. Зато на своей подаче у Соболенко всё получилось — 6:4, 6:4 за 1 час 22 минуты.

За всё сражение процент попадания первой подачи у Александровой составил всего 57%, в то время как у Соболенко — 61%. Лидером по количеству эйсов стала Екатерина — 7 против 3, зато Арина исполнила меньше двойных ошибок — 3 против 4.

Таким образом, Екатерина не сумела одолеть первую ракетку мира и теперь уступает ей по личным встречам со счётом 4-5. При этом Александрова не покинет Берлин: россиянка ещё сыграет в паре с Линдой Носковой. Арина Соболенко одержала 400-ю победу в туре и далее поборется с чешской теннисисткой Николой Бартуньковой, выбившей ранее Диану Шнайдер.

Турнир в Берлине проходит с 15 по 21 июня. Следите за всеми событиями на «Чемпионате».