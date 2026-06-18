Игроки делают прогнозы и оставляют надписи на камерах в честь чемпионата мира, но в Лондоне им придётся непросто.

Теннисисты помешались на ЧМ по футболу. Уимблдон из-за этого даже ввёл жёсткий запрет

Чемпионат мира по футболу — 2026 в США, Канаде и Мексике сейчас является главным спортивным событием на планете. К нему приковано огромное внимание.

Даже теннисисты, которые во второй половине июня активно выступают на травяных турнирах, не могут обойти стороной ЧМ.

На данный момент проходят матчи группового этапа. Одним из самых ярких события данной стадии стал хет-трик легенды сборной Аргентины Лионеля Месси в ворота Алжира. Лионель благодаря этому повторил выдающийся рекорд немца Мирослава Клозе – у обоих по 16 голов на чемпионатах мира за карьеру.

27-я ракетка мира аргентинец Франсиско Серундоло оставил на камере послание для Месси после победы над американцем Дженсоном Бруксби (6:0, 6:4) во втором круге «пятисотника» в Лондоне.

Франсиско Серундоло оставил на камере надпись в честь Лионеля Месси Фото: Кадр из трансляции

Соперником Серундоло по четвертьфиналу Лондона станет 140-я ракетка мира британец Артур Фери, который ранее довольно неожиданно переиграл француза Адриана Маннарино (7:6, 6:4).

Фери тоже сделал надпись на камере в честь чемпионата мира.

«It's coming home («Он [трофей] возвращается домой», отсылка к песне Three Lions, написанной в 1996 году и являющейся гимном английской сборной. – Прим. «Чемпионата»)», — написал Артур, прогнозируя завоевание кубка сборной Англии.

Артур Фери прогнозирует победу сборной Англии на чемпионате мира Фото: Кадр из трансляции

Через несколько часов после этого Англия довольно уверенно разобралась с крепкой Хорватией (4:2). Возможно, прогноз Артура является не таким уж самонадеянным.

Есть пример и обратной связи футбола с теннисом. Тот же Лионель Месси после хет-трика заметил сходство между собой и легендарным 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Рафаэлем Надалем, документальный сериал о котором недавно вышел на Netflix.

«Люблю играть в футбол, это моя страсть с самого детства. И когда я хорошо чувствую себя, выкладываюсь на полную. Сейчас мы смотрим документальный сериал о Рафаэле Надале, вижу между нами общее. Думаю, мы очень похожи в этом смысле, я всегда хочу выкладываться на максимум, это доставляет мне удовольствие. И пока у меня будет получаться, продолжу это делать», — сказал Месси в миксте после победного матча с Алжиром.

Лионель Месси Фото: Michael Steele/Getty Images

Несколько известных теннисистов АТР-тура недавно приняли участие в опросе на тему «Кто станет чемпионом мира — 2026 по футболу и какую сборную вы хотели бы увидеть с кубком?».

Александр Бублик: Думаю, Франция.

Думаю, Франция. Тейлор Фриц: Конечно, буду болеть за США, но выиграет Франция.

Конечно, буду болеть за США, но выиграет Франция. Хольгер Руне: Так как я не могу выбрать Данию, скажу — Франция. Надеюсь, после прошлого чемпионата мира выиграет именно она.

Так как я не могу выбрать Данию, скажу — Франция. Надеюсь, после прошлого чемпионата мира выиграет именно она. Стефанос Циципас: Франция.

Франция. Зизу Бергс: Мой фаворит номер один — Испания, но буду очень рад, если выиграет Бельгия.

Мой фаворит номер один — Испания, но буду очень рад, если выиграет Бельгия. Алексей Попырин: Англия заберёт кубок домой. Конечно же, хотелось бы победы Австралии.

Англия заберёт кубок домой. Конечно же, хотелось бы победы Австралии. Нуну Боржеш: Лёгкий ответ. Португалия! Вперёд!

Лёгкий ответ. Португалия! Вперёд! Рафаэль Ходар: Думаю, фаворит — Испания. Буду болеть за неё.

Думаю, фаворит — Испания. Буду болеть за неё. Новак Джокович: Финал между Португалией и Мексикой. Португалия выиграет со счётом 2:0 или 2:1.

Финал между Португалией и Мексикой. Португалия выиграет со счётом 2:0 или 2:1. Жоао Фонсека: Хочу Бразилию, она и будет чемпионом.

Хочу Бразилию, она и будет чемпионом. Джек Дрейпер: It's coming home.

It's coming home. Гаэль Монфис: Франция.

Франция. Бен Шелтон: США.

США. Артюр Фис: Хочу, чтобы победила Франция. И думаю, победит она или Аргентина.

Через неделю с небольшим стартует турнир «Большого шлема» Уимблдон, который, вероятно, несколько затеряется в информационном пространстве из-за ЧМ по футболу. Организаторы лондонского мэйджора в связи с этим решили ввести жёсткий запрет – на территории Всеанглийского лаун-тенниса и крокета не будет никаких экранов, показывающих футбольные матчи. В том числе в раздевалках игроков.

Уимблдон стартует в понедельник, 29 июня, и завершится вечером в воскресенье, 12 июля. В этот период на чемпионате мира по футболу пройдут 17 матчей плей-офф, которые начнутся до 23:00, когда вступает в силу комендантский час в Лондоне. Болельщикам, пришедшим на теннисные матчи, придётся смотреть непосредственно их или искать ближайший паб, если они захотят узнать, как играет сборная Англии или какой-либо другой из участников ЧМ. Единственный вариант – смотреть по телефону, что не так удобно, как на большом экране. Теннисистам придётся поступать аналогичным образом.

«Это будет потрясающее спортивное лето. Думаю, все могут наслаждаться чемпионатом мира, но здесь мы в основном сосредоточены на теннисе. Мы понимаем, что болельщики, приходя сюда, хотят смотреть теннис, поэтому не будем показывать футбол на территории комплекса. Однако все мы как любители спорта очень рады ЧМ. В современном мире вы можете смотреть на своём телефоне всё, что захотите», — заявила директор турнира Салли Болтон.