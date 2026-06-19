Медведев не защитил очки за финал в Галле. Даниил упадёт в рейтинге ATP на два места

В пятницу, 19 июня, на соревновании категории ATP-500 в Галле разыгрывались путёвки в полуфинальную стадию. Из представителей России на этом турнире остался только один теннисист — Даниил Медведев, который сражался за выход в следующий круг с немцем Даниэлем Альтмайером. Но обо всём по порядку.

В четвертьфинал немецкого «пятисотника» Медведев пробился после победы над представителем Франции Теренсом Атманом. По ходу поединка Даниила мучили проблемы со здоровьем: в первой партии ему понадобился медицинский тайм-аут из-за кровотечения из носа, но россиянин всё же справился с этими трудностями и в итоге закрыл соперника с одинаковым счётом по сетам — 6:4, 6:4 за 1 час 23 минуты.

На одной из пресс-конференций в Галле наш теннисист высказался об игре на траве и об отличиях этого покрытия с грунтом. «Переход с грунта очень сложен. Если бы это был хард, было бы намного проще. Переход сложен из-за травяного покрытия, однако мне нравится трава. На неё можно оказывать давление. Первые несколько матчей всегда трудные, но потом, по мере адаптации, я обычно показываю хорошие результаты, поэтому надеюсь, что в этом году будет так же. Когда я сосредоточен, хорошо играю на подаче и выполняю следующий удар, я верю в себя на этом покрытии», — цитирует Медведева Punto de Break.

А ещё россиянин поделился мнением о травяном отрезке теннисного года, отметив, что турниры на этом покрытии могут преподносить сенсации. «Честно говоря, мне очень нравится травяной сезон. Каждый турнир отличается от других. Мы только что видели, как Камиль Майхшак обыграл трёх игроков из топ-10 и завоевал титул в Хертогенбосхе. Иногда на турнире встречаются лучшие игроки мира, а в финал в итоге выходит квалифаер. Это теннис. Я сосредоточен на своих матчах, стараюсь пройти как можно дальше и встретиться с другими сильными игроками», — приводит слова спортсмена Punto de Break.

За выход в полуфинал Галле Даниил боролся с хозяином кортов Даниэлем Альтмайером. 27-летний теннисист ещё в начале года был 44-й ракеткой мира, после чего резко опустился в рейтинге и сейчас располагается на 81-й позиции. Любопытно, но за всю карьеру немец не выиграл ни одного титула на уровне тура, а ещё ни разу не добирался до решающих поединков. Лучшие результаты спортсмена — полуфиналы в Умаге-2021 и Кицбюэле-2021.

До старта битвы Медведева и Альтмайера счёт личных встреч между ними был в пользу представителя России — 2-0. Первую победу над соперником наш теннисист одержал на старте «фьючерса» в Швейцарии-2016 (6:2, 2:6, 6:4), после чего Даниил оказался сильнее Даниэля в первом круге Галле-2025 (6:3, 6:3). Отметим, что вышеупомянутый «фьючерс» проходил на ковре, тогда как «пятисотник» — на травяном покрытии.

Перед началом матча в Берлине Альтмайер на русском языке уточнил у Медведева, что сказал судья по поводу боксов для полотенец:

Даниэль: Судья тебе сказал «А» или «Б»?

Даниил: Он сказал поменяться. Ты – «Б», я – «А».

Даниэль: Нет, у меня «А». Он только что «А» мне дал.

В первом же гейме Альтмайер навязал Медведеву мощную борьбу, с которой россиянин не справился, из-за чего и упустил гейм — 1:0. Следом Даниил добрался до брейк-пойнта, однако немец устоял — 2:0. В восьмом гейме наш теннисист вновь получил шанс взять чужую подачу, но Даниэль не позволил восстановить равновесие в счёте — 5:3. В итоге Альтмайеру хватило минимального преимущества, который он получил в начале сета — 6:4.

Даниэль Альтмайер Фото: picture alliance via Getty Images

В этой партии спортсмены допустили одинаковое количество двойных ошибок, а вот по эйсам немец превзошёл россиянина — четыре против двух. По попаданию первой подачи Даниил и Даниэль разошлись в один процент: 62% у Медведева и 63% — у Альтмайера.

Во втором гейме второго сета Даниил заработал брейк-пойнт, который так и не смог реализовать — 1:1. Чуть позже у Медведева опять появилась возможность вырваться в лидеры, но он упустил этот шанс — 2:2. Дальше у теннисистов пошла равная игра, и в итоге они добрались до тай-брейка, где сильнее оказался россиянин — 7:6 (8:6).

Даниил Медведев Фото: picture alliance via Getty Images

Лидером по эйсам во втором отрезке матча стал Альтмайер — пять против трёх. Даниэль также сделал меньше двойных ошибок (2), чем Медведев (3). Зато Даниил на один процент обошёл немца по статистике попадания первой подачи: 61% у россиянина и 60% — у соперника.

На старте решающего сета спортсмены взяли по одному своему гейму — 1:1. А при счёте 2:1 в свою пользу Альтмайер взял медицинский тайм-аут из-за проблем с левой ногой. Врач долго колдовал над коленом немца, после чего матч продолжился. В восьмом гейме Даниэль получил возможность увеличить преимущество и не упустил этот шанс — 5:3. На это Медведев ответил обратным брейком — 5:4. Однако на приёме немец сумел поставить победную точку в поединке — 6:4, 6:7 (6:8), 6:4.

Таким образом, Медведев не смог защитить очки за прошлогодний финал Галле. В рейтинге ATP Даниил упадёт на два места. Даниэля Альтмайера на немецком «пятисотнике» дальше ждёт победитель матча Фрэнсис Тиафо — Феликс Оже-Альяссим.

Турнир в Галле проходит с 15 по 21 июня. Следите за всеми событиями на «Чемпионате».