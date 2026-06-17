Медведев вновь в четвертьфинале Галле! Даниил вошёл в топ-3 по победам в этом году

В среду, 17 июня, на турнире ATP-500 в Галле начались матчи второго круга. В 1/8 финала сумел выйти лишь один российский теннисист, попавший в основную сетку, — Даниил Медведев. В минувшем сезоне Медведев добрался до финала этого турнира, а это значит, что в этот раз перед ним была поставлена задача защитить 330 очков.

В первом круге Медведев, посеянный под четвёртым номером, обыграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри — 6:3, 6:4. Во втором раунде соперником седьмой ракетки мира был 53-й номер рейтинга ATP Теренс Атман. В первом матче на турнире французский теннисист выбил Мартина Ландалуса — 6:3, 3:6, 7:6 (7:2).

На Australian Open 2024 года Медведев ожидаемо одержал победу над Атманом — 5:7, 6:2, 6:4, 1:0 (отказ). В этот раз Даниил тоже считался фаворитом встречи. Недооценивать Теренса тем не менее не следовало. Во-первых, Медведев не всегда успешно играет с представителями Франции. К отчётному матчу он подходил со статистикой 36-30 в матчах с представителями этой страны. Во-вторых, Атман левша, что априори создаёт дополнительные неудобства. С леворукими игроками соотношение побед и поражений у Медведева было 48-28.

Теренс Атман Фото: Manuel Velasquez/Getty Images

Атман не смог чисто провести первый гейм, на своей подаче, и Медведев благодаря этому начал матч с брейка. Россиянин подтвердил его и в дальнейшем забирал свои геймы, хотя и не без проблем — с первой подачей были сложности. Так, в шестом гейме Даниилу пришлось отыгрывать двойной брейк-пойнт. С другой стороны, в третьем гейме он сам упустил двойной брейк-пойнт. А после седьмого гейма, когда счёт стал 4:3 в пользу Медведева, у Даниила пошла кровь из носа и пришлось брать медицинский перерыв.

Вскоре игра возобновилась, и Медведев едва не отдал подачу, но после 0-40 взял пять очков подряд — 5:3. А в 10-м гейме он благополучно подал на партию, невзирая на двойную ошибку, — 6:4 за 43 минуты. По итогам сета процент попадания первым мячом у россиянина составил всего 50%, зато на первой подаче он выиграл 15 очков из 16 (94%).

В начале второй партии теннисисты под ноль взяли по гейму, после чего Медведев добрался до брейк-пойнтов, но упустил оба шанса. Атман в целом неплохо подавал, и, за исключением того гейма, у Даниила не возникало особых шансов на приёме. Сам он тоже легко забирал свои геймы, пусть первая подача, как и в стартовом сете, по-прежнему проходила у него лишь в одном случае из двух.

Определяющим стал девятый гейм. Медведев здорово давил на приёме и оформил ключевой брейк. Атман отдал гейм, имея 30-0 на подаче. Даниилу на 30-30 ещё и трос помог, а на брейк-пойнте француз пробил в сетку, и россиянин повёл 5:4 с брейком. Следующий гейм, в котором Медведев использовал второй матчбол, стал последним в этом матче — 6:4, 6:4 за 1 час 22 минуты.

Так Медведев, действующий финалист Галле, в шестой раз в этом сезоне вышел в четвертьфинал. Всего на уровне тура Даниил в 95-й раз сыграет на этой стадии, в том числе в четвёртый раз в Галле (после 2022, 2023 и 2025 годов). По количеству побед в этом сезоне Даниил (28) вышел на чистое третье место, опередив Томми Пола (27). Впереди только Александр Зверев (36) и Янник Синнер (37).

Главной неожиданностью дня стало поражение бывшей шестой, а ныне 103-й ракетки мира Хуберта Хуркача. Немец Даниэль Альтмайер, занимающий 81-ю строчку в мировой классификации, оказался сильнее отлично подающего поляка, которого даже 16 эйсов не спасли, — 3:6, 6:3, 7:5 за 2 часа 3 минуты. Именно Альтмайер и сыграет с Медведевым в 1/4 финала.

«Пятисотник» в Галле закончится 21 июня. За всеми событиями следите на «Чемпионате».