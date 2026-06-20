«Ей предстоит многое доказать на Уимблдоне». Реакция на поражение Соболенко с «баранкой»

Арина Соболенко давным-давно лидирует в рейтинге WTA — последние 87 недель, если быть точным. Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», кажется, уже забыла, что такое вторая строчка в мировой классификации. Но если белорусская теннисистка не будет демонстрировать ожидаемых от неё результатов, велика вероятность, что её сместят с вершины. На турнире в Берлине этот вопрос вновь стал актуальным, поскольку Соболенко в полуфинале уступила Джессике Пегуле. Причём в третьем сете американка повесила ей «баранку».

Арина блестяще провела первую часть сезона. За период с января по март включительно она проиграла всего-навсего один матч — в финале Australian Open Елене Рыбакиной. Белоруска завоевала три титула, в том числе два — на «Солнечном дубле». А после завоевания трофея в Майами Соболенко даже в финал ни разу не выходила. Более того, вот только теперь, в Берлине, она сумела добраться до полуфинала. На протяжении всего грунтового сезона Арина не могла добиться и этого.

И как тут не вспомнить, что «Ролан Гаррос» Соболенко тоже покинула с «баранкой». В четвертьфинале того турнира её остановила россиянка Диана Шнайдер. Два поражения со счётом 0:6 в решающей партии — слишком подозрительное совпадение. Ранее на этой неделе Джейсон Стейси, отвечающий в команде теннисистки за физическую подготовку, немного приоткрыл завесу. Стейси признал, что была допущена ошибка, которая и объясняет плохие, по меркам Арины, результаты.

«На грунте мы приняли одно решение — нам пришлось это сделать по нескольким причинам — и оно не сработало так, как мы хотели. Возможно, наше решение с точки зрения планирования и сроков выполнения определённых действий в нашем подходе звучало хорошо, и мы все с этим согласились. Мы откровенно думали, что оно может сработать очень хорошо, основываясь на результатах прошлого года. Но если судить только по результатам, возможно, это был не лучший план, поэтому мы проанализируем, что сработало, что не сработало и что мы могли бы сделать по-другому в следующем сезоне, чтобы лучше подготовиться», — приводит слова тренера Tennis 365.

Соболенко уже в шестой раз выступила в Берлине, но полуфинал пока является для неё максимумом на этом турнире. Это поражение стало для белоруски лишь вторым от представительницы топ-10 в этом сезоне — первое случилось в уже упоминавшемся финале AO с Рыбакиной. Арина пока остаётся без титулов на траве. Её наилучшими результатами на самом быстром покрытии являются финалы Истбурна-2018 и Хертогенбосха-2022.

А ещё Соболенко установила неприятное «достижение», своего рода антирекорд. С момента первой публикации рейтинга WTA в 1975 году она стала первой теннисисткой — лидером мировой классификации, которая на двух турнирах WTA подряд получала «баранки» в третьих сетах.

Что говорят в соцсетях о поражении Соболенко

Теннисный мир пребывает в недоумении относительно результатов Арины. Вот что пишут журналисты и эксперты.

«Падение первой ракетки мира. Соболенко терпит поражение в Берлине», — констатирует испанская редакция ESPN Tenis в соцсети X.

«Два поражения подряд для Соболенко, которая в решающем сете не взяла ни одного гейма. Как-то странно и тревожно...» — обеспокоен журналист Жозе Моргаду.

«Финальная партия в Берлине — в одну калитку», — заметил журналист Крейг Гэбриел.

«Вчера Арина Соболенко была в шаге от вылета с турнира WTA-500 в Берлине, но первая ракетка мира сумела отыграться со счёта 2:6, 0:4 (против Николы Бартуньковой. — Прим. «Чемпионата»). Сегодня её попытка повторить этот камбэк закончилась «баранкой» в третьем сете...» — напомнили в польском издании Z kortu.

Арина Соболенко Фото: Boris Streubel/Getty Images

«Вчера: впечатляющий камбэк и выход в полуфинал. Сегодня: поражение в полуфинале, 6:0 — в третьем сете. Американские горки Арины Соболенко», — отметили в испанском Punto de Break.

Это же издание выпустило материал, озаглавленный «Соболенко: от чуда до провала».

«Счет 6:0 в третьем сете был особенно примечателен тем, что Соболенко не создавала впечатления, будто проигрывает исключительно из-за тактических ошибок. Были поспешные ошибки, негативная мимика и жесты, а также явный эмоциональный спад. Каждый гейм, казалось, всё сильнее втягивал её в спираль разочарования, из которой ей так и не удалось выбраться. Для теннисистки, которая во многом построила свой успех на агрессивности и уверенности в себе, такой исход полуфинала на траве за несколько дней до Уимблдона является тревожным сигналом.

Это поражение также вписывается в более широкий контекст для Соболенко. Хотя она по-прежнему занимает первую строчку в рейтинге и добилась отличных результатов в течение сезона, в последние недели у нее наблюдались эпизоды потери концентрации, что для неё довольно необычно. На «Ролан Гаррос», например, она упустила очень выгодное положение и в итоге потерпела болезненное поражение, пропустив соперницу в концовке. Теперь, в Берлине, она вновь выбывает из турнира после исхода, который трудно объяснить, учитывая столь убедительный счёт», — отмечается в материале на сайте издания.

«Казалось, в третьем сете преимущество будет у Соболенко. Пегула продолжала упорно бороться, с трудом удержав свою первую подачу, а затем сделав брейк с четвёртой попытки в длительном гейме на подаче Соболенко. После этого Арина была весьма негативно настроена и потеряла самообладание (хотя и не так сильно, как во время краха в матче со Шнайдер). Пути назад уже не было, поскольку Джесс выиграла 15 из следующих 19 очков.

Ей предстоит многое доказать на Уимблдоне, если учитывать упущенные возможности на первых двух турнирах «Большого шлема» в этом году…» — подытожил известный теннисный блогер Vansh.