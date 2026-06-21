18-летняя россиянка выиграла крупнейший турнир! По юниорам она побеждала вместе с Миррой

Новая неделя – новые чемпионы! В эти выходные – 20 и 21 июня – молодые российские теннисистки разыграли трофеи на турнирах ITF. Рассказываем, кому удалось добраться до заветного кубка, а кто остановился в шаге от награды.

В одиночном разряде было сыграно сразу три финала с участием наших спортсменок. Первый – на грунтовом турнире серии W75 в Блуа (Франция). Там за победу поборолась 21-летняя москвичка Алевтина Ибрагимова. В решающей встрече россиянка встретилась с 23-летней представительницей Мальты Франческой Курми. Первый сет Алевтина проиграла, хоть дважды и брала подачу соперницы (3:6), а во втором вела 4:0, но не смогла это преимущество удержать и упустила партию (5:7). Всего на двоих девушки за матч сделали 11 брейков.

Для Ибрагимовой этот финал стал первым с ноября прошлого года, когда в Фуджейре (ОАЭ) она боролась за трофей, однако также потерпела поражение. Единственный турнир на уровне ITF Алевтина взяла в 2024 году — W35 в Лейпциге (Германия). Однако в рейтинге WTA Ибрагимова со следующей недели займёт 270-ю строчку. Выступление в Блуа позволит россиянке подняться на наивысшую для себя позицию (+40 мест).

Ибрагимова родилась в Москве и продолжает там же тренироваться. 21-летняя россиянка занимается на «Спартаке», помогает ей Анастасия Мыскина. Алевтина также активно играет в паре. Например, в текущем сезоне в дуэте она уже выиграла турнир вместе с Дарьей Егоровой.

Франческа Курми и Алевтина Ибрагимова Фото: пресс-служба турнира в Блуа

О Дарье Егоровой! Она на этой неделе также сыграла финал в одиночном разряде. Случилось это на грунтовом турнире серии W35 в Мохаммедии (Марокко). В решающем матче 18-летней россиянке пришлось побороться с 20-летней словачкой Ниной Варговой. Девушки встретились друг с другом во второй раз за последние пару недель. На старте соревнований в Касабланке Нина переиграла Дарью со счётом 6:2, 6:0.

И на этой неделе Егорова взяла реванш! Она одолела Варгову в финале за 3 часа 16 минут со счётом 3:6, 6:4, 7:6 (7:5). Для россиянки этот трофей стал седьмым и при этом – крупнейшим в карьере.

Егорова родилась в Ростове-на-Дону, активно выступала за российскую сборную по юниорам, а в 2021-м вместе с Миррой Андреевой и Алиной Корнеевой выиграла летний командный Кубок Европы среди теннисисток до 14 лет. Тогда капитаном команды был Александр Красноруцкий – он же сейчас и продолжает работу с Дарьей.

Александр Красноруцкий, Мирра Андреева, Дарья Егорова, Алина Корнеева Фото: из личного архива Александра Красноруцкого

Заключительный финал в одиночке среди россиянок сыграла 22-летняя Алина Щербинина. Вторую неделю подряд наша спортсменка дошла до решающей стадии, на этот раз – на турнире серии W15 в Ирвайне (США). В соперницах у Алины – 19-летняя хозяйка кортов Моника Экстранд. Встреча запланирована на 21:00 мск.

Отметим и парные турниры, на которых отличились российские теннисистки. На соревнованиях категории W35 в Мохаммедии, где также сыграла Дарья Егорова, за трофей поборолась 28-летняя Элина Неплий. В паре с 29-летней представительницей Индии Васанти Шинде они одолели итальянский дуэт Мартина Колменья/Федерика Сакко – 3:6, 6:4, [10:4]. Параллельно на турнире Элина выступала и в одиночке, но потерпела поражение в четвертьфинале.

Для Неплий этот парный финал стал шестым в сезоне, а трофей – седьмым в карьере! В рейтинге WTA Элина со следующей недели займёт наивысшую для себя 361-ю строчку (+34 позиции за неделю).

32-летняя Екатерина Яшина параллельно выступала на турнире серии W35 в Чжэнчжоу. На этой неделе россиянка играла вместе с представительницей Казахстана, 19-летней Соней Жиенбаевой. Однако получить заветный кубок девушкам не удалось, в финале они уступили первым сеяным Юйцзя Хуан/Чжэн Ушуан – 3:6, 2:6.

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