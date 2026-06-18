У Рыбакиной — третье поражение за пять матчей. А ведь 1-е место в рейтинге было так близко

До старта Уимблдона-2026 осталось менее двух недель, а в это время вторая ракетка мира Елена Рыбакина не блещет результатами на корте. Двукратная чемпионка ТБШ потерпела уже третье поражение за пять последних матчей, причём все проигрыши были в поединках с теннисистками вне топ-30. Что же представительнице Казахстана нужно сделать, чтобы продолжить борьбу за первое место в рейтинге? Разбираемся.

В четверг, 18 июня, Рыбакина боролась за выход в четвертьфинал Берлина. Елена получила второй номер посева на немецком соревновании, что позволило ей начать путь по сетке только со второго круга. Теннисные болельщики надеялись увидеть в финале сражение представительницы Казахстана и лидера рейтинга Арины Соболенко, однако Рыбакина зачехлила ракетку куда раньше.

Во втором круге «пятисотника» двукратная чемпионка ТБШ сошлась на корте с 35-й ракеткой мира Александрой Эалой, у которой вела до этого со счётом 1-0 по личным встречам. Казалось, сражение закончится уверенной победой Рыбакиной, но как бы не так: филиппинка за 1 час 33 минуты сенсационно обыграла именитую соперницу и вышла в четвертьфинал — 7:5, 6:4.

В послематчевом интервью Эала отдала должное Елене, отметив, что с ней было непросто бороться. «Она [Рыбакина] потрясающая теннисистка и именно та, кого сейчас нужно обыгрывать. Поэтому я рада, что мне снова удалось разделить с ней корт. Думаю, она действительно начала матч очень мощно и сразу задала высокий темп. Мне удалось взять несколько лёгких очков за счёт своей подачи, и это тоже помогло. Кроме того, были хорошие приёмы. Не знаю, сколько эйсов она подала в первых нескольких геймах, но, думаю, для меня было очень важно просто вводить мяч в игру после её подачи», — заявила теннисистка.

Для Рыбакиной это уже третий проигранный поединок из последних пяти сражений! До этого Елена во втором круге «Ролан Гаррос» сенсационно уступила 55-й ракетке мира Юлии Стародубцевой, после чего представительница Казахстана неожиданно потерпела поражение в четвертьфинале Лондона от британки Кэти Бултер, занимавшей 73-е место в рейтинге WTA.

Елена Рыбакина Фото: Boris Streubel/Getty Images

Отметим, что в сезоне-2025 двукратная чемпионка ТБШ дошла до четвёртого круга «Ролан Гаррос», принимала участие в четвертьфинале Лондона и добралась до этой же стадии в Берлине. Суммарно Рыбакина заработала на вышеперечисленных прошлогодних соревнованиях 456 рейтинговых очков, тогда как сейчас — всего 179. При этом в ближайшее время второму месту Елены в рейтинге почти ничего не угрожает: Иге Швёнтек, идущей следом, необходимо набрать 1411 очков, чтобы подняться на строчку выше.

А вот бороться за первое место Рыбакиной теперь стало сложнее, ведь Соболенко ещё продолжает борьбу в Берлине и может увеличить разрыв в мировой классификации между собой и Еленой. Сама представительница Казахстана о битве за лидерство в рейтинге во время травяного сезона высказалась так: «Я не особо об этом думаю, потому что в последнее время мои результаты были не самыми лучшими. Так что, пожалуй, сейчас для меня важно просто не торопиться. В туре много сильных игроков, нужно сосредоточиться на себе, а дальше — посмотрим», — приводит слова спортсменки TennisRatio.

Вторая ракетка мира также выразила надежду, что три турнира на травяном покрытии (Лондон, Берлин, Бад-Хомбург) помогут ей подготовиться к Уимблдону. «На траве особо не потренируешься, нужно больше играть матчей — так постепенно приходишь в форму. К тому же с нашим расписанием и правилом, по которому нужно сыграть шесть турниров, не всегда просто всё уместить, и я предпочитаю сделать это на траве, а не добавлять лишние турниры в конце сезона, когда можешь быть более уставшей или не готовой физически. Так что пока действую так — и надеюсь, что это действительно поможет мне лучше выступить на Уимблдоне», — цитирует теннисистку TennisRatio.

Теперь Елена отправится в Бад-Хомбург, где ей, кстати, не нужно защищать никаких очков. Очевидно, что двукратной чемпионке ТБШ необходимо как можно лучше показать себя на немецком «пятисотнике», чтобы мечта о лидерстве в рейтинге WTA стала явью. Но, как бы то ни было, воодушевить Рыбакину может и прошлогодний результат на Уимблдоне: представительница Казахстана зачехлила ракетку уже в третьем круге, так что ей предстоит защита всего лишь 130 рейтинговых баллов.

Безусловно, положение теннисистки в мировой классификации будет зависеть и от выступлений Арины Соболенко в Берлине и на Уимблдоне. В сезоне-2025 белоруска потерпела поражение на немецком соревновании в полуфинале (195 очков) и зачехлила ракетку на травяном мэйджоре на этой же стадии (780). Исходя из этого, первая ракетка мира вынуждена отстаивать 975 баллов.

Елена Рыбакина и Арина Соболенко с трофеями Australian Open — 2026 Фото: Kelly Defina/Getty Images

Турнир в Берлине проходит с 15 по 21 июня. Следите за всеми событиями на «Чемпионате».