Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Елена Рыбакина проиграла на турнире в Берлине-2026: кому уступила, борьба за лидерство в рейтинге, реакция теннисного мира

У Рыбакиной — третье поражение за пять матчей. А ведь 1-е место в рейтинге было так близко
Маргарита Сальникова
Елена Рыбакина проиграла на турнире в Берлине-2026
Комментарии
Елена неожиданно проиграла на старте «пятисотника» в Берлине. Что происходит с чемпионкой ТБШ?

До старта Уимблдона-2026 осталось менее двух недель, а в это время вторая ракетка мира Елена Рыбакина не блещет результатами на корте. Двукратная чемпионка ТБШ потерпела уже третье поражение за пять последних матчей, причём все проигрыши были в поединках с теннисистками вне топ-30. Что же представительнице Казахстана нужно сделать, чтобы продолжить борьбу за первое место в рейтинге? Разбираемся.

Материалы по теме
Снова угрозы ставочников? Рыбакина удалила страницу в соцсети с почти 1 млн подписчиков
Снова угрозы ставочников? Рыбакина удалила страницу в соцсети с почти 1 млн подписчиков

В четверг, 18 июня, Рыбакина боролась за выход в четвертьфинал Берлина. Елена получила второй номер посева на немецком соревновании, что позволило ей начать путь по сетке только со второго круга. Теннисные болельщики надеялись увидеть в финале сражение представительницы Казахстана и лидера рейтинга Арины Соболенко, однако Рыбакина зачехлила ракетку куда раньше.

WTA-500. Берлин. Турнирная сетка

Во втором круге «пятисотника» двукратная чемпионка ТБШ сошлась на корте с 35-й ракеткой мира Александрой Эалой, у которой вела до этого со счётом 1-0 по личным встречам. Казалось, сражение закончится уверенной победой Рыбакиной, но как бы не так: филиппинка за 1 час 33 минуты сенсационно обыграла именитую соперницу и вышла в четвертьфинал — 7:5, 6:4.

Берлин. 2-й круг
18 июня 2026, четверг. 18:40 МСК
Александра Эала
35
Филиппины
Александра Эала
А. Эала
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

В послематчевом интервью Эала отдала должное Елене, отметив, что с ней было непросто бороться. «Она [Рыбакина] потрясающая теннисистка и именно та, кого сейчас нужно обыгрывать. Поэтому я рада, что мне снова удалось разделить с ней корт. Думаю, она действительно начала матч очень мощно и сразу задала высокий темп. Мне удалось взять несколько лёгких очков за счёт своей подачи, и это тоже помогло. Кроме того, были хорошие приёмы. Не знаю, сколько эйсов она подала в первых нескольких геймах, но, думаю, для меня было очень важно просто вводить мяч в игру после её подачи», — заявила теннисистка.

Для Рыбакиной это уже третий проигранный поединок из последних пяти сражений! До этого Елена во втором круге «Ролан Гаррос» сенсационно уступила 55-й ракетке мира Юлии Стародубцевой, после чего представительница Казахстана неожиданно потерпела поражение в четвертьфинале Лондона от британки Кэти Бултер, занимавшей 73-е место в рейтинге WTA.

Елена Рыбакина

Елена Рыбакина

Фото: Boris Streubel/Getty Images

Отметим, что в сезоне-2025 двукратная чемпионка ТБШ дошла до четвёртого круга «Ролан Гаррос», принимала участие в четвертьфинале Лондона и добралась до этой же стадии в Берлине. Суммарно Рыбакина заработала на вышеперечисленных прошлогодних соревнованиях 456 рейтинговых очков, тогда как сейчас — всего 179. При этом в ближайшее время второму месту Елены в рейтинге почти ничего не угрожает: Иге Швёнтек, идущей следом, необходимо набрать 1411 очков, чтобы подняться на строчку выше.

А вот бороться за первое место Рыбакиной теперь стало сложнее, ведь Соболенко ещё продолжает борьбу в Берлине и может увеличить разрыв в мировой классификации между собой и Еленой. Сама представительница Казахстана о битве за лидерство в рейтинге во время травяного сезона высказалась так: «Я не особо об этом думаю, потому что в последнее время мои результаты были не самыми лучшими. Так что, пожалуй, сейчас для меня важно просто не торопиться. В туре много сильных игроков, нужно сосредоточиться на себе, а дальше — посмотрим», — приводит слова спортсменки TennisRatio.

Материалы по теме
«Вот почему Соболенко первая». Рыбакина разочаровала теннисный мир провалом на «РГ»
«Вот почему Соболенко первая». Рыбакина разочаровала теннисный мир провалом на «РГ»

Вторая ракетка мира также выразила надежду, что три турнира на травяном покрытии (Лондон, Берлин, Бад-Хомбург) помогут ей подготовиться к Уимблдону. «На траве особо не потренируешься, нужно больше играть матчей — так постепенно приходишь в форму. К тому же с нашим расписанием и правилом, по которому нужно сыграть шесть турниров, не всегда просто всё уместить, и я предпочитаю сделать это на траве, а не добавлять лишние турниры в конце сезона, когда можешь быть более уставшей или не готовой физически. Так что пока действую так — и надеюсь, что это действительно поможет мне лучше выступить на Уимблдоне», — цитирует теннисистку TennisRatio.

Теперь Елена отправится в Бад-Хомбург, где ей, кстати, не нужно защищать никаких очков. Очевидно, что двукратной чемпионке ТБШ необходимо как можно лучше показать себя на немецком «пятисотнике», чтобы мечта о лидерстве в рейтинге WTA стала явью. Но, как бы то ни было, воодушевить Рыбакину может и прошлогодний результат на Уимблдоне: представительница Казахстана зачехлила ракетку уже в третьем круге, так что ей предстоит защита всего лишь 130 рейтинговых баллов.

Материалы по теме
«Думала, смогу повысить уровень, но столько ошибок…» Рыбакина — после вылета с «РГ»
«Думала, смогу повысить уровень, но столько ошибок…» Рыбакина — после вылета с «РГ»

Безусловно, положение теннисистки в мировой классификации будет зависеть и от выступлений Арины Соболенко в Берлине и на Уимблдоне. В сезоне-2025 белоруска потерпела поражение на немецком соревновании в полуфинале (195 очков) и зачехлила ракетку на травяном мэйджоре на этой же стадии (780). Исходя из этого, первая ракетка мира вынуждена отстаивать 975 баллов.

Елена Рыбакина и Арина Соболенко с трофеями Australian Open — 2026

Елена Рыбакина и Арина Соболенко с трофеями Australian Open — 2026

Фото: Kelly Defina/Getty Images

Турнир в Берлине проходит с 15 по 21 июня. Следите за всеми событиями на «Чемпионате».

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android