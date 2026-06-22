Калинская впервые выиграла матч в Бад-Хомбурге! А Шнайдер продлила серию поражений

В понедельник, 22 июня, на соревновании категории WTA-500 в Бад-Хомбурге проводились сражения первого круга. Среди теннисисток, стремившихся пробиться в следующий круг в этот день, были и представительницы России — Диана Шнайдер и Анна Калинская. Но обо всём по порядку.

Немецкий «пятисотник» не успел обзавестись богатой историей, ведь турнир появился всего лишь пять лет назад — в 2021-м, но всегда проводился на травяных кортах. Изначально состязание теннисисток относилось к категории WTA-250 (до 2023 года), а с 2024-го у Бад-Хомбурга повысился ранг до WTA-500.

За столь недолгое время российские спортсменки всё равно успели отметиться в Бад-Хомбурге и показать отличные результаты. В одиночном разряде чемпионкой турнира стала Диана Шнайдер в 2024-м, а в паре титул сумела завоевать Александра Панова вместе с китаянкой Ханьюй Го в 2025-м. До решающего матча также добирался российско-тайваньский дуэт Вероника Кудерметова/Чань Хаочин в 2024-м, но трофей девушкам выиграть не удалось.

Диана Шнайдер с трофеем Бад-Хомбурга-2024 Фото: Mathias Schulz/Zuma/ТАСС

В текущем сезоне в основную сетку Бад-Хомбурга заявились пять отечественных теннисисток — Мирра Андреева (2), Диана Шнайдер (7), Екатерина Александрова, Анна Калинская и Людмила Самсонова. Также до финала квалификации добралась Анна Блинкова, но теннисистка, к сожалению, потерпела поражение. Возможность пропустить первый круг на этом турнире предоставляется только спортсменкам, входящим в топ-4 посева, так что во второй круг из россиянок автоматически вышла только Андреева.

Первой на немецком «пятисотнике» стартовала Людмила Самсонова, которой в качестве соперницы досталась чешка Катержина Синякова. 30-летняя теннисистка в мировой классификации находится на 34-й строчке, а в июне 2024-го она располагалась на 27-й позиции. В одиночной карьере Синякова завоевала пять титулов, однако последние трофеи она выиграла три года назад — Бад-Хомбург-2023 и Наньчан-2023.

Самсоновой понадобился 1 час 45 минут, чтобы справиться с Катержиной и выйти во второй круг соревнования — 6:3, 7:5. Благодаря этой победе Людмила сравняла счёт личных встреч с Синяковой (2-2), а также прервала серию поражений из пяти поединков, тянувшуюся с майского соревнования в Риме. Дальше в Бад-Хомбурге россиянка поборется с украинкой Элиной Свитолиной, посеянной под номером 3.

За весь матч Людмила исполнила аж 10 эйсов, тогда как Катержина — всего три. Самсонова также допустила меньше двойных ошибок (4), чем Синякова (7). А вот по проценту попадания первой подачи впереди оказалась чешка — 62% против 60%.

Присоединиться к Самсоновой стремилась и Диана Шнайдер, седьмая сеяная на турнире. Россиянка боролась за выход во второй круг Бад-Хомбурга с датчанкой Кларой Таусон, у которой до этого вела по личным встречам со счётом 1-0. 23-летняя Клара в сентябре 2025-го занимала 12-е место в рейтинге, однако сейчас она находится только на 25-м месте. В коллекции у юной Таусон три трофея — Окленд-2025, Лион-2021 и Люксембург-2021.

Спортсменки навязали друг другу агрессивный темп игры с первых же минут матча: в первых двух геймах они несколько раз добирались до брейк-пойнтов, но реализовать их не сумели. А вот следом Таусон поддавила на Шнайдер и со второй попытки забрала её подачу — 2:1. В шестом гейме у Дианы появилась возможность сделать обратный брейк, однако Клара не позволила ей этого — 4:2. В итоге датчанке хватило минимального преимущества, чтобы завершить партию — 6:4.

Начало второго сета получилось совершенно иным: теннисистки устроили настоящий парад брейков. Только в четвёртом гейме Таусон удалось взять свою подачу и увеличить преимущество — 3:1. Следом спортсменки вновь обменялись брейками — 4:2. В седьмом гейме пришлось Шнайдер проявить характер, чтобы отвести угрозу соперницы — 4:3. Но на этом её борьба закончилась: Клара спокойно подала на матч и завершила поединок — 6:4, 6:4 за 1 час 46 минут.

Процент попадания первой подачи за всё сражение у Дианы составил 58%, тогда как у Таусон — 52%. Обе теннисистки сделали множество двойных ошибок, но чуть стабильнее оказалась Клара — пять против восьми. Датчанка также стала лидером по эйсам: шесть у неё и две — у россиянки.

Таким образом, Шнайдер потерпела уже третье поражение подряд, начиная с полуфинала «Ролан Гаррос» — 2026. Клару Таусон в Бад-Хомбурге дальше ждёт победительница матча Солана Сьерра — Чжэн Циньвэнь.

Последней из россиянок в этот день выступала Анна Калинская, которая боролась на корте с австрийкой Синьей Краус. В мировой классификации 24-летняя спортсменка сейчас находится на наивысшей для себя позиции — на 93-й строчке. На уровне тура Краус ещё не успела завоевать ни одного трофея, однако она побеждала в финале турнира категории WTA-125 в Кали-2025, а также добиралась до решающего матча соревнования этого же ранга в Оэйраше-2026. До «пятисотника» в Бад-Хомбурге Синья и Анна никогда не пересекались на корте.

Анна Калинская Фото: Andreas Gora/IMAGO/ТАСС

Теннисисткам было тяжело удержать свои подачи в начале поединка, поэтому в первых геймах случилась перестрелка брейками — 1:1. Дальше ситуация стабилизировалась, и девушки не допускали друг друга даже до брейк-пойнтов. А вот в пятом гейме Калинской со второй попытки удалось взять чужую подачу — 3:2. И Анне этого оказалось достаточно для победы в первой партии — 6:4.

Первый свой гейм во втором сете каждая спортсменка взяла под ноль — 1:1. После чего россиянка со второго брейк-пойнта сумела вырваться в лидеры — 2:1. В пятом гейме Калинской пришлось побороться, но всё же с третьей попытки она забрала чужую подачу — 4:1. В итоге Анна на приёме поставила победную точку в сражении, повесив сопернице скрытую «баранку» — 6:4, 6:1.

Таким образом, Калинская выиграла первый матч с «Ролан Гаррос» — 2026. Анна уже показала свой лучший результат в Бад-Хомбурге: до этого она принимала участие в турнире в 2022-м и уступила на стадии первого круга. За четвертьфинал немецкого «пятисотника» россиянка поборется с Линдой Носковой или Еленой-Габриэлой Русе.

Турнир в Бад-Хомбурге проходит с 21 по 27 июня. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».