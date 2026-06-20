Первый турнир Мирры Андреевой после триумфа на «Ролан Гаррос»: обзор сетки Бад-Хомбурга

На следующей неделе начинается последний крупный женский турнир перед стартом Уимблдона-2026 — «пятисотник» в Бад-Хомбурге. Жеребьёвка немецкого соревнования уже прошла, и российские теннисистки, в числе которых новоиспечённая чемпионка «Ролан Гаррос» Мирра Андреева, узнали первых соперниц. Пришло время и нам изучить сетку, а также путь отечественных спортсменок по ней.

«Пятисотник» с призовым фондом в € 1 049 083 радует именитым составом, в числе которых шестикратная чемпионка ТБШ Ига Швёнтек (1), четырёхкратная победительница мэйджоров Наоми Осака (6) и семикратная обладательница «Шлемов» Винус Уильямс (WC). Из представительниц России в турнире примут участие аж пять теннисисток — Мирра Андреева (2), Диана Шнайдер (7), Екатерина Александрова, Анна Калинская и Людмила Самсонова. Отметим, что в финал квалификации вышла Анна Блинкова, поэтому состав наших может пополниться.

После жеребьёвки возможные четвертьфинальные сражения сформировались таким образом:

Ига Швёнтек (Польша, 1) — Линда Носкова (Чехия, 5);

Каролина Мухова (Чехия, 4) — Диана Шнайдер (Россия, 7);

Ива Йович (США, 8) — Элина Свитолина (Украина, 3);

Наоми Осака (Япония, 6) — Мирра Андреева (Россия, 2).

В верхнюю часть сетки попали Калинская и Шнайдер, в то время как Самсонову, Александрову и Андрееву распределили в нижнюю половину. В таком случае можно предположить российский полуфинал между Анной и Дианой, а также битву на этой стадии между Людмилой и Миррой (или Екатериной). К тому же подобные расклады не исключают возможности насладиться борьбой представительниц нашей страны в решающем поединке.

Первая ракетка России Андреева впервые выступит на теннисном турнире после триумфа на «Ролан Гаррос» — 2026. Для спортсменки это будет уже третье участие в Бад-Хомбурге, её лучший результат — четвертьфинал в 2025-м. Благодаря высокому посеву Мирра пропустит первый круг и начнёт путь по сетке только со второго, где сойдётся с американкой Энн Ли или соотечественницей Екатериной Александровой, в четвертьфинале Андреева может сразиться с Наоми Осакой (6), в полуфинале — с Элиной Свитолиной (3) или Людмилой Самсоновой, в решающем поединке — с Игой Швёнтек (1), Дианой Шнайдер (7) или Анной Калинской.

Мирра Андреева Фото: Mathias Schulz/Zuma/ТАСС

Шнайдер, как и Андреева, третий раз в карьере выступит на немецком «пятисотнике», однако её наивысшее достижение — титул в 2024-м — куда круче, чем у Мирры. В первом круге россиянка поборется с датчанкой Кларой Таусон, во втором у нашей теннисистки не исключена встреча с олимпийской чемпионкой Парижа-2024 Чжэн Циньвэнь, в четвертьфинале — с чешкой Каролиной Муховой (4), в полуфинале — с Игой Швёнтек или представительницей нашей страны Анной Калинской, в финале — с Миррой Андреевой (2), Элиной Свитолиной, Екатериной Александровой или Людмилой Самсоновой.

Александрова тоже примет участие в Бад-Хомбурге третий раз в карьере. За это время её лучшим результатом стал выход в четвертьфинал в 2025-м. Первой соперницей Екатерины будет представительница США Энн Ли, затем спортсменку ждёт первая ракетка России Мирра Андреева, далее возможна встреча с Наоми Осакой, в полуфинале — с Элиной Свитолиной или Людмилой Самсоновой, в титульном сражении — с Игой Швёнтек, Дианой Шнайдер или Анной Калинской.

Калинская выходила на корт немецкого «пятисотника» всего однажды — в 2022-м, когда проиграла на стадии первого же круга. В этом году Анна начнёт борьбу на соревновании с квалифаером, во втором круге может встретиться с Линдой Носковой (5), в четвертьфинале — с Игой Швёнтек, в полуфинале — с Каролиной Муховой или Дианой Шнайдер, в битве за трофей — с Миррой Андреевой, Элиной Свитолиной, Екатериной Александровой или Людмилой Самсоновой.

Лидерство по количеству выступлений в Бад-Хомбурге среди вышеперечисленных россиянок принадлежит Самсоновой: для Людмилы это будет уже четвёртое участие в соревновании, её наивысший результат — четвертьфинал в 2023-м. На старте «пятисотника» россиянка поборется с чешкой Катержиной Синяковой, далее её ждёт украинка Элина Свитолина, в следующем круге — Ива Йович (8), в полуфинале — Мирра Андреева, Наоми Осака или Екатерина Александрова, в финале — Ига Швёнтек, Диана Шнайдер или Анна Калинская.

Действующей чемпионкой Бад-Хомбурга является финалистка US Open — 2024 Джессика Пегула, однако в этом году американка пропустит немецкий турнир, из-за чего её 500 рейтинговых очков сгорят. Из предыдущих победительниц «пятисотника» в сетке находятся Катержина Синякова (2023) и Диана Шнайдер (2024), а из финалисток в этом розыгрыше соревнования примут участие всё та же Катержина Синякова (2021) и Ига Швёнтек (2025).

Турнир в Бад-Хомбурге пройдёт с 21 по 27 июня. Следите за всеми событиями на «Чемпионате».